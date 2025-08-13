노인이 죽길 바랐을 뿐인데 우정이 싹텄다... 30년 전 영화가 준 감동

불이 났다. 건물 7채가 불탔다. 방화였다. 한국이 싫고 조선인이 싫어서. 23살 청년 아리모토 쇼고는 지난 2022년 일본 교토부 우지시 우토로마을을 찾아 몰래 불을 놓았다. '무한도전' 방영 뒤 점화된 한일 시민사회의 도움으로 우토로평화기념관이 막 개관한 해였다. 화재로 기념관에 전시할 자료 상당부분이 소실됐다. 법정에 선 가해자는 "한국인에게 적대감이 있었던 건 변함이 없다"며 반성하지 않는 태도로 일관했다. 그는 내년 출소할 예정이다.
"우리가 모여 있는 자리에 한 번이라도 와봤다면 그러지 않았을 텐데"
사건 이후 우토로마을 재일교포 할머니의 말이다. 심각한 혐오범죄에 대응하는 우토로마을의 자세는 남달랐다. 이들은 혐오범죄를 저지른 청년 뿐 아니라 혐오를 방치한 사회에 책임을 돌렸다. 혐오의 씨앗은 무지라며, 알지 못했기 때문에 혐오가 일어나고 범죄로 이어졌다고 강조했다. 실제로 아리모토 쇼고 역시 삶 가운데 재일교포며 한국인을 한 차례도 만난 적 없는 것으로 확인됐다. 알지 못했으면서도, 아니 몰랐기 때문에 그 분노의 대상으로 한국과 재일교포를 삼을 수 있었던 것이다.
우토로마을은 사건 뒤에도 평화기념관 운영을 멈추지 않았다. 1940년대 초 입대와 강제징용을 피하기 위해 비행장 건설에 자진한 1300여명의 조선인이 정착한 우토로마을을 한국과 일본 양국 간 평화와 공존, 연대의 상징으로 삼겠다는 자세를 관철해왔다. 이들이 맞서는 건 명백하다. 차별과 혐오, 그 아래 깔린 무지와 고립이다. 평화기념관과 그를 찾는 이들이 존재하는 한 차별과 혐오는 공존과 연대를 이기지 못한다는 확신이 이들에게 있다. 그것이 서로 죽고 죽여온 불행한 역사를 건너온 한국과 일본의 관계라 할지라도.
30년을 건너와도 분명한 생명력