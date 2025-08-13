'15연승·200K' 우리는 '폰세의 시대'에 살고 있다

한화 이글스

폰세는 역대 그 어떤 투수도 도달하지 못했던 단일 시즌 선발 15연승 기록을 세웠다.선발 투수는 아무리 좋은 공을 가지고 있어도 타선의 도움 없이는 승리를 따낼 수 없다. 게다가 아무리 뛰어난 투수라도 긴 시즌을 치르다 보면 컨디션의 기복이 올 수밖에 없기 때문에 상대에게 난타를 당하는 경기가 생긴다. 따라서 선발 투수가 오랜 기간 연승을 이어가기는 매우 힘들다. 40년 넘는 역사 속에 많은 괴물 투수들이 거쳐 간 KBO리그에서도 선발 투수의 연승 기록이 '14'에 머물러 있었던 이유다.2000년 18승을 거두며 임선동, 김수경(NC 다이노스 2군 수석·투수코치)과 함께 공동 다승왕에 올랐던 정민태(삼성 라이온즈 육성군 재활코치)는 2001 시즌을 앞두고 일본 프로야구 요미우리 자이언츠에 입단했다. 하지만 일본에 진출하자마자 발목 부상으로 고전한 정민태는 2년 동안 27경기에 등판해 2승 1패 평균자책점 6.28로 제 실력을 보여주지 못했고 2003 시즌을 앞두고 현대 유니콘스로 복귀했다.흔히 해외 진출을 마치고 돌아온 투수들은 복귀 후 예전 같은 위력을 보여주지 못하는 경우가 많지만 정민태는 예외였다. 정민태는 2003년 29경기에 등판해 17승 2패 3.31의 뛰어난 성적으로 현대의 3번째 한국시리즈 우승을 이끌었다. 특히 정민태는 개막전부터 8월 31일 두산 베어스전까지 24경기에 등판해 한 번도 패하지 않고 14연승을 기록하며 KBO리그 역대 단일 시즌 선발 최다 연승 신기록을 세웠다.정민태 이후 13년 동안 누구도 넘보지 못했던 선발 14연승 기록은 2017년 KIA 타이거즈의 외국인 투수 헥터 노에시에 의해 깨질 뻔했다. 빅리그 6년 동안 12승을 기록한 후 2016년 KIA에 입단한 헥터는 첫해부터 리그에서 가장 많은 206.2이닝을 던지며 15승 5패 3.40의 뛰어난 성적을 올렸다. 헥터는 그해 200.1이닝을 소화하고도 10승 12패에 그치며 불운했던 양현종 대신 KIA의 에이스 역할을 해줬다.시즌이 끝난 후 KIA와 170만 달러에 재계약한 헥터는 2017 시즌 개막 후 7월 11일 NC전까지 17경기에 등판해 14연승을 내달리며 정민태의 선발 최다 연승 기록과 타이를 만들었다. 비록 7월 23일 롯데 자이언츠전 6이닝 3실점 패전으로 15연승 등극에는 실패했지만 헥터는 2년 연속 200이닝을 소화하며 양현종과 함께 1985년 삼성의 김시진, 김일융 이후 무려 32년 만에 '동반 20승'이라는 대기록을 세웠다.2024년 12월 13일 한화와 100만 달러에 계약을 체결할 때까지만 해도 폰세는 매년 KBO리그를 찾는 흔한 외국인 투수 중 한 명에 불과했다. 폰세의 빅리그 경력은 2년 동안 1승 7패 5.86에 불과했고 3년 동안 일본 프로야구에서 활약했지만 일본에서도 결코 성공했다고 할 수 없었기 때문이다. 여기에 적지 않은 부상 경력과 1994년생이라는 나이 역시 폰세의 활약을 마냥 낙관하기 힘든 불안 요소였다.하지만 폰세가 자신에 대한 우려를 완벽하게 씻어내며 리그 최고의 외국인 투수로 등극하기까지는 오랜 시간이 필요하지 않았다. 시즌 두 번째 등판에서 7이닝 2실점으로 첫 승을 따낸 폰세는 4월 5경기에서 34이닝 18피안타 49탈삼진 6실점(평균자책점1.59)을 기록하며 4승을 쓸어 담았다. 그리고 폰세는 5월 17일 SSG 랜더스전에서 무려 18개의 탈삼진을 기록하며 '우상' 류현진의 기록을 넘어섰다.5월 28일 LG트윈스전 7이닝 4실점, 6월 8일 KIA전 5이닝 5실점을 기록하고도 타선의 도움으로 패전의 위기를 넘긴 폰세는 11승 무패 1.95의 성적으로 전반기를 마감했다. 그때까지만 해도 장마를 지나 본격적인 무더위가 시작되면 폰세도 지칠 거라고 전망하는 야구팬이 적지 않았다. 하지만 폰세는 후반기에도 5번의 등판에서 30이닝을 던지면서 단 1점만을 내주는 엄청난 '괴력투'를 이어가고 있다.후반기 4번의 등판에서 3승을 따내며 정민태, 헥터의 14연승 기록과 동률을 만든 폰세는 12일 롯데를 상대로 15연승 도전에 나섰다. 자신의 기록은 물론이고 팀을 이끄는 김경문 감독의 1000승 도전이 걸린 중요한 경기였다. 7회까지 마운드를 지킨 폰세는 109개의 공으로 롯데 타선을 3피안타 2사사구 무실점으로 완벽하게 틀어 막으며 KBO리그 역대 최초로 단일 시즌 선발 15연승 달성에 성공했다.폰세는 이날 9개의 삼진을 잡아내냐 시즌 23번째 등판에서 200탈삼진을 기록했다. 이 역시 2021년 두산에서 활약했던 아리엘 미란다의 25경기를 넘어선 '역대 최소경기 200탈삼진' 신기록이다. 폰세가 6~8회 정도의 등판 기회가 남았음을 고려하면 미란다가 가지고 있는 225탈삼진 기록을 넘어서는 것도 시간문제다. 하지만 폰세는 많은 대기록에도 "한국시리즈 우승만 생각한다"고 말하는 외국인 투수다.