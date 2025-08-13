'ACLE 본선 진출' 서정원 감독의 청두 룽청... K리그 출신들 맹활약

청두 룽청 공식 웨이보

승리가 필요했던 서 감독은 K리그 출신 선수들을 적극적으로 기용하는 승부수를 던졌고, 이는 적중했다. 수비에는 2023시즌 광주FC에서 환상적인 수비를 선보였던 티모가 든든하게 후방을 책임졌고, 중원에는 부산 아이파크에서 무려 4시즌을 활약한 한국형 외국인 호물로가 자리했다. 최전방에는 광주 출신으로 2018년부터 2021시즌 전반기까지 활약한 괴물 공격수 펠리페가 버텼다.



이들은 환상의 호흡으로 청두 공격과 수비를 책임졌다. 가장 먼저 우측 스토퍼로 나온 티모는 빌드업과 수비의 중심에 섰다. 방콕의 뒷공간을 노리는 패스를 철저하게 차단했고, 때로는 중앙 미드필더 역할까지 수행하는 모습이 나왔다. 전반 5분에는 안정적 수비를 선보였고, 이어 전반 39분에는 볼을 끊고 역습을 진행하며, 펠리페-호물로와 인상적인 호흡을 보여줬다.



활약은 이어졌다. 티모는 후반 4분과 9분, 상대 공격을 차단하고 반칙까지 얻어내며 펄펄 날았고 선제골 이후에도 안정적인 모습으로 팀의 승리를 이끌었다. 티모에 이어 중원에서 호물로도 미친 활약을 보여줬다. 우측 미드필더로 나온 호물로는 볼 운반과 부산 시절부터 보여준 강력한 왼발 슈팅을 선보였고, 전담 키커로 나서기도 했다.



전반 15분과 28분에는 위협적인 슈팅으로 날카로운 감각을 뽐냈고, 이어 후반 18분에도 페널티 박스 앞에서 날카로운 왼발 슈팅을 날렸으나 아쉽게 빗나갔다. 한끝이 아쉬웠던 호물로는 결국 후반 22분 양 밍양의 선제골을 돕는 정확한 킥 능력을 선보였고, 후반 38분 펠리페의 세 번째 골도 도우며 서 감독의 믿음에 부응했다.



펠리페는 방콕을 폭격했다. 경기 내내 방콕 수비진의 표적이 되면서 거친 파울과 신경전이 오갔지만, 펠리페는 끝까지 침착함을 유지했다. 결국 후반 25분 상대 수비 뒷공간을 완벽하게 파고들며 기회를 잡았고, 광주 시절 보여줬던 특유의 왼발 슈팅으로 쐐기 득점을 만들었고, 후반 38분에는 호물로의 도움을 받아 팀의 세 번째 골을 터뜨리며 압도적인 클래스를 선보였다.



이처럼 서 감독은 전직 K리그 출신들의 활약에 힘입어 새 기록을 작성하며 활짝 웃었다.



한편, 서정원 감독의 청두는 오는 15일(한국시간) 아시아축구연맹의 조 추첨에 따라 구단 역사상 첫 일정이 나오게 된다.



