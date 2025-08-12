폰세에 가려진 인천 에이스, SSG의 가을 복귀 이끌까?

케이비리포트

SSG 앤더슨의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)전반기에 평균자책점 2.06, 150개의 탈삼진을 기록했던 앤더슨은 본격적인 무더위가 시작된 6월말 이후로는 다소 주춤하는 모습을 보이기도 했다. 팀이 치고 나가야 했던 7월 5경기에선 ERA 3.33에 3번이나 5이닝 투구에 그치며 이닝 소화에 대한 아쉬움을 사기도 했다.그럼에도 대량 실점 없이 버티는 위기관리 능력은 SSG 선발 중에서 독보적이다. 4월 이후 20번의 등판에서 단 한 번도 4실점 이상을 허용하지 않았고 5강 경쟁 중인 팀들(LG, 롯데, KIA, 삼성, NC)을 상대로 ERA 2점대 이하의 좋은 투구로 에이스의 역할을 다하고 있다.지난해 6위에 그치며 PS 진출에 실패했던 SSG는 올시즌 현재 53승 49패 4무, 승률 0.520으로 4위에 올라있다. 타선이 리그 하위권(팀 OPS 9위, 0.676)에 머무는 상황에서 앤더슨-화이트-김광현으로 구성된 선발 트로이카가 시즌 21승을 합작하며 5강 싸움을 버티는 원동력이 되고 있다. 다만 8월 이후 김광현(어깨 염증)과 화이트(타박상)가 정상 컨디션이 아닌 상황이라 에이스인 앤더슨의 어깨가 한층 더 무거워졌다.