'골때녀' 월드클라쓰, 방출전 추락... 탑걸, 자존심 지킨 G리그 첫 승리

SBS '골 때리는 그녀들'SBS
한편 이날 방송 중간과 말미에는 반가운 소식이 전해졌다. 지난주 방영분을 통해 잠시 소개되었던 신생팀의 구체적인 윤곽이 드러났기 때문이다. G리그 종료 후 치르는 K리그 퀸컵 참가와 더불어 신규팀이 새롭게 <골때녀> 세계관에 합류하기로 결정되었고 그중 2명의 멤버가 이날 공개되었다.
일명 '레전드 연합'으로 불리는 불사조 유나이티드의 일원으로 '절대자' 박선영, 수비 귀재 이영진이 약 2년 만에 <골때녀>로 돌아온다. 두 선수 모두 프로그램 초창기부터 각각 불나방, 액셔니스타의 핵심 선수로 맹활약하면서 시청자들의 사랑을 한몸에 받았지만 어린 선수들과의 경쟁 속에 크고 작은 부상을 입으면서 결국 그라운드와 작별을 고한 바 있다.
오랜 공백이 있었지만 두 사람을 비롯한 전성기 시절 <골때녀> 멤버들의 복귀는 현재 순위 판도를 흔들어 놓은 마시마 유(원더우먼), 박하얀(국대패밀리) 등 신규 선수들과의 라이벌 구도를 형성하면서 새로운 재미를 형성할 것으로 기대를 모으고 있다.
6골 폭발한 양팀의 자존심 대결