첫사랑의 순수함, 음악으로 되살아나는 황순원의 '소나기'

경기아트센터

<서가(書歌)콘서트 ‘소나기’> 포스터소설가 황순원의 단편소설 <소나기>, 소녀와 소년의 아름답고 슬픈 첫사랑의 경험을 서정적으로 풀어내어 지금까지도 널리 사랑받는 소설이다.경기아트센터(사장 김상회)가 <소나기>와 클래식 음악이 어우러지는 <서가(書歌)콘서트 '소나기'>를 경기아트센터 소극장에서 8월 21일 선보인다. 문학과 음악이 어우러져, 문학의 감성과 음악의 아름다운 선율을 깊이 느낄 수 있는 공연이 될 것으로 기대된다.경기아트센터 관계자는 "올해 세 번째 '서가(書歌)콘서트'는 처음으로 한국 문학 작품을 다룬다. 중학교 교과서에 실린 작품을 통해 세대를 뛰어넘는 공감과 감성의 무대가 될 것"이라며 "우리 정서를 담은 한국 가곡과 클래식 음악, 순수하고 아련한 첫사랑의 감성에 깊이 빠져드는 경험이 되길 바란다"라고 전했다.'서가(書歌)콘서트'는 경기아트센터가 2024년부터 선보인 대표 기획 공연이다. 고전 소설 속 이야기를 클래식 음악과 함께 풀어내며 관객이 문학과 음악에 몰입할 수 있도록 구성한 '보고 듣는 신개념 북클래식' 콘서트다. 올해 3월과 5월 열린 공연에서는 헤르만 헤세의 <데미안>, 생텍쥐페리의 <어린 왕자>로 호평을 받았다.이번 공연에서는 순수한 사랑과 성장의 이야기를 담은 황순원의 대표작 <소나기>를 만난다. 황순원은 <소나기>, <독 짓는 늙은이>, <카인의 후예>, <나무들 비탈에 서다> 등 주요 작품을 통해 시적인 문체, 비극의 승화와 생명 존중 사상으로 일제 강점기부터 해방 이후까지 오랜 기간 한국 소설의 중요한 줄기를 이끌어 갔다.