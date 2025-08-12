들뜬 코인 회사의 부당한 요구, 관리부 여직원의 대처는?

사이트 전체보기
[2024 독립영화 라이브러리 21] 영화 <완벽한 정산>

[2024 독립영화 라이브러리 21] 영화 <완벽한 정산>

조영준(joyjun7)
25.08.12 09:59최종업데이트25.08.12 09:59
영화 <완벽한 정산> 스틸컷
영화 <완벽한 정산> 스틸컷인디그라운드

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

01.
"왜 그렇게 혼자만 다른 척해요? 대리님, 사람들이 대리님 다 불편해해요."

영화 〈완벽한 정산〉의 배경은 이제 막 상장한 코인 회사다. 주식과 달리 규제의 바깥에 머무는 코인 시장은 하루에도 가치가 몇 배로 뛰거나 반토막 나는 세계다. 이 변동성의 불안은 영화가 보여주고자 하는 이야기의 마중물이 된다. 회사 내부의 공기도 마찬가지다. 상장 소식이 들려오자, 직원들은 모두 하나같이 화려한 내일을 꿈꾸며 들뜬 마음을 감추지 못한다. 긍정적인 의미라고 보긴 힘들지만, 이걸 활력이라고 부를 수도 있으려나. 물론 이 화려함은 껍데기에 불과하다. 대화 속에는 낡은 권력 질서가 고스란히 살아 숨 쉬고, 부당한 요구와 모멸적인 농담이 자연스럽게 오간다. 허세와 과시에 취한 말투 역시 회계 장부 위 숫자만큼이나 차갑다.

단 한 사람, 영숙(이민지)만은 그렇지 않다. 관리부 직원인 그의 하루는 숫자와 영수증을 맞추는 반복적인 업무로 채워진다. 원칙과 꼼꼼함이 필요한 자리지만, 실제로 요구되는 것은 정반대의 일이다. 자신의 개인 지출을 거래처 접대비로 둔갑시키라는 요구, 호텔 영수증을 내밀며 같이 한번 가자는 은근한 추행까지. 그런 부당한 일들이 너무나도 일상적인 얼굴로 영숙을 찾아온다. 문제로 인식되지 않으니, 문제가 될 리 없다. 오히려 능숙하게 처리하는 것이 미덕으로 포장되고, 침묵 속에 묻어두는 것이 현명함이 된다. 이 회사에서 부당 지시를 거절하는 행위는 무능의 증거가 된다.

02.
박인덕 감독은 자신의 첫 연출작인 〈완벽한 정산〉의 연출 의도를 통해 '정직함이 중요하지 않은 요즘. 돈을 쉽게 벌려 하고 그 돈을 과시하고 싶은 사람들의 욕구. 그렇게 따라가지 않으면 남들보다 뒤처지고 바보처럼 보이는 현대사회. 그런 부류들에 휩쓸리듯 동화되는 모습을 개성 있는 이야기로 표현하고 싶었다'라고 밝히고 있다. 실제로 극 중 배경이 되는 회사는 단순히 하나의 직장에서 벌어지는 문제가 아니라, 한국 사회 곳곳에서 발견할 수 있는 구조적 부조리의 축소판처럼 그려지고 있다.

'코인'과 같이 과거와 다른 종류의 산업을 외피에 두르고 있더라도, 쉽게 지워내지 못하고 있는 내부 권력관계 및 차별적 구조다. 부당함을 가볍게 소비하는 태도, 생존을 위해 동조를 선택하는 방식, 그리고 침묵을 강요당하는 개인의 부당함이 그 안에 촘촘하게 녹아 있다. 물론 감독은 이를 특정 인물의 일탈이 아닌, 구조 전체의 문제로 제시한다. 그리고 한 인물, 영숙을 통해 이 지점의 문제의식을 일으키고, 일시적으로나마 대리만족의 카타르시스를 전달하고자 한다.

영숙의 자리가 외딴 공간에 홀로 떨어져 있는 것으로 설정되는 것은 그래서다. 언제나 주변부에 위치해 있었을 것이지만, 주변부에 머무는 것이 곧 무력함을 뜻하는 것은 아니라는 사실이다. 양심의 자리에 권력자의 부당한 요구가 자리하는 순간, 홀로 서 있던 그의 얼굴에 작은 주름이 미묘하게 그어지고 카메라는 이를 포착한다. 체념과 분노가 엇갈리는 자리에서 그려지는 반격의 순간이다.

영화 <완벽한 정산> 스틸컷
영화 <완벽한 정산> 스틸컷인디그라운드

03.
"왜 나만 다른 척하냐고? 니들이 이상한 거잖아."

이 작품의 숨은 장치 중 하나는 좀비 장르의 활용이다. 영숙의 표정이 굳어가는 순간 영화의 결이 달라지기 시작한다. 사무실이 낯선 기운으로 서서히 물들기 시작하고, 흐릿한 초점 속에 표정이 사라져 버린 동료들 또한 책상과 의자 사이로 움직이기 시작한다. 차례로 등장하는 그들은 더 이상 사람이 아니다. 이들은 그렇게 코인 회사라는 화려한 외피 뒤에서, 부당한 이익과 허세만 좇은 나머지 자의식마저 잃어버린 존재가 된다. 여전히 영숙만을 위협하는, 어차피 살아 있었어도 제대로 된 생각은 할 수 없었던 대상이다.

