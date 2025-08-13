'유기농 아이돌'의 색다른 도전, 유튜브로만 듣기 아까울 정도네

▲
키키 'Dancing Alone' 리믹스 플레이리스트 이미지스타쉽엔터테인먼트
이번 디지털 싱글 'Dancing Alone'은 그동안 봐왔던 홍보 방식에서 살짝 벗어났다. 앞서 언급한 홈페이지 개편 외에도 < 2025 SBS 가요대전 Summer > 무대를 통해 팬들에게 신곡을 일찍 소개하는가 하면 SNS 서비스 '틱톡'에 선공개하는 제법 파격적인 방식이 등장했다.
뒤이어 이번엔 다양한 리믹스 버전을 'Playlist'라는 이름으로 묶어 공개하는 이색 시도도 이뤄졌다. 80-90식 레트로 음악 장인 박문치의 손을 거쳐 재탄생한 'Dancing Alone'은 카세트테이프로 음악 을 듣던 1980년대, CD로 옮겨간 1990년대, mp3 플레이어를 손에 쥐고 살았던 2000년대, 스마트폰이 대세가 된 2010년대, 그리고 무선 이어폰이 필수품이 된 2020년대 등 각 시대별 음악 장르의 요소를 고스란히 녹여 마치 5개의 신곡을 추가로 낸 것 같은 착각을 불러 일으킨다.
기대 이상의 완성도를 자랑하는 덕분에 "리믹스 앨범 안내주면 본사 찾아갑니다!"라는 협박(?)성 응원 댓글을 받기도 했다. 'Dancing Alone' 리믹스 버전은 유튜브만을 듣긴 아깝다는 평가도 나온다.