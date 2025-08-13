"방송금지가처분? 법원 판단 믿는다" '나는 생존자다' PD의 호소

대한민국 사회를 떠들썩 하게 했던 사이비 종교, 그리고 참사 수준의 범죄들이 있었다. 2023년 공개 이후 국내 시리즈 중 1위, 전세계 기준 5위를 기록했던 넷플릭스 <나는 신이다>의 두 번째 시리즈 <나는 생존자다>가 오는 15일 공개된다. 서울 용산CGV에서 13일 오전 간담회가 열린 가운데 조성현 피디가 참석해 그간의 심경을 전하며 시청을 호소했다.
<나는 생존자다>라는 이름으로 방영될 다큐는 부산 형제복지원 사건, 지존파 사건, 삼풍백화점 참사 생존자들 이야기를 다룬다.
JMS(기독교복음선교회) 내부 고발자들 및 피해자들의 사연을 담은 시즌 1 방영 이후 JMS 교주가 구속됐고, 17년 형이 확정됐다. 신도 수가 절반 이상 감소한 성과가 있었지만 내홍은 현재진행형이다. JMS 스파이 중 일부가 시즌1 제작진으로 침투해 촬영 분량 상당수를 JMS에 넘겼음은 물론, 시즌2를 앞두고 지난달 방송금지가처분 신청이 들어가는 등 일련의 소동이 있었던 것.
"모두가 알아야 할 필요 있어, 사법부 신뢰"