도파민의 시대, '악마가 이사왔다' 길구의 선함 통할까?

▲
영화 <악마가 이사왔다> 스틸CJ ENM
6년 전 924만 명 관객을 모은 <엑시트>로 화려하게 데뷔한 이상근 감독이 두 번째 영화 <악마가 이사왔다>를 들고 왔다. 한국 여름 극장가 마지막 텐트폴 영화로 출격을 앞둔 기대와 부담이 느껴진다. 과연 유종의 미를 거둘 수 있을까?
엑시트 윤아와 재회
전작의 히로인 임윤아와 다시 뭉쳐 웃음과 감동을 선사한다. 앞선 한국 여름 대작 <전지적 독자 시점>과 <좀비딸>처럼 원작 기반 작품이 아니라는 점이 감정이자 약점이다. 이상근 감독이 2014년 죽기 살기로 매달려 한 달 만에 쓴 초고 < 2시의 데이트 >를 수정한 오리지널 스토리다. 초심으로 돌아가 빛을 보지 못한 비운의 시나리오를 다듬고 발전해 한을 풀어준 셈이다. 어째 영화 속 밤선지의 스토리와 맞아떨어지는 맥락이다.
<엑시트>는 도심 속 재난 탈출물로 '쥐구멍에도 볕 들 날이 있다'는 속담을 은유하는 청년백수 탈출기이기도 했다. 당장 인정받지 못 하더라도 최선을 다한 노력의 결과, 언젠가는 성과를 발휘한다는 값진 꿈을 떠올리게 했다. 거기에 도심 속 긴박한 탈출 과정이 일상과 부딪히며 엇박자 코미디로 승화한 시도가 신선 그 자체였다.
이상근 감독이 이룬 꾸준함의 성취는 대중성이란 틀 안에서 다채롭게 변주된다. 포스터나 캐스팅만 보고 선뜻 장르를 예상했다면 빗나가기 십상이다. <악마가 이사왔다>는 로맨스를 중심으로 미스터리, 스릴러, 호러를 양념으로 한 가족영화다. 어쩌면 어떤 영화라고 딱 잘라 말하기 힘들 수도 있겠다. 보는 사람의 입장에 따라 달리 보이기 때문이다. 복합장르가 주목받고 있는 요즘 결과를 예측하기 힘들게 흘러간다. 이게 진입장벽일 수 있으나 두 배우의 맛깔스러운 캐릭터 빙의로 모든 게 상쇄된다.
단연 돋보이는 것은 1인 3역이라 할 만한 임윤아의 낮과 밤이 다른 연기다. 낮에는 조용하고 청초한 모습이지만 밤만 되면 악마로 변하는 탓이다. 앞서 <공조>와 <엑시트>에서 보인 코믹 연기를 넘어선다. 다양한 표정과 목소리까지 달라진 완벽한 포커페이스를 보여준다. 현역 아이돌이기도 한 이 배우가 대체 어디까지 망가질지 관전하는 재미가 크다.
안보현 또한 그동안 작품에서 보여준 남성적이고 강한 인상을 지우고 소심한 대형견 분위기를 선보여 변신에 성공했다. 하릴없이 동네를 배회하다 새벽에 인형 뽑기 하는 게 유일한 특기인 청년 백수 길구를 소화한다. 두 사람의 케미는 시너지로 발전해 구심점으로 자리 잡는다.
쌍방구원 서사 통할까?