이때, 영숙도 물러서지 않는다. 그들로부터 건네받은, 손에 쥔 영수증 뭉치를 이마에 대고 손에 쥔 스테이플러로 하나씩 찍어나간다. 그 순간, 이들의 공격적인 움직임도 멈춘다. 여기에는 여러 층위의 의미가 내포되어 있다. 이 이야기에서 스테이플러는 단순한 사무 도구가 아니다. 질서를 회복시키는 금속성의 박자이며, 이전에 찾을 수 없었던 정의를 다시 찾는 행위, 과거의 부당함을 기록하고 봉인하는 의미다. 영수증을 증거로, 일그러진 세상에 못 박는 순간, 그동안 받아왔던 모든 종류의 권력과 폭력의 흐름이 멈추게 된다.

다시 말하면, 이 장면은 영숙이 직접적인 폭력과 대응 대신 전문성과 절차로 대응하는 순간이자, 그의 '올바른 정산적 행위'가 지금까지 이루어져 왔던 무지성, 무비판적 동조를 멈추고 이성을 회복시킬 수 있는 가능성임을 시사한다. 이로 인해, 좀비 장르를 활용한 영숙의 대응은 정당한 직무적 행위를 지켜냄과 동시에 일종의 저항에 해당하는 사회적 행위가 같은 자리에서 일어날 수 있게 만든다.

04.
이 상상 속 전투를 가능하게 만들고 지탱하는 것은 이민지 배우의 연기다. 그녀는 전형적인 아포칼립스 장르 속 생존자처럼 움직이지 않는다. 대신, 오피스 정장을 입은 채 한 치의 흐트러짐도 없이 사무 공간을 일종의 전장처럼 변모시킨다. 시선과 호흡, 미세한 표정으로 장르적 긴박감을 쌓아 올리는 방식이 인상적이다. 액션 장면이 아니라, 사무실이라는 제한된 공간에서 펼쳐지는 '오피스 활극'이라는 점 또한 독특하다. 배우는 이 공간적 제약을 무기로 삼아, 종이나 스테이플러, 영수증 같은 일상적으로는 전투적 소품이라 여겨지지 않는 것들을 결정적인 무기로 활용해 낸다. 그녀의 연기는, 사무직의 일상마저 장르적 클리셰를 깨뜨릴 수 있다는 가능성을 증명한다.

다만, 영화는 그런 장르적 활용과 배우의 연기를 이상적인 미래를 그리는 일에 매몰시키지 않는다. 스테이플러의 찍히는 소리와 함께 화면이 서서히 밝아오며, 서류와 영수증이 그대로 놓여 있는 책상 앞 영숙의 모습으로 다시 돌아오게 되면서다. 그동안의 모든 장면이 그의 상상이었다는 설정이다. 스테이플러는 여전히 그녀의 손에 들려있지만, 조금 전까지 역동적으로 '찍어왔던' 행동은 실제 현실 속에서 한 번도 일어나지 않은 셈이다. 그녀의 눈빛 속을 메우던 결연함은 이제 저물고, 대신 깊고 오래된 무력감이 다시 차오르기 시작한다.

장부 위에 부당한 영수증이 놓인다. 영숙은 그 영수증을 매끄럽게 줄지어 정리한다. 조금의 오차도 없을, 아니 그들의 요구로부터 조금도 벗어나지 않았을 '완벽한 정산'은 이렇게 이루어진다. 그것이 지켜낸 것은 회사의 질서이지, 그녀의 양심은 아니다.

영화 <완벽한 정산> 스틸컷
영화 <완벽한 정산> 스틸컷인디그라운드

05.
이 작품의 힘은 서사만이 아니라 이를 구현해 내는 감독의 연출적 질감에서도 느낄 수 있다. 특히 상상과 현실을 가르는 경계의 처리 방식이다. 시퀀스의 시작과 끝에서 찾아볼 수 있는 인물 클로즈업과 화각을 활용한 내면 처리, 스테이플러 소리와 편집의 리듬을 활용해 끊어내는 긴장은 짧은 순간에도 긴장감을 최대치로 끌어올릴 수 있게 만든다. 좀비 동료들을 담아내는 과정에서도 카메라는 오히려 정적인 상태로 이들의 움직임을 따른다. 이와 같은 모든 형식의 리듬과 시각적 질감은 상상과 현실의 간극을 더욱 선명하게 부각시키는 과정에 가깝다. 이 영화를 단순한 사회 풍자극이 아니라, 장르와 리얼리즘의 경계 위에서 관객들이 감각적으로 경험할 수 있게 만들고자 했던 것은 아닐까 하는 생각마저 든다.

영화 〈완벽한 정산〉은 이렇게 끝난다. 작은 반격의 설계도는 머릿속에서만 그려지고, 현실 속 장부는 여전히 부당함을 품은 채 완벽하게 정리된다. 이 결말은 다소 불편하지만, 그래서 더 진실하다. 많은 직장인들이 마음속으로 수없이 시뮬레이션하는 실제의 반격 또한 거의 대부분은 상상에서 끝난다. 현실에서 살아남기 위해 우리 또한 그 반격을 때때로 장부 속 숫자처럼 지워내야 한다. 박인덕 감독은 이번 작품을 통해 권력과 양심, 상상과 현실의 간극을 예리하게 포착하는 데 성공했다. '완벽한 정산'은 그렇게 숫자를 맞추는 행위이자, 현실을 합리화하는 절차가 된다. 이제 영화가 묻는다. 우리가 가지고 살아가는 장부는 어떤 방향으로 완벽히 정산되고 있는지 하고 말이다.
덧붙이는 글 한국 독립예술영화의 유통 배급 환경 개선을 위해 영화진흥위원회에서 설립한 인디그라운드는 2025년 3월부터 총 18개의 큐레이션을 통해 ‘2024 독립영화 라이브러리’ 90편(장편 22편, 단편 68편)을 소개/상영할 예정입니다. 열 한번째 큐레이션인 '살아, 남음'은 8월 1일부터 8월 15일까지 보름간 인디그라운드 홈페이지를 통해 회원 가입 후 무료로 시청 가능합니다.

