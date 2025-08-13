위기의 이강인, 출전 기회 위해 PSG 떠날까...홍현석-권혁규 리그앙 도전

▲
이강인(PSG)이 한국 선수 역사상 최초로 FIFA클럽 월드컵에서 골을 터뜨린 가운데 소속팀 파리생제르맹(PSG)는 첫 경기에서 시원한 승리를 맛봤다.AFP/연합뉴스
이강인은 2023년 여름 빅클럽 PSG로 이적하며 화제를 모았다. 입단 첫 시즌 통합 36경기에 출전해 5골 5도움으로 도메스틱 트레블(국내 대회 3관왕)에 힘을 보탰다. 팀 내에서도 준주전급으로 나설만큼 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 받았고, 성공적인 첫 시즌을 보냈다.
2년차인 지난 시즌 전반기까지만 해도 이강인의 입지는 큰 변화가 없었다. 그런데 후반기를 넘어서며 이강인은 점차적으로 밀려났다. 엔리케 감독은 우스망 뎀벨레를 중앙 공격수로 이동시키고 좌우에 흐비차 크바라츠헬리아와 데지레 두에를 신임했으며, 중원은 파비안 루이스-비티냐-주앙 네베스로 이어지는 삼각편대를 중용했다.
기동력, 활동량, 속도, 수비 가담 등에서 아쉬움을 남긴 이강인은 후반 교체로도 기회를 잡지 못하는 상황에 이르렀다. 결국 챔피언스리그 결승전에서 벤치를 지켰다. PSG는 구단 사상 첫 챔피언스리그 우승을 포함, 4관왕에 오르며 역대 최고의 시즌을 마감했다.
이강인은 지난 5월부터 맨체스터 유나이티드, 아스날, 아틀레티코 마드리드, 나폴리, 뉴캐슬, 크리스탈 팰리스 등 다수의 클럽들과 연결됐다. 하지만 아직까지는 잠잠하다.
이적이 성사되지 않는다면 팀에 잔류해 경쟁을 펼쳐야 한다. 이강인은 오는 14일 열리는 토트넘과의 2025 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵을 앞두고 원정 명단에 포함됐다. 냉정하게 새 시즌 전망은 밝지 않다. 주전보단 벤치에서 시작할 가능성이 높다.
홍현석-권혁규, 프랑스 낭트에서 새 출발
홍현석은 지난해 여름 이재성이 뛰는 독일 분데스리가 마인츠로 이적하며 빅리거가 됐다. 그런데 공식 대회 23경기(1도움) 가운데 선발 출전은 4차례에 그쳤다.
홍현석은 한국 대표팀에서도 멀어졌다. 올해 들어 홍명보 감독으로부터 부름을 받지 못한 것이다. 내년 열리는 2026 북중미 월드컵 출전을 위해 새로운 도전을 선택했다. 프랑스 리그앙 낭트로 임대를 떠났다. 등번호 7번을 배정받을만큼 낭트에서도 홍현석에게 거는 기대감이 크다.
권혁규는 스코틀랜드보다 더 높은 수준의 리그앙으로 진출하며 도약을 노리고 있다. 올 시즌 낭트에서 홍현석과 한솥밥을 먹게 됐다. 192cm의 큰 키를 보유한 수비형 미드필더로 각광을 받았으나 2023년 스코틀랜드 셀틱으로 이적한 뒤 좀처럼 잠재성을 터뜨리지 못했다.
2시즌 동안 자리를 잡지 못한 권혁규는 주로 임대를 떠났다. 2023-24시즌 세인트 미렌에서 9경기에 그친 권혁규는 2024-2025시즌 히버니안에서 22경기를 소화하며 무난한 활약을 선보였다.
낭트는 오는 18일 이강인이 속한 PSG와 2025-26시즌 프랑스 리그앙 1라운드에서 맞붙는다. 개막전부터 코리안 더비 성사 가능성에 관심을 모으고 있다.
황인범-오현규, 2년차 징크스는 없다...설영우 이적 추진