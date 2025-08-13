"방송금지가처분? 법원 판단 믿는다" '나는 생존자다' PD의 호소

연합뉴스

조성현 PD가 13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰점에서 열린 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다.질의응답에 앞서 조성현 피디는 12일 법원 심문이 진행된 사실을 전하며 "시즌1 직전 때도 그랬는데 이 다큐가 누군가에겐 불편하다는 방증일 것"이라며 "그만큼 모두가 알아야 할 필요가 있다. 대한민국 사법부를 신뢰한다. 국민을 위한 좋은 판단을 해줄 거라 믿는다"고 소회부터 밝혔다.조성현 피디는 시즌1 공개 이후 2년간 취재를 이어갔다고 한다. "<나는 생존자>라는 이름을 먼저 정하고 기획에 들어갔다"던 그는 "(JMS에) 세뇌당한 상태에서 빠져나와 자칭 하나님이라던 사람과 싸워 승리한 메이플을 보며 더욱 생각이 굳어졌다. 우릴 위해 증언해주신 분들은 단순 피해자가 아니라 지옥에서 살아나온 소중하고 존중받아야 할 사람들이란 생각"이라며 제목의 이유를 설명했다.JMS를 비롯해 네 가지 사건을 택한 기준으로 조 피디는 "대한민국에서 벌어진 비극 중 반복되지 말아야 할 참사이면서 우리가 알고 있던 것과 다른 사실이 있는 사건, 그리고 그것을 증언할 생존자들이 남아 있는 사건이어야 했다"고 답했다. 특히 부산 형제복지원 사건을 오래 취재했던 사실을 전하며 그는 "피해자들은 지금도 고통받고 있었다. 제가 만났던 피해자들 모두 공통적으로 제대로 된 사과를 받고 싶어한다. 가해자인 국가, 경찰, 부산시는 물론이고 박인근 원장과 그 가족들을 찾아다녔다. 피해자들에게 진심 어린사과를 할 용기가 있는지 묻고 싶다"고 강조했다.이어 조성현 피디는 방송금지 가처분 신청 외에도 제작 과정에서의 어려움이 컸다고 말했다. 정명석 교주에게 성상납하는 여성들을 광고한 일명 '보고자 동영상' 등으로 성폭력특별법 위반 등으로 고발당한 것. 수사를 진행한 마포경찰서에서 유죄 취지로 검찰에 송치했지만, 7개월간 재조사 끝에 조 피디는 혐의에서 벗어날 수 있었다. 그의 가족 또한 경찰의 신변 보호를 받아야 했다.