성시경, 전소미, 이영지 등 'DMZ OPEN 콘서트' 라인업 공개

경기도

2024년 'DMZ OPEN 페스티벌' 평화콘서트 행사 모습.경기도(도지사 김동연)가 오는 9월 6일 '2025년 DMZ OPEN 페스티벌'의 하나로 개최하는 'DMZ OPEN 콘서트'의 화려한 라인업이 공개됐다.올해 콘서트에는 감성 발라드 가수 성시경, 힘 있는 퍼포먼스의 전소미, 강렬한 무대의 MZ 대통령 이영지, 청량미 가득한 걸그룹 유니스, 글로벌 열성팬을 보유한 차세대 보이그룹 에잇턴, 5세대 슈퍼루키 유스피어 등 다양한 장르의 인기 아티스트들이 출연해 추억과 감동을 선사할 예정이다.또한, 본 공연 외에도 관람객들이 직접 체험할 수 있는 평화응원봉 만들기, 타투 판박이, 포토존 등 참여형 프로그램들이 마련돼 있어 현장의 즐거움을 더할 것으로 기대된다.파주 임진각 평화누리 야외공연장에서 개최하는 'DMZ OPEN 콘서트'는 DMZ라는 역사성이 두드러진 장소에서 음악을 통해 DMZ의 긴장과 아픔을 해소하고, DMZ의 평화적 가치를 알릴 수 있는 대중성 있는 아티스트의 공연과 영상 등을 통해 평화의 의미를 되새기기 위한 행사다.특히 경기도는 DMZ를 '넘지 못할 닫힌 공간'이 아닌 '감동과 연대의 열린 공간'으로의 전환을 꾀함과 동시에 도민에게 폭 넓은 문화 향유 기회를 제공하고자 이번 행사를 기획됐다.