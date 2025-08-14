'골때녀' 월드클라쓰, 방출전 추락... 탑걸, 자존심 지킨 G리그 첫 승리

▲SBS '골 때리는 그녀들' SBS

탑걸 역시 앞서 진행된 멸망 토너먼트 승리팀 스트리밍파이터와 마찬가지로 이번 G리그에서 예상 밖 고전을 경험하는 등 실망스런 모습을 보여줬다. A그룹 경기에서 1골 차 패배 2회, 승부차기 패배 1회 등 '한끗 차이'로 쓴맛을 보면서 고비를 넘지 못했기 때문이다.

김태영 감독에게 첫 승리이라는 마지막 선물을 안겨주기 위해 탑걸은 에이스 이유정이 측면 돌파에 이은 날카로운 슈팅으로 월드클라쓰를 여러 차례 곤경에 빠렸다. 대각선을 가로지르는 패스로 상대 수비의 빈틈을 만들었고 이는 후반 중반까지 3대 1 리드를 만드는 결정적 요인으로 작용했다.



초보 골키퍼 이채연의 활약 또한 좋은 인상을 심어줬다. G리그 초반만 하더라도 경험 부족으로 인한 실수가 곧바로 점수로 연결되는 등 숱한 난관을 경험했지만 경기 출장수가 늘어나면서 확실한 기량 업그레이드가 이뤄졌다. 특히 대회 중반 치른 올스타전 출전을 통해 자신감을 얻었고 공을 두려워 하지 않는 특유의 용감함은 마지막 순간 제대로 힘을 발휘하기에 이른다.

반면 우승팀→탈락 후보팀으로 전락한 월드클라쓰의 추락은 이번 G리그 최대의 이변이자 충격이었다. 사오리가 좀처럼 골을 넣지 못하면서 팀의 공격이 매끄럽게 이뤄지지 않은 데다 김병지 감독 특유의 빌드업 축구도 이번엔 치명적인 수비 난조를 불러 일으켰다. 일단 객관적인 전력에선 개벤져스 대비 우세가 점쳐지고 있지만 급격히 떨어진 팀 분위기를 어떻게 추스릴 수 있을지가 마지막 한 경기의 최대 관건이 되었다.

