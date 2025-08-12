맘 카페에서 얻은 힌트, 임신한 변호사의 영리한 선택

|드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.[기자말]
법무법인에 고용돼 월급을 받는 변호사로 일하는 '어쏘 변호사' 5인방의 이야기를 다룬 tvN <서초동>. 지난 10일 종영한 이 드라마는 안정적이지만 지루한 일상을 살아가던 이들이 각자 맡은 사건을 통해 성장해가며 자신만의 길을 찾아가는 과정을 그려냈다. 소위 '전문직'으로 '꿈'을 이룬 것처럼 보이는 인물들이 '직업'을 넘어선 '진짜 꿈'을 찾아가는 스토리가 잔잔한 감동을 줬다.
그 중 내 마음에 가장 와 닿은 인물은 끝까지 작은 로펌에 남은 문정(류혜영)이었다. 드라마의 어쏘 5인방 중 희지(문가영), 주형(이종석), 창원(강유석)은 자신이 소중하게 여기는 가치를 지키기 위해 로펌을 떠나 각각 국선변호사, 개업변호사, 검사가 된다. 상기(임성재)는 오랜 꿈이었던 교수가 되기 위해 박사과정에 진학한다. 반면, 문정은 '임신'이라는 삶의 큰 변화 앞에서 주형이 떠난 그 로펌에 남기로 한다. 이 과정에서 문정이 했던 고민과 선택들은 임신과 출산, 육아 앞에서 스스로를 포기하기 쉬운 여성들에게 귀감이 되었다. 문정이 자신을 지켜간 여정을 따라가 본다.