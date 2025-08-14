울버그 vs 레예스, 한 방 장인들의 화력 대결

UFC 제공

도미닉 레예스는 최근들어 다시금 상승세를 타고 있다.UFC 베테랑 레예스는 2017년 UFC에 입성해 2020년 2월 UFC 247 '존스 vs 레예스' 대회서 독보적 챔피언 존 존스와 UFC 라이트헤비급 타이틀전을 치르기 전까지 무패 행진을 이어갔다.그해 존스는 타이틀을 반납했고, 레예스는 다시 한번 타이틀 샷을 받았으나 전 챔피언 얀 블라호비치에게 패하며 고개를 떨구고 말았다. 하지만 최근 더스틴 자코비, 앤서니 스미스, 니키타 크릴로프를 상대로 인상적인 3연속 TKO승을 기록하며 다시금 상승세를 타고 있다. 울버그에게 승리한다면 다시 한번 타이틀 도전자 후보가 될 수도 있다.미식축구, 레슬링, 야구 등 여러 가지 스포츠에서도 프로급에 가까운 실력을 보여준 것에서도 알 수 있듯이 운동신경이 매우 뛰어나다. 그런 만큼 동체 시력, 반응 속도가 매우 좋아 상대가 타격에서 조금이라도 허점을 드러내면 그 빈틈을 노려 KO 시키는 능력이 탁월하다. 특히 빠른 뒷손 카운터가 위력적이다.카운터 뿐 아니라 복싱 기본기도 탄탄하다. 존스를 상대로 많은 바디샷을 적중시키고 슬립 후 어퍼컷, 카운터 등 준수한 복싱 스킬을 보여줬던 것이 이를 입증한다. 하지만 턱을 많이 드는 편이고 가드를 열어둔 채 펀치를 뻗는 습관 등으로 인해 디펜스에서의 약점을 지적받고 있다.최근 들어서는 상대의 공격에 맞춰 하이가드를 올려 안면 디펜스를 보강했으며 복싱 이외에 킥 기술도 늘어가고 있다. 특히 여러 번의 뒷발 하이킥 KO로 인해 'Devastator(파괴자)'라는 닉네임까지 생겼다.국내 팬들에게는 메인이벤트 못지않게 기대되는 경기가 또 있었으나 아쉽게도 취소되고 말았다. '코리안 슈퍼보이' 최두호(34·코리안좀비MMA)는 이날 대회에서 이정영을 꺾은 바 있는 '윌리캣' 다니엘 산토스(30·브라질)와 격돌할 예정이었다. 하지만 훈련 중 무릎부상을 당함에 따라 복귀전을 미루게 됐다.