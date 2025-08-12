도파민의 시대, '악마가 이사왔다' 길구의 선함 통할까?

▲영화 <악마가 이사왔다> 스틸컷 CJ ENM

초반부는 선지의 원맨쇼다. 새벽 2시에서 5시 사이 풀 메이크업에 완벽한 세팅 머리, 화려한 의상을 입고 동네를 들쑤시던 선지는 다음날 아무것도 기억하지 못한다. 선지가 몽유병인지, 해리성 장애인지, 빙의인지 여러 의문이 들 무렵. 데이트를 가장한 보호관찰이 거듭되며 드디어 진실로 안내한다.



사실 선지의 몸에는 한을 풀지 못 해 구천을 헤매는 저주의 원흉(원혼)이 자리 잡고 있었지만 가족은 비밀을 본인에게도 내내 숨긴 채 보호해 왔다. 이사를 자주 다니고 교대로 보살피는 것밖에 방법이 없었다. 이때 마침 직장에 적응하지 못하고 퇴사 후 백수로 살아가던 길구(안보현)가 아랫집으로 이사 온 선지(임윤아)에게 반하면서 관계가 형성된다.



이웃으로 시작된 둘의 관계는 선지의 아빠 장수(성동일)와 사촌 아라(주현영)의 진두지휘 아래 본격적으로 시작된다. 길구는 매일 밤 완전히 다른 사람 같은 사고뭉치 선지를 찰떡 마크할 적임자로 낙점된다. 그렇게 둘은 낮에는 빵집에서 밤에는 거리에서 둘만의 추억을 쌓아가지만 길구가 다른 선택을 하며 엇갈린다.



주인공의 혼란스러운 상황을 퇴마, 무속신앙으로 비틀어 간다. 그 기저에는 바보같이 착한 남자가 버티고 있고 결국은 판타지로 순화된다. 꼬일 대로 꼬여버린 악마마저도 소멸이 아닌 따스하게 보듬어주면서 하나씩 엉킨 매듭을 풀어낸다. 처음에는 냉랭하고 악랄했던 악마도 시간이 흐름에 따라 길구의 진심을 깨닫고 얼음장 같은 마음을 내보인다. 사회에서 필요 없어 보이던 스킬 중 하나인 '무해함'이 오히려 무기가 되어버린 휴머니즘이다.



정반대인 사람이 우연히 길에서 만나 상대방에게 스며들며 부족함을 채워가는 동화 같은 이야기인 셈이다. 다른 이유로 세상과 단절된 상처를 알아본 이타심의 배려다. 같은 아파트에 살아도 옆집에 누가 사는지 모를 정도로 단절된 사회에 내민 따뜻한 손길처럼 쌍방 구원 서사의 훈훈함이 특징이다.



음식에 비유하자면 자꾸만 먹을수록 다양한 맛이 느껴지는 평양냉면 같다. 극장을 나올 때 다양한 감정이 떠오르는 영화가 <악마가 이사왔다>다. 결국 관객의 취향 차이겠지만 도파민이 지배하는 세상에 길구의 선함이 제대로 전달될지 궁금하다. 더불어 <좀비딸>로 데워 놓은 성수기 극장 분위기에 제대로 편승할 수 있을지, 무서운 기세로 밀어붙이는 <귀멸의 칼날: 무한성편>의 여파를 어느 정도 떠안을지 귀추가 주목된다.



