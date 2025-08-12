올림픽 앞둔 한국 컬링, '혁신안' 발표... "썩은 부위 도려내겠다"

박장식

12일 서울 올림픽회관에서 열린 대한컬링연맹 혁신·비전 선포식에 참석한 한상호 회장이 발언하고 있다.한상호 회장은 "국가대표 기량 향상에서 혁신을 이루겠다. 대표팀이 올림픽과 세계선수권에서 안정적으로 좋은 성적을 낼 수 있도록 하여, 국민의 사랑과 관심을 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 다가오는 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽에 대해서도 "국가대표 발전위원회를 발족하여 올림픽을 대비하겠다"고 말했다.국가대표 발전위원회는 마인드, 피지컬, 아이스, 전략 분석 등 컬링에 맞는 4개 분야 각 분과로 이루어지며, 각 분야 전문가들을 분과에 임명해 국가대표 선수들이 세계 최정상급 전력을 가질 수 있게끔 한다는 것이 청사진이다.그러며 한상호 회장은 "특히 국가대표팀에 인공지능(AI) 도입을 적극적으로 진행해 인공지능 맟춤 운동 엔진으로 개인화 운동 및 데이터베이스 구축을 이루겠다"며, "국가대표 코치와 선수들이 운동에만 매진할 수 있도록 훈련일지 역시 인공지능이 제작하여 데이터베이스 구축에 힘써, 단순한 서류작업 역시 간소화하겠다"고 구체적인 개선 방안을 밝혔다.이어 한 회장은 "연맹 회장으로 취임하기 전 스포츠 행정을 잘 몰랐다. 조직의 문제점을 도려내고 치료하는 의사로서의 역할을 다하겠다고 했던 만큼, 이번 혁신안을 통해 전반적으로 메스를 대서 나빴던 점을 고쳐나가도록 하겠다"고 강조했다.특히 지난 여름 있었던 총감독 도입 논란을 두고 "새로운 조직을 도입하는 데 있어 찬반이 거셌다. 외국인 감독 선임 등 다른 대안 등을 놓고 경기력향상위원회 등과 고민하겠다"고 밝힌 한상호 회장은 "이번 회장 임기가 스포츠 행정가로서는 마지막 임기라고 생각하고 환자들을 수술하듯, 환부를 도려낼 수 있도록 연맹에서 힘을 쓰도록 하겠다"고 강조했다.대한컬링연맹은 호평받았던 컬링 슈퍼리그를 올해에도 개최할 수 있도록 추진하는 한편, 타 종목에서 치르고 있는 학생 대상 주말 리그 대회를 9월부터 치르는 등 개혁·개선의 결과물을 내놓을 전망이다. 아울러 연맹은 조만간 컬링 국가대표 임명식을 치르는 등 올림픽 대비에 돌입한다.