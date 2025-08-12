케데헌 OST '골든' 빌보드 '핫 100' 1위... K팝 여성 최초

▲
'골든'의 실제 가수 이재와 레이 아미, 오드리 누나넷플릭스
넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 오리지널 사운드 트랙 '골든(Golden)'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위에 올랐다.
빌보드는 11일(현지시각) '골든'이 지난주보다 한 단계 올라 알렉스 워렌의 '오디너리'를 밀어내고 차트 정상에 올랐다고 발표했다.
지난달 81위로 처음 차트에 진입한 '골든'은 <케이팝 데몬 헌터스>의 인기와 함께 전 세계적인 돌풍을 일으키며 한 달 만에 1위를 차지했다. 애니메이션 노래가 정상에 오른 것은 2022년 <엔칸토: 마법의 세계>의 '위 돈 토크 어바웃 브루노' 이후 3년 만이다.
'골든'은 이번 차트 집계 기간에 스트리밍이 전주 대비 9% 증가한 3170만을 기록했고, 라디오 방송 점수는 71% 증가한 840만, 판매량은 35% 증가한 7000으로 집계됐다.
빌보드는 "'골든'이 핫100 차트에서 K팝과 관련된(associated with Korean pop) 노래로는 아홉 번째이자 여성 보컬리스트들이 부른 첫 번째 1위 곡"라고 소개했다.
그러면서 "헌트릭스의 실제 가수인 이재와 레이 아미는 서울에서 태어났고, 오드리 누나는 미국 뉴저지 출신"이라고 전했다. '골든'의 노랫말에는 "어두워진 앞길 속에", "영원히 깨질 수 없는", "밝게 빛나는 우린" 등의 한국어도 들어가 있다.