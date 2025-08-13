'ACLE 본선 진출' 서정원 감독의 청두 룽청... K리그 출신들 맹활약

▲
청두 룽청 서정원 감독청두 룽청 공식 웨이보
중국에서 새로운 기록을 작성한 서정원 감독. 그 역사의 중심에는 전직 K리그 출신 선수들의 맹활약이 있었다.
서정원 감독이 이끄는 청두 룽청은 12일 오후 8시 35분(한국시간) 중국 청두에 자리한 우랑예 스포츠 센터 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 동아시아 권역 플레이오프서 방콕 유나이티드에 3-0으로 승리했다. 이로써 청두는 구단 역사상 처음으로 아시아 대항전 본선에 진출하는 기록을 작성했다.
서 감독의 청두로서는 반드시 승리가 필요했던 경기였다. 이번 경기서 승리를 차지하게 되면, 구단 창단 역사상 처음으로 아시아 대항전 본선에 도달할 수 있는 상황을 맞이할 수 있었기 때문. 방콕 역시 지난 시즌 챔피언스리그 2(ACLT)를 거쳐 이번 시즌에는 엘리트 무대에 도전할 기회를 잡았기에, 물러설 수 없는 한판이 예고됐다.
어떻게든 승리를 가져와야 했던 양 팀. 전반은 다소 지루하게 흘러갔다. 실점하지 않기 위해 최대한 수비적인 전형을 가지고 나온 청두와 방콕은 5백을 형성하며, 공격을 철저하게 봉쇄하는 모습을 보여줬다. 청두는 호물로, 필리페가 각각 슈팅을 시도했으나 골망을 흔들지는 못했고, 방콕 역시 역습을 시도했으나 유효 슈팅을 단 한 차례도 때리지 못했다.
그렇게 득점이 필요했던 후반전에는 시작과 함께 양 팀이 치열하게 공세를 펼쳤고, 결국 청두가 웃었다. 후반 22분 코너킥 상황서 크로스를 받은 양 밍양이 헤더로 방콕의 골문을 갈랐다. 이어 기세를 탄 청두는 후반 25분 펠리페가 왼발 슈팅으로 추가 골을 기록했고, 후반 38분에도 펠리페가 득점에 성공하며 사실상 경기를 끝냈다. 이후 방콕은 추격 의지를 상실하며 경기는 종료됐다.
새 역사 쓴 서정원 감독... 전직 K리거들의 맹활약
서정원 감독의 새로운 도전이었다. 2021시즌을 앞두고 야인 생활을 끝내고 사령탑으로 복귀한 서 감독은 부임 첫 해 승격을 이뤄내며 지도력을 입증했고, 슈퍼리그 입성 첫 시즌에는 5위를 기록하는 돌풍을 일으켰다. 이어 2023시즌에는 4위에 도달했으며, 지난해에는 3위를 차지하며 챔피언스리그 엘리트 플레이오프 진출권을 손에 넣었다.
청두 입성 후 매 시즌 새로운 기록을 작성하고 있는 서 감독은 최근 구단과 불거진 불화설에도 흔들리지 않았다. 구단 수뇌부의 답답한 소통 방식이 도화선이 됐고, 코칭 스태프 계약까지 미뤄지는 불상사가 이뤄졌기 때문. 하지만 서 감독은 안정적인 지도력을 선보였고, 현재 리그는 3위에 자리하며 선두 상하이 선화를 2점 차로 추격하고 있는 상황.
또 중국 FA컵에서도 4강에 진출하며, 더블 가능성을 높이고 있는 가운데 열린 챔피언스리그 엘리트 진출 기회는 서 감독에 새로운 동기부여가 됐다. 경기에 앞서 공식 기자회견에서 서 감독은 "청두 축구 역사상 매우 중요한 경기다. 우리는 전력을 다할 것이며, 이 기회를 통해 우리를 응원해 준 모든 팬에게 다시 한번 감사함을 전할 것"이라며 의지를 다졌다.