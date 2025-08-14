'악마가 이사왔다', 942만 감독은 왜 특별함을 잃었을까?

▲
<악마가 이사왔다> 스틸.CJ ENM
<엑시트>로 942만 관객을 동원하며 혜성처럼 주목받은 이상근 감독의 두 번째 작품 <악마가 이사왔다>를 보고 나니 복잡한 감정이 든다. 분명 모난 곳 없이 무던한 만듦새를 지닌 작품이지만 전작에서 느꼈던 특별함은 희끗해진 느낌이다. 새벽마다 악마로 변하는 여자 선지(임윤아)와 그녀를 감시하게 된 백수 길구(안보현)의 기묘한 동거담을 통해 이 영화는 표면적으로는 사랑스러운 로맨틱 코미디를 지향하지만, 그 안에는 생각보다 깊은 한국 사회의 단면들이 담겨 있다. 이는 <엑시트>의 연장선상에 놓인 접근법이다.
<엑시트>와 다른 길, 신선함에서 안전한 이야기
감독의 전작을 자꾸 언급하게 된다. 그만큼 <엑시트>가 보여준 큰 매력은 장르적 관습에 대한 과감한 도전이 있었기 때문이었다. 재난영화에서 으레 등장하는 희생자들의 참상, 영웅적인 구조대원, 무능한 정부 등 클리셰를 걷어내고 오직 시대를 대표하는 청춘의 탈출에만 집중했던 선택과 집중의 미학이 인상적이었다. 수직적 공간을 활용한 액션과 일상 사물들을 활용해 클라이밍 도구로 변환시키는 창의적 아이디어들은 이야기적으로도, 상업영화로도 충분히 신선한 접근이었다.
반면 <악마가 이사왔다>는 전작에 비해 안전한 선택지를 경유한다. 편집 리듬은 <엑시트>의 숨 가쁜 속도감에서 한결 여유로워졌고 카메라 워크 역시 차분하고 예측 가능한 범위 내에서 움직인다. 아파트라는 제한된 공간에서 크게 벗어나지 않는 이야기이지만, 전작에서처럼 공간을 입체적으로 활용하거나 새로운 시각적 아이디어를 제시하지는 못한다. 물론 이것이 전작보다 후퇴된 영화라고 단언할 수는 없다. <엑시트>가 한국 재난영화의 새로운 가능성을 제시했다면 <악마가 이사왔다>는 한국 로맨틱 코미디의 현재 형태를 성실하게 답습한다.
영화의 흥미로운 지점은 현재 한국 사회가 안고 있는 여러 문제들을 은연중에 건드리고 있다는 점이다. 주인공 길구는 전형적인 '백수'지만, 단순히 게으르거나 의욕 없는 인물로 그려지지는 않는다. 그는 나름의 관찰력과 공감 능력을 가진 인물이며 타인을 돌보는 일에 소질을 보인다. 또한 선지가 자신의 진짜 모습을 모른 채 살아간다는 설정은 현대인들의 정체성 혼란을 상징적으로 보여준다. 낮과 밤의 이중적 삶, 자신도 모르는 자신, 직장에서의 모습과 집에서의 모습이 완전히 다른 현대인들의 분열된 정체성을 이중적인 성격을 지닌 캐릭터로 빚어낸다.
영화만의 아이덴티티 부재