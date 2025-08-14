이강인의 슈퍼골 불씨 덕분...PSG 처음 UEFA 슈퍼컵 들다

2025 UEFA 슈퍼 컵 결과 (8월 14일 오전 4시, 스타디오 프리울리, 우디네)

★ 파리 생 제르맹 2-2(PSO 4-3) 토트넘 홋스퍼 [골, 도움 기록 : 이강인(85분,도움-비티냐), 곤살루 하무스(90+4분,도움-우스망 뎀벨레) / 미키 판 더 벤(39분), 크리스티안 로메로(47분,도움-페드로 포로)]

◇ 파리 생 제르맹 (4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)

FW : 브래들리 바르콜라(67분↔이브라힘 음바예), 우스망 뎀벨레, 흐비차 크바라츠헬리아(60분↔파비앙 루이스)

MF : 데지레 두에(77분↔곤살루 하무스), 비티냐, 자이르 에메리(68분↔이강인)

DF : 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아치라프 하키미

GK : 뤼카 슈발리에

◇ 토트넘 홋스퍼 (5-3-2 감독 : 토마스 프랭크)

FW : 히샬리송(72분↔도미닉 솔란키), 모하메드 쿠두스(79분↔마티스 텔)

MF : 로드리고 벤탄쿠르, 파페 사르(90분↔루카스 베리발), 주앙 팔리냐(72분↔아치 그레이)

DF : 제드 스펜스, 미키 판 더 벤, 크리스티안 로메로, 케빈 단소, 페드로 포로

GK : 굴리엘모 비카리오

◇ UEFA 슈퍼 컵 최근 결과(왼쪽이 우승 팀)

2025 파리 생 제르맹(프랑스) 2-2(PSO 4-3) 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)

2024 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 아탈란타(이탈리아)

2023 맨체스터 시티(잉글랜드) 1-1(PSO 5-4) 세비야 FC(스페인)

2022 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일)

2021 첼시 FC(잉글랜드) 1-1(PSO 6-5) 비야레알 CF(스페인)

2020 FC 바이에른 뮌헨(독일) 2-1 세비야 FC(스페인)

2019 리버풀 FC(잉글랜드) 2-2(PSO 5-4) 첼시 FC

2018 아틀레티코 마드리드(스페인) 4-2 레알 마드리드 CF(스페인)

2017 레알 마드리드 CF(스페인) 2-1 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)

2016 레알 마드리드 CF(스페인) 3-2 세비야 FC(스페인)

2015 FC 바르셀로나(스페인) 5-4 세비야 FC(스페인)

2014 레알 마드리드 CF(스페인) 2-0 세비야 FC(스페인)

2013 FC 바이에른 뮌헨(독일) 2-2(PSO 5-4) 첼시 FC(잉글랜드)

2012 아틀레티코 마드리드(스페인) 4-1 첼시 FC(잉글랜드)

2011 FC 바르셀로나(스페인) 2-0 FC 포르투(포르투갈)

2010 아틀레티코 마드리드(스페인) 2-0 인테르 밀란(이탈리아)

