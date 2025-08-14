장애를 수단으로 쓰던 '워킹 데드', 이렇게 변하다니...

▲워킹 데드포스터 AMC

그럼에도 불구하고 기록할 만한 전환



그러나 바로 그러한 덕분에 나는 시리즈 뒷부분 몇 시즌을 장애에 대해 집중적으로 논할 수 있었다. 이 드라마를 작품으로 대할 가치가 거의 소실된 때문에, 그것이 놓치고 실패한 주요한 부분에 주목할 수 있었던 것이다. 코니는 마지막인 시즌11 가운데 돌아와 전보다 훨씬 나은 역할을 맡는다. 원작에선 청각장애인이 아니었던 그녀를 장애인으로 설정한 것이 그저 장애를 수단으로 활용하기 위해서만은 아니었다는 걸 시리즈의 추락 직전에야 입증해낸다.



코니는 좀비 출몰 전의 직업이었다는 기자의 역할을 커먼웰스 안에서 수행한다. 커먼웰스의 비리와 추문을 추적하는 과정에선 누구도 그녀의 장애를 지목해 이야기하지 않는다. 그녀는 수화를 하는 통역사를 데리고 취재하는 기자일 뿐이다. 드디어 이 드라마가 장애를 제 세계 안에 받아들이는 순간이다.



<워킹 데드>는 미국 드라마 역사상, 특히 베이직케이블 채널 사상 손꼽는 성공작이다. 여성과 성소수자, 흑인이란 특정 요소만 집중적으로 부각했다는 비판을 할 수 있겠으나, 어찌됐든 드물 만큼 소수자를 긍정적으로 노출한 용감한 작품이다. 고정관념을 깨고서 남성보다 훨씬 많은 리더를 여성으로 그렸고, 남성보다 여성이 전투원으로 유용한 세계를 빚었다. 심지어 좀비물인데 말이다. 이런 작품도 있을 수 있는 것 아닌가. 이 시리즈가 그 끝에서 시행착오를 거쳐 고정관념을 벗어나 장애인을 그리는 법까지 터득했단 건 긍정적으로 볼 밖에 없다. 그리하여 나는 이 드라마의 추락에도 기꺼이 박수를 보낸다.



버스 내부 전면에 설치됐던 TV를 떼는 데 상당한 비용이 소요됐다고 했다. 기 설치된 수천 대를 떼는 비용을 부담하고 TV로 얻을 수 있었던 광고비용까지 재조정해야 했던 업체는 다분히 짜증스러울 밖에 없었을 테다. 그러나 덕분에 수많은 이들이 전광판에 큼직하게 쓰이는 정류장 안내에 도움을 받았다. 그중에선 자막이 간절한 청각장애인들도 있었다. 최근 그 위치가 재조정돼 다시 전광판 자리에 달리기 시작한 TV는 그때와는 달리 하차안내를 자막으로 분명히 드러낸다. 버스에 타서 이 자리를 볼 때면 내 의식의 지평 안에 아예 존재하지 않던 이들의 존재를, 그와 같은 이가 얼마든지 더 있을 수 있다는 가능성을, 내 오만과 무지를 생각한다. 영화평론가로 일하는 동안 수시로 장애를, 작품 가운데 배제되고 소실되는 장애인들의 존재를 생각하는 건 오로지 이 덕분이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고