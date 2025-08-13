"경매는 누가 싸게 사냐의 싸움 아냐" PD가 발견한 진짜 가치

▲의 한 장면 EBS

- 경매 도우미도 하셨잖아요. 경매가 낙찰되면 물건 가져다주는 사람인데 바빴나 봐요?

"엄청 바빴죠. 물건을 낙찰받는 손님에게 바로바로 전달하고 돈 받아와야 되는 구조였어요. 특히 모든 거래가 현금으로 이루어지다 보니 되게 정신이 없었죠. 그 자리에서 물건값을 바로 계산하고 그에 맞는 물건을 전달하고 또 다음 경매 물건을 준비해야 되고 해서요. 몇 초라도 늦으면 동선이 또 꼬이기 때문에 정말 치밀하게 움직여야 했어요. 사실 그걸 해보면서 베테랑의 무대 뒤를 간접 체험한 느낌이기도 했어요. 무대 앞에서는 쇼처럼 보이지만 뒤에서는 굉장히 치밀하게 설계된 시스템이 있다는 걸 알게 됐지요. 뭔가 짧은 체험이었지만 경매장 전체가 하나의 오케스트라 같다는 생각도 들었어요."



- 왜요?

"경매사라는 지휘자가 있고 다른 스태프들이 다 그 악기를 연주하는 연주자처럼 손발이 맞게 딱딱 돌아가야지 해결될 수 있다는 점에서 오케스트라 아닐까라는 생각이 들었습니다."



- EBS에서 먼저 경매를 하고 경매장에서 경매하신 거잖아요. 차이가 있을 것 같아요.

"실전 경매는 베테랑이 하는 경매에 참여하려고 오시는 거잖아요, 그래서 준비 없이 실전 경매에 투입이 되면 민폐가 될 수도 있어서 회사에서 먼저 경매 연습을 했어요. 실제로 좋은 물건을 싼 가격에 사려고 온 분들에게 장난으로 판매할 순 없으니까요. 동료 PD들 등 전체 EBS 임직원을 대상으로 경매를 실행했습니다.



막상 실제 경매를 시작하니까 제가 생각했던 것과 많이 다르더라고요. 제가 가장 실책이라고 느꼈던 건 가격 측정이었어요. 회사 경매에서는 제가 팔려고 했던 금액보다 훨씬 낮춰 시작하게 됐고, 싼 가격에 판매가 이뤄졌어요. 처음부터 너무 낮은 시작가로 출발하니 낙찰가도 그만큼 낮게 고정되는 경향이 있더라고요. 특히 제가 경매장에서 4만 원에 매수해 온 일렉기타를 1만 원에 팔게 되었을 땐 눈물이 났습니다. 현장은 단 1초의 판단 실수도 바로 손해로 이어진다는 걸 몸소 배웠습니다."



- 가격을 경매사가 정하는 건가요?

"시작 가격에서 낙찰 가격까지 경매사가 다 정하는 거예요. 물론 갤러리가 '이건 얼마에 받고 싶어요'라고 옆에서 얘기 해줄 수는 있지만 대부분 가격은 경매사가 정하는 구조로 되어 있습니다."



- PD님은 집에 있는 물건 다 가져간 거예요?

"맞아요. 집에 있는 물건을 다 가져갔어요. 사실 제가 맥시멀리스트라서 물건이 엄청 많아요. 그래서 이번 기회에 한 번 판매해 보고 필요한 사람들에게 물건이 전달될 수 있게 해야겠다는 생각이 들어서 집에 있는 물건을 대부분 다 가져갔어요."



- 회사에서 경매했을 때 직원들 반응이 어땠나요?

"3시에 시작하는데 2시 59분까지 사람들이 많이 안 와서 걱정을 많이 했거든요. 근데 알고 보니까 경매가 열리는 20층으로 오는 엘리베이터가 만차가 될 정도로 사람들이 많이 탔다고 들었어요. 사람들도 이런 경매라는 이벤트에 관심이 많다는 생각도 들었지요.



처음에 '낮은 가격으로 시작하면 경쟁이 붙겠지'라는 생각으로 1000원부터 시작을 했는데, 그게 오히려 저에겐 독이 됐어요. 특히나 사람들은 첫 가격을 기준 삼아 구매하니까요. 낮게 시작하면 제값을 받기가 어렵더라고요. 그래도 동료들은 싼 가격에 좋은 물건을 가져갔으니 만족하지 않았을까요!"



- 경매장 가서 할 때는 어땠어요?

