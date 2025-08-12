맘 카페에서 얻은 힌트, 임신한 변호사의 영리한 선택

tvN

"누구 맘대로 축복 받을 일이야? 그 마음은 내가 정하는 거거든?" (6회)

"너는 왜 꼭 모성애가 필요하다고 생각해? 너는 그냥 원래도 사람 좋아하잖아. 욕을 좀 달고 살아서 그렇지. 네 아기도 사랑하겠지 그럼. 무슨 걱정을 그렇게 해? 꼭 모성애여야 해?" (6회)

'어쏘 변호사' 5인방의 성장기를 담은 드라마 <서초동> 포스터문정은 '어쏘 변호사'의 일을 즐기는 편이다. 겉으로는 툴툴거리지만, 의뢰인을 만나 이야기를 나누는 게 즐겁고, 성심성의껏 의뢰인의 고충을 해결해준다. 맛집 탐방도 좋아해 동료 변호사들을 식사 때마다 서초동의 맛집으로 안내한다.이런 문정은 어느 날 식사 도중 메스꺼움을 느끼고 계획하지 않았던 임신 사실을 알게 된다. 그런데 이 과정에서 문정은 참 침착했다. '임신은 축복'이라는 사회적 통념에 기대어 섣불리 기뻐하지도 않고 동시에 임신과 일을 병행하기 힘든 조건들 때문에 쉽게 낙담하지도 않는다. 남편 지석(윤균상)에게도 말하지 않은 채 자신의 마음과 변화하는 몸을 찬찬히 들여다본다. 그리고 식사 도중 동료들에게 가장 먼저 임신 사실을 알린다. 그 후 임신으로 인한 불편함을 호소하며 같은 로펌에서 일하는 주형을 찾아가는데 주형이 "축복인데 왜 울상"이냐 묻자 이렇게 답한다.나는 문정의 이런 태도가 무척이나 좋아 보였다. 자신에게 일어난 일에 대한 감정을 타인에게 기대지 않고 스스로 판단하겠다는 태도는 나다운 삶의 첫걸음이기 때문이다. 이어 문정은 자신에게는 '모성애'가 없을 것 같다고 고민한다. 그러자 주형은 이렇게 조언한다.아마도 주형의 이 말은 '모성애'를 고민하던 문정에게 해방감을 주었을 것이다. 그 후 문정은 매우 조심스럽게 남편에게 임신 소식을 알린다. 지석이 과연 임신 소식을 기뻐할지 걱정하면서 말이다. 지석은 임신 소식에 감동을 받고, 임신이 '문정만의 일'이 아닌 '우리의 일'임을 느끼게끔 행동한다.입덧으로 잘 먹지 못하는 문정을 위해 문정이 좋아하는 음식들을 준비하고, 발이 붓는 문정을 위해 슬그머니 한 치수 큰 신발을 사다 놓기도 한다. 육아휴직에 대한 고민도 문정보다 먼저 하고, 문정의 스케줄에 맞춰 육아휴직을 쓸 준비를 한다.임신 과정 전체에 그리고 육아에 함께 하려는 이런 남편의 모습은 문정이 임신을 받아들이고, 일과 육아를 조화시킬 방법을 찾는데 크게 힘이 되었을 것이다. 이런 지석의 지지 속에 문정은 '임산부 스티커'를 신청해 달고 다니며 자신이 '임산부'임을 자연스럽고도 당당하게 밝히게 된다.또한 지석은 문정이 육아휴직이 있는 기업으로 일터를 옮기지 않겠다고 했을 때조차 '아이는 어떻게 하려고?'라고 묻지 않고 "잘했어 정말 잘했어"라고 말해준다. 문정을 아이 엄마가 아닌 '한 사람'으로 대해주는 지석의 모습이 참 멋있어 보였다.