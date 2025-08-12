올림픽 앞둔 한국 컬링, '혁신안' 발표... "썩은 부위 도려내겠다"

▲
12일 서울 올림픽회관에서 열린 대한컬링연맹 혁신·비전 선포식. 왼쪽부터 윤소민 전국컬링지도자협의회장, 김지강 연맹 국가대표 전력강화위원회 심리팀 위원, 한상호 대한컬링연맹 회장, 허진욱 부회장, 김태완 전력강화위원회 위원장.박장식
이번 시즌 올림픽 대표팀 구성이 마무리 단계에 들어선 대한컬링연맹이 국가대표 기량 발전, 선수 양성 및 운영 투명성을 기치로 한 5대 혁신안을 발표했다.
12일 서울 송파구 올림픽회관에서 대한컬링연맹 혁신·비전 선포식이 있었다. "썩은 환부를 도려내는 마음으로 혁신안을 발표했다"며 혁신안을 발표한 한상호 대한컬링연맹 회장은 사무처 개혁·국가대표 전력 강화·생활스포츠 확대·전문 선수 양성·지역연맹과의 연계 혁신 등 다섯 개 혁신 조항을 천명하고 나섰다.
특히 최근 연맹 바깥으로 불거진 총감독 선임을 둘러싼 논란에 대해 "새로운 제도를 도입하는 데 있어 찬성과 반대가 있었음을 통감한다"며 유감을 표한 한 회장은 "썩은 환부를 도려내는 마음으로, 나빴던 지난 관행에 메스를 대겠다. 컬링의 미래 백 년이 새로이 거듭날 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.
"사무처 인적 조직 혁신 이뤄... 동호인·학생 선수 늘릴 것"
지난 7월 대한체육회 105주년 행사에서 유승민 대한체육회 회장이 개혁 과제를 설명하고 나섰던 것에 화답해 혁신·비전 선포식에 나선 한상호 대한컬링연맹 회장. 한 회장은 그간 교류가 많지 않았던 지역 연맹과의 연계 혁신을 비롯해 사무처 개선, 국가대표 전력 강화 방안, 생활스포츠와 선수 양성 등의 개혁안을 내놓으며 "컬링의 미래 100년을 향한 새로운 도전"이라고 설명했다.
한상호 회장은 먼저 그간 불통으로 꼽혔던 연맹 사무처 운영을 바꾸겠다고 선언했다. 한 회장은 "그간 사무처가 안일하고, 자기 편의주의적인 조직으로 기형적인 행태를 보였다"며, 최근 사무처장을 새로 인선하고 새로운 인력을 수혈하는 등 인적 조직 혁신을 이루었다고 말문을 열었다.
그러며 한 회장은 "행정과 마케팅, 국제협력, 대회 운영 등 분야에 따른 전문성을 강화하고, 적극적이고 신속하며 투명한 업무 체계를 확립하겠다"고 약속했다.