"베테랑이 '뭐든 1만 원부터 시작해라, 그래야 물건에 대한 신뢰가 생긴다'라고 하신 조언을 받아들여서 그때부터 시작가에 대한 개념이 달라졌어요. 경매는 심리 게임이라는 걸 절실히 느꼈고요. 물건을 더 끼워서라도 만 원부터 시작하라는 말에 충실히 응했죠. 그리고 생각보다 사람들이 제 물건에 관심이 많아서 괜찮은 가격에 물건을 잘 판매할 수 있었어요. 근데 제가 너무 떨려서 어떤 물건을 어떻게 팔아야 한다는 생각을 잊어버리고 순서도 지키지 못했어요. 그리고 물건에 대한 설명을 더 하고 싶었는데 시간이 많이 없다 보니 정확한 사용법이나 사연을 소개하지 못한 건 아쉽더라고요."



- 박영걸 경매사가 도와주는 것 같던데.

"맞아요. 옷 같은 경우 설명하고 사실 꺼내서 어떤 것이다를 보여줘야 되는데 제가 그런 걸 놓치더라고요. 그런 걸 선생님이 도와주셨어요, 예를 들면 선풍기 같은 경우에는 직접 풀어서 작동된다는 거를 보여주셨습니다."



- 경매는 물건을 잘 설명하는 게 중요할 것 같아요.

"맞아요. 그 물건을 단순히 나열하는 게 아니라 그 물건의 '가치'를 어떻게 말로 표현하느냐가 핵심이에요. 특히 가전제품이나 악기처럼 성능이나 상태가 중요한 경우엔 사용 기간이나 활용 예시, 기능 설명까지 정확히 해야 하더라고요. 근데 저는 연습하면서 그 부분이 부족했어요. 손님 입장에서 보면 단순히 '싸다'가 아니라 이걸 어떻게 사용할 수 있겠다는 확신이 들어야 손을 드는 거거든요. 그걸 위해선 물건에 대해 애정을 갖고 공부를 해야겠더라고요."



- 경매 끝나니까 어땠나요?

"되게 시원섭섭했어요. 제가 동네 물건을 좀 더 팔 수 있었는데 못 팔았다는 아쉬움도 있었고 근데 제가 안 쓰는 물건을 제가 계속 창고에 보관하기보다는 그게 필요한 사람에게 돌아간다는 점에서는 되게 좋았어요."



- 경매사 도전하면서 느낀 점이 있을까요?

"경매장 근처에 쓰레기 소각장이 있는데 하루에도 수십 톤의 물건이 불타 없어진다고 하더라고요. 그 이야기를 듣고 정말 많은 생각이 들었어요. 누군가에겐 필요 없는 물건이지만 또 누군가에겐 절실한 '필요'일 수 있다는 점. 그리고 누군가에겐 고물이지만 그게 누군가에겐 보물이 될 수 있죠. 생활 경매는 그런 연결의 역할을 하잖아요.



저는 이게 단순히 중고 거래를 넘어서 '가치의 순환'이라고 느꼈어요. 물건을 다시 쓰게 하는 건 환경을 위한 행동이기도 하고요. 그래서 개인적으로 물건을 대하는 태도도 저 역시도 달라졌고, 물건을 덜 사고 다시 쓰자는 생각도 들었고, PD로서도 사람과 소비를 바라보는 시야가 좀 넓어졌다고 생각합니다."



- 기억에 남는 에피소드가 있을까요?

"사람들이 물건을 사고 기뻐하면서 나가는 점이 가장 뿌듯했어요. 제 양옆에 앉은 구매자분들도 이번이 처음 온 게 아니라 2~5년 전부터 거의 매주 오신다고 하더라고요. 근데 거기 와서 불필요한 소비를 하시는 게 아니라 그렇게 먼 곳에서 오셨는데도 꼭 필요한 물건들만 사가고, 기뻐하시고 하더라고요.



나아가 제가 원래 경매 시작하기 전부터 어쿠스틱 기타를 너무 사고 싶었거든요. 그래서 그 어쿠스틱 기타만 나오길 기다렸는데 방송에 나오진 않았지만, 그 옆에서 어떤 기타가 나왔을 때 '저 기타 다음에 하나 더 나올 것 같으니까 다음 걸 노려봐라 저건 케이스가 별로인 것 같다'라는 조언도 해주셔서 굉장히 기분 좋게 경매 진행을 했습니다."



- PD님이 생각하는 경매는 뭐예요?

"경매는 '물건의 가치를 다시 발견하는 무대'다. 단순히 누가 비싸게 사냐 싸게 사느냐의 싸움이 아니라 물건 하나하나의 숨겨진 이야기와 쓰임을 끌어내서, 꼭 필요한 사람에게 가장 알맞은 가격에 연결해 주는 거죠. 저도 이번 도전을 통해서 단순히 '팔기'보다는 '전달하기'에 가깝다는 걸 느꼈어요. 경매사가 하는 일은 단순히 판매가 아니라 사람과 물건을 이어주는 중계자 역할이더라고요. 경매는 결국 가치를 다시 묻고 새롭게 답하는 과정이 아닐까 싶어요."

