"경매는 누가 싸게 사냐의 싸움 아냐" PD가 발견한 진짜 가치

EBS 최현선 PD최현선 제공
보통 경매라고 하면 경매 참여자들이 가격 경쟁으로 낙찰받는 거로 생각한다. 하지만 다르게 진행하는 형태도 있다. 박영걸 경매사가 진행하는 경매는 경매사가 가격을 부르면 참여자는 손 들고 있다가 낙찰받는 방식이다. 또한 경매장은 단순한 경매만 이뤄지지 않고 엔터테인먼트적인 성격도 있다고 한다. 박영결 경매사의 생활 경매는 어떻게 진행되는 걸까?
지난 11일 방송된 EBS < PD로그 > '사람 빼고 다 팝니다-생활 경매사' 편이 전파를 탔다. 이날 방송에서는 최현선 PD가 박영걸 경매사가 진행하는 경매에 직접 참하기도 하고 경매를 진행하는 모습도 담았다. 경매사를 해본 소회가 어떤지 궁금해 방송 다음날인 12일 최 PD와 전화 연결했다. 다음은 최 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"생활 경매, 연극처럼 흥미진진... 하나의 무대 같았다"
- 방송 마친 소회가 어때요?
"이번에 < PD로그 > '사람 빼고 다 팝니다-생활 경매사' 편은 개인적으로도 특별한 시간이었어요. 평소에도 직업 통해 사회를 바라보는 것에 흥미가 있었는데, 이번 '생활 경매'라는 흥미로운 영역을 통해서 좀 더 깊게 경험할 수 있었어요. 생활 경매는 단순히 중고 물건을 사고파는 행위를 넘어서, '물건이 또 다른 주인을 찾아가는 순환의 흐름'에 대해 담고 있어서 환경적인 측면에서도 인상 깊었습니다. 그리고 박영걸 경매사님의 삶의 철학과 현장에서의 에너지도 정말 인상 깊었고요. 무엇보다 사람들의 소비와 가치관을 가까이에서 엿볼 기회였습니다."
- 이번엔 경매사에 도전하셨던데 어떻게 하게 됐나요?
"제가 우연히 온라인에서 박영걸 베테랑이 생활 경매하는 걸 보게 됐어요. 중고 물건 경매로 판다는 아이디어 자체가 너무 신선했고 '이걸 직접 해보면 어떨까'라는 궁금증이 생겼습니다. 마침, 박영걸 경매사님이 운영하는 경매장이 생활 경매계에서 워낙 유명하다는 얘기를 듣고 도전 해보기로 했습니다."
- 경매라면 보통 생각하는 게 가락시장이나 미술품 경매 같거든요.
"맞아요. 저도 경매하면 농수산물 경매나 아니면 진짜 옵션처럼 '1억', '1억 5천'이라고 올리는 미술품, 예술, 골동품 경매를 생각했었는데 이렇게 생활 판매가 있다는 걸 처음으로 알게 됐어요. 그리고 제가 평소에 물건을 굉장히 좋아하는 맥시멀리스트 기질이 있거든요. 그래서 제가 안 쓰는 물건을 다른 사람에게 연결해 주는 것에도 의미가 있다고 생각했고요."
- 박영걸 경매사에게 섭외 연락했을 때 반응이 어땠나요?
"처음에 섭외했을 때는 일단 경매장에 와서 경매가 어떻게 진행되는지 한번 보고 얘기 나눠보자고 하시길래 섭외되지 않은 채로 직접 경매장에 가서 경매 되는 과정을 봤어요. 이런 장소가 있다는 게 너무 흥미로웠고 신선했습니다."
- 박영걸 경매사께서 하시는 걸 봤잖아요. 어땠어요?
"박영걸 경매사가 생활 경매 일인자라는 말은 과장이 아니더라고요. 실제 찾아가 보니 전국에서 손님이 가장 많이 몰리는 경매장이기도 했고, 매출도 상당하다고 들었어요. 단순히 '잘 파는 사람'이 아니라 사람들과 소통하고 분위기 만들어내는 데에 있어서 독보적인 능력이 있는 분이라고 생각이 들었습니다. 그 경매장에 도착했을 때 이미 차량이 꽉 차 있어서 발 디딜 틈도 없더라고요. 이분에게 배우면 진짜 제대로 배울 수 있겠다는 확신도 들었어요."
- 분위기가 어때요?
"연극이 벌어지는 현장처럼 되게 재밌고 흥미로운 분위기였어요. 그러니까 말 그대로 '쇼맨십의 정수'를 봤다는 느낌이었어요. 단순히 물건을 나열하고 가격 부르는 게 아니라 각 물건에 얽힌 이야기나 소소한 농담, 그리고 갑작스러운 무료 나눔 이벤트까지. 정말 쇼에 가까운 경매가 아니었나라는 생각이 들었죠. 손님들도 물건보다는 그 경매사의 입담에 더 빠져드는 순간들도 많았던 것 같고요. 저도 그걸 보면서 생활 경매가 단순히 상거래가 아니라 사람을 끌어 드리는 하나의 무대 같았어요. 사실 원래 경매라고 하면 그 물건 사고자 하는 사람들이 그 가격을 외치잖아요. 근데 생활 경매는 다르게 경매사가 물건값 외치고 손을 계속 드는 사람에게 낙찰해 주더라고요. 가격을 무작정 올리지 않고 적정가에 멈추면서 양쪽에 대해 만족시킨다는 점이 흥미로웠습니다. 정말 베테랑이라는 말이 딱 어울리는 분이었습니다."
- 저는 그게 신기하더라고요. 보통 경매라면 참여자들이 가격을 부르잖아요.
"맞아요. 그리고 중간중간에 가위바위보로 낙찰자를 정한다는 점도 유쾌하고 신기했어요. 참여자들이 가격 부르는 대신 경매사가 가격을 높여 부르고 낙찰하니 진행이 더 빠르게 되는 느낌도 있고요. 정말 베테랑에 딱 어울리는 분이지 않을까 싶었어요."
- 물건을 확보하는 것이 가장 중요할 거 같아요.
"맞아요. 물건을 확보하는 게 되게 중요하더라고요. 그러니까 경매는 결국 물건 싸움이어서 어떤 물건이 얼마나 매력적인 가격으로 나오느냐에 따라 사람들이 몰리는 정도도 달라지더라고요. 그래서 경매장을 잘 운영하려면 그 물건을 제공해 주는 분들의 신뢰 얻는 것도 중요하다는 걸 알게 됐어요. 신뢰가 쌓이면 물건도 다양하고 질 좋은 게 들어오고, 경매의 재미도 높아지니까요. 그래서 단순히 생활 경매가 물건을 파는 사람이 아니라 다양한 그 이해관계자와 관계를 갖는 커뮤니케이터의 역할이라는 생각도 들었지요."
"'뭐든 1만 원부터 시작해라' 조언따라 경매"