90분 종료 시간이 얼마 남겨두지 않은 시점, 파리 생 제르맹은 0-2로 토트넘 홋스퍼에게 끌려가며 패색이 짙었지만 후반 교체 멤버 이강인이 믿기 힘든 왼발 중거리 골(85분)을 성공시켜 실낱같은 희망을 품게 되었다. 그리고 추가 시간 극장 동점골 덕분에 연장 없이 곧바로 승부차기로 접어들었을 때에도 이강인은 네 번째 키커로 나와 날카로운 왼발 골을 터뜨렸다. 결국 2024-25 챔피언스리그 우승 팀 파리 생 제르맹이 시상식 꽃가루의 주인공이 된 것이다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 14일(목) 오전 4시 이탈리아 우디네에 있는 스타디오 프리울리에서 벌어진 2025 UEFA(유럽축구연맹) 슈퍼 컵에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 상대로 2-2로 비긴 뒤 곧바로 이어진 승부차기에서 4-3으로 짜릿한 승리를 거두고 구단 역사상 첫 슈퍼컵 트로피를 품에 안았다. 파리 생 제르맹이 최근 미국에서 끝난 FIFA(국제축구연맹) 클럽 월드컵에서 준우승에 그쳐 아쉬움을 남겼지만 이번 슈퍼 컵까지 최근 다섯 번이나 트로피 세리머니를 누리는 영광을 누린 것이다.최근 LA FC로 떠난 손흥민의 빈 자리에도 불구하고 2024-25 유로파리그 챔피언 토트넘 홋스퍼는 탄탄한 수비 조직력을 자랑하며 챔피언스리그 우승 팀 파리 생 제르맹을 크게 흔들어 놓았다. 39분에 먼저 골을 넣은 순간부터 예사롭지 않은 흐름을 만들었다. 토트넘 홋스퍼는 프리킥 세트 피스 기회 세컨드 볼 집중력을 자랑하며 미키 판 더 벤이 오른발로 첫 골을 넣었다. 주앙 팔리냐의 발리슛을 파리 생 제르맹의 새로운 골키퍼 뤼카 슈발리에가 잘 막아냈지만 크로스바에 맞고 떨어지는 공은 미키 판 더 벤에게 걸렸다. 유로파리그 결승전에서 맨체스터 유나이티드를 물리칠 때 믿기 힘든 골 라인 걷어내기로 팀을 구한 공로를 인정받는 순간처럼 보였다.이어진 후반 초반에도 토트넘 홋스퍼는 프리킥 세트피스 추가골을 터뜨리며 모두를 놀라게 했다. 페드로 포로의 프리킥이 반대쪽으로 날아갔을 때 토트넘 홋스퍼의 새 주장으로 뽑힌 크리스티안 로메로를 따라붙는 파리 생 제르맹 수비수는 아무도 없었고, 로메로의 스파이크 헤더 골(47분)은 슈발리에 골키퍼의 글러브를 스치며 빨려들어갔다.그래도 남은 시간이 많아서 파리 생 제르맹은 따라붙기 위해 안간힘을 썼다. 66분에 데지레 두에가 결정적인 만회골 기회를 잡았지만 자신의 고향 우디네에서 실력을 뽐낼 기회를 잡은 비카리오 골키퍼가 무실점 시간을 더 늘리는 슈퍼 세이브 쇼를 보여줬다.이대로 유로파리그 우승 팀 토트넘 홋스퍼의 2-0 승리 기운이 짙어질 때 파리 생 제르맹 벤치에 있던 이강인이 자이르 에메리 대신 들어와 뛰기 시작했다. 날카로운 왼발 직접 프리킥까지 시도하며 만회골을 노렸지만 온몸으로 막아서는 토트넘 홋스퍼 수비벽을 뚫지 못했다.그리고 85분에 놀라운 슈퍼골이 이강인의 왼발 끝에서 터져나왔다. 비티냐가 살짝 방향 바꿔 밀어준 공을 잡은 이강인이 정확한 왼발 중거리슛을 상대 골문 오른쪽 구석으로 차 넣은 것이다. 남은 시간이 많지 않았기에 세리머니까지 생략하고 파리 생 제르맹 선수들은 다시 뛰었고 후반 추가 시간에 더 놀라운 극장 동점골을 뽑아낼 수 있었다. 90+4분 오른쪽 하프 스페이스로 빠져들어간 우스망 뎀벨레의 낮은 크로스를 받아서, 또 다른 교체 멤버 곤살루 하무스가 런닝 헤더 골을 터뜨린 것이다.바뀐 대회 규정에 따라 연장 없이 곧바로 승부차기가 시작됐는데 가장 먼저 키커로 나온 파리 생 제르맹 미드필더 비티냐가 실축하는 바람에 토트넘 홋스퍼가 다시 웃을 수 있었다. 하지만 판 더 벤의 슛을 슈발리에 골키퍼가 침착하게 막아낸 것도 모자라 토트넘 홋스퍼 교체 멤버 마티스 텔의 슛은 어이없게 왼쪽 기둥을 벗어나고 말았다.이 절호의 대역전 우승 기회를 잡은 파리 생 제르맹은 네 번째 키커 이강인과 다섯 번째 키커 누누 멘데스가 완벽한 왼발 킥 실력을 자랑하며 슈퍼 컵을 멋지게 끝낸 것이다.이제 파리 생 제르맹은 18일 오전 3시 45분(한국 시각) 2025-26 시즌 프랑스 리그1 낭트와의 어웨이 게임을 준비한다. 토트넘 홋스퍼도 잉글리시 프리미어리그 번리와의 홈 개막전을 16일 오후 11시에 치르기 위해 런던으로 급히 날아가야 한다.