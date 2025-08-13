복귀 후 첫 솔루션 시작한 강형욱, '개는 훌륭하다' 복사판

채널A

"제가 보호자를 위한 리모콘을 만들어 주는 게 아니에요. 이 버튼만 누르면 됩니다 하는 사람이 아니라 공존을 위한 방법을 제시하는 거예요. 스스로를 바꾸셔야 해요." (강형욱)

'개와 늑대의 시간'의 한 장면현장에 출동한 강형욱은 상담을 통해 문제 해결의 실마리를 찾아나갔다. 그동안 쏟은 보호자의 애정, 사랑, 관리가 늑대 1호에겐 다른 의미로 느껴졌을 수 있다고 설명하며, '져 본 적 없는 늑대 1호'를 위한 솔루션을 시작했다. 다만, 늑대 1호는 화려한 전적을 갖고 있고, 승리의 법칙도 알고 있었다. 따라서 소유 공격성을 바로잡는 확실한 교육 방법(먹이 교환법)이 효과가 있을지 미지수였다.'먹이 교환 훈련'은 긍정적 경험을 통해 집착과 예민함을 완화시키는 방법인데, 간식을 통해 현재 집중하는 우족에 대한 관심을 줄이는 게 목표였다. 첫 단추가 잘 꿰어지자 강형욱은 강도를 높여 우족을 치워버렸고, 비상사태를 감지하고 달려온 늑대 1호의 앞을 가로막았다. 난생 처음 있는 일에 당황한 늑대 1호와 강형욱의 숨막히는 대치가 이어졌다. 질서가 새로 자리잡히는 순간이었다.다음 단계는 '영역 경계 무너뜨리기'였다. 강형욱은 내친 김에 거실 안쪽으로 이동했다. 늑대 1호의 영역을 침범한 것이다. 그동안 음식을 뺏기 위해 보호자 공격도 서슴지 않았던 늑대 1호는 놀랍게도 강형욱 앞에 얌전히 엎드리며 예의를 차렸다. 하지만 침대를 치워버리는 초강수에 늑대 1호도 입질로 맞섰다. 살벌한 대치가 이어졌지만, 단호한 강형욱 앞에 금세 꼬리를 내릴 수밖에 없었다.마지막 단계는 '공간 주도권 확보'로, 강형욱은 거실에 있던 물건들을 치워버렸다. 일부러 큰소리를 내기도 했다. 이제 공간의 진짜 주인이 누구인지 가르치는 과정이었다. 강형욱은 늑대 1호가 자신과 2주만 있으면 문제 행동을 전혀 보이지 않겠지만, 그건 자신과 있을 때뿐이라고 전제하며 보호자의 참여를 독려했다. 새로운 질서가 뿌리내리려면 보호자의 변화가 절실했다.