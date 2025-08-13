'10승 투수' 바꾼 롯데의 승부수, 3위 수성의 열쇠 될까?

롯데자이언츠

시즌 10승에도 불구하고 방출된 데이비슨그러나 이후 뚜렷한 하락세가 있었다. 5월까지 안정적인 투구를 했던 데이비슨은 6월 이후 체력 저하와 패턴 노출로 인해 장타와 실점을 허용하는 빈도가 늘었다. 실제로 8월 6일 경기는 7월 1일 이후 LG 트윈스 전 등판 이후 한 달여 만에 기록한 6이닝 투구였다. 시즌 전체 ERA가 3.65로 준수한 편이지만 시즌 중반 이후 외인 선발에게 기대하는 이닝 소화력이나 구위를 보여주지 못했다는 것이 롯데 구단의 판단이었다.롯데가 대체자로 선택한 투수는 바로 ML 통산 38승을 거둔 빈스 벨라스케스다. 필라델피아 필리스 시절 최고 157km/h에 이르는 패스트볼과 탄탄한 체격(190/95)을 앞세워, 한때 '프론트라인 선발감'이라는 평가를 받았다. 하지만 이후 필라델피아 구단의 기대만큼 커리어가 성장하지 못했고 2019시즌 이후에는 평범한 성적에 그쳤다.2023시즌 종료 직후 토미 존 수술을 받아 재활에 매달렸던 벨라스케즈는 메이저리그 마운드에서도 한동안 자취를 감췄다. 1992년생인 벨라스케스 입장에서는 현역 생활을 이어가기 위해 커리어 재도약이 절실한 시점이었다. 동시에 롯데는 감보아에 이어 구위로 압도할 수 있는 에이스가 한명 더 필요한 상황이었다. 양측의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어진 셈이다.