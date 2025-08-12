케데헌 OST '골든' 빌보드 '핫 100' 1위... K팝 여성 최초

▲넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스> 넷플릭스

이 애니메이션은 사람들의 혼을 빼앗으려는 마왕 귀마가 저승사자들로 사자보이스를 내세워 헌트릭스가 악령으로부터 세상을 지키려고 만든 장벽 '혼문'을 무너뜨리려고 하자 이에 맞서 싸운다는 줄거리다.



저승사자, 도깨비, 노리개, 기와집 등 민속적 요소와 전통 그림 호작도에서 따온 듯 친숙한 호랑이, 까치 캐릭터 등 다양한 한국 문화를 보여주고 사운트 트랙에는 한국 K팝 작곡가와 아티스트가 대거 참여했다.



미 연예전문매체 <할리우드리포터>는 "올해 <케이팝 데몬 헌터스>와 사운드 트랙은 영화계와 음악계에서 누구도 예상치 못한 엄청난 히트를 기록했다"라며 "지금도 그 인기가 멈출 기미를 보이지 않고 있다"라고 전했다. 그러면서 "특히 사운드 트랙은 2025년 최고의 사운드 트랙이 될 것"이라고 강조했다.



'골든'은 지난 1일 미국 빌보드와 더불어 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 1위에 올랐다.



오피셜 차트는 "K팝 노래가 정상을 차지한 것은 싸이의 '강남스타일' 이후 13년 만"이라며 "전 세계를 지배하는(globally dominating) 한국 음악의 새로운 획기적인 순간을 기념하는 주간이 될 것"이라고 밝혔다.





