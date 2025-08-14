장애를 수단으로 쓰던 '워킹 데드', 이렇게 변하다니...

버스 내부 전면에 설치된 안내전광판을 보면 옛 생각이 떠오른다. 기자로 일하던 시절, 것도 스스로를 꽤나 역량 있는 기자라고 여기던 시절 이야기다. 기사로 크고 작은 변화를 일으키는 일이 꽤나 즐겁게 다가왔다. 세상엔 알려지지 않은 문제가 널려 있고, 기자란 그 문제에 다가가 변화를 일으킬 수 있는 일이라 여겼다. 법이며 조례가 만들어지는 데 영향을 주기도 했고, 각종 기관과 업체가 변화하도록 이끄는 기사도 써냈다. 진심으로 누구에게 감사를 받는 일이란 얼마나 매력적인가. 자신감 사이로 자만이 똬리를 틀고 있단 걸 그땐 미처 몰랐다.
신입으로 들어온 후배를 데리고 다니란 명령이 떨어졌다. 신입들이 각 부서를 일주일씩 도는데 사회부에선 내가 맡으란 얘기였다. 가뜩이나 바쁜 일정에 웬 짐덩이란 말인가. 자유롭게 풀어두고 기사가 될 만한 걸 가져오라 말했다.
아직 기자를 하고 있으니 A라 해야겠다. A는 신입들 가운데서도 가장 마음에 차지 않는 얘기를 들고 왔다. 경찰서처럼 정해진 기관에 박아두지 않고 며칠을 자유롭게 풀어두었는데, 기껏 가져온 것이 버스 안내전광판에 대한 것이었다. 서울시가 노후화된 버스 대신 저상버스를 전격 도입하는 와중에 전광판 자리에 광고를 실을 수 있는 TV를 설치하고 있단 이야기. 저상버스 말고도 모든 버스에 TV가 설치되고 전광판이 제거되는 작업이 순차적으로 진행될 예정이었다.
기삿거리를 가져온 녀석은 TV에 안내문구가 아예 들어가지 않거나, 정차 직전에만 잠깐 떠서 불편하다고 했다. 어디서 내릴지 초행길엔 알 수 없다는 얘기다. 어휴. 한숨이 절로 나왔다. 광고를 받아 재정적자를 메우려는 고육책, 가뜩이나 경영이 어려운 대중교통 운영사와 그를 지원하는 시로서는 반길 밖에 없는 일이 아닌가. 세상에 크고 심각한 일이 얼마나 많은데, 너는 네게 주어진 하나의 기사를 이런 일로 쓰려는 거냐. 그런 생각이 불쑥 머리를 치켜들었다. 그래, 애써 가져왔으니 취재라도 한번 해보자.