들뜬 코인 회사의 부당한 요구, 관리부 여직원의 대처는?

"왜 나만 다른 척하냐고? 니들이 이상한 거잖아."

영화 <완벽한 정산> 스틸컷03.이 작품의 숨은 장치 중 하나는 좀비 장르의 활용이다. 영숙의 표정이 굳어가는 순간 영화의 결이 달라지기 시작한다. 사무실이 낯선 기운으로 서서히 물들기 시작하고, 흐릿한 초점 속에 표정이 사라져 버린 동료들 또한 책상과 의자 사이로 움직이기 시작한다. 차례로 등장하는 그들은 더 이상 사람이 아니다. 이들은 그렇게 코인 회사라는 화려한 외피 뒤에서, 부당한 이익과 허세만 좇은 나머지 자의식마저 잃어버린 존재가 된다. 여전히 영숙만을 위협하는, 어차피 살아 있었어도 제대로 된 생각은 할 수 없었던 대상이다.이때, 영숙도 물러서지 않는다. 그들로부터 건네받은, 손에 쥔 영수증 뭉치를 이마에 대고 손에 쥔 스테이플러로 하나씩 찍어나간다. 그 순간, 이들의 공격적인 움직임도 멈춘다. 여기에는 여러 층위의 의미가 내포되어 있다. 이 이야기에서 스테이플러는 단순한 사무 도구가 아니다. 질서를 회복시키는 금속성의 박자이며, 이전에 찾을 수 없었던 정의를 다시 찾는 행위, 과거의 부당함을 기록하고 봉인하는 의미다. 영수증을 증거로, 일그러진 세상에 못 박는 순간, 그동안 받아왔던 모든 종류의 권력과 폭력의 흐름이 멈추게 된다.다시 말하면, 이 장면은 영숙이 직접적인 폭력과 대응 대신 전문성과 절차로 대응하는 순간이자, 그의 '올바른 정산적 행위'가 지금까지 이루어져 왔던 무지성, 무비판적 동조를 멈추고 이성을 회복시킬 수 있는 가능성임을 시사한다. 이로 인해, 좀비 장르를 활용한 영숙의 대응은 정당한 직무적 행위를 지켜냄과 동시에 일종의 저항에 해당하는 사회적 행위가 같은 자리에서 일어날 수 있게 만든다.04.이 상상 속 전투를 가능하게 만들고 지탱하는 것은 이민지 배우의 연기다. 그녀는 전형적인 아포칼립스 장르 속 생존자처럼 움직이지 않는다. 대신, 오피스 정장을 입은 채 한 치의 흐트러짐도 없이 사무 공간을 일종의 전장처럼 변모시킨다. 시선과 호흡, 미세한 표정으로 장르적 긴박감을 쌓아 올리는 방식이 인상적이다. 액션 장면이 아니라, 사무실이라는 제한된 공간에서 펼쳐지는 '오피스 활극'이라는 점 또한 독특하다. 배우는 이 공간적 제약을 무기로 삼아, 종이나 스테이플러, 영수증 같은 일상적으로는 전투적 소품이라 여겨지지 않는 것들을 결정적인 무기로 활용해 낸다. 그녀의 연기는, 사무직의 일상마저 장르적 클리셰를 깨뜨릴 수 있다는 가능성을 증명한다.다만, 영화는 그런 장르적 활용과 배우의 연기를 이상적인 미래를 그리는 일에 매몰시키지 않는다. 스테이플러의 찍히는 소리와 함께 화면이 서서히 밝아오며, 서류와 영수증이 그대로 놓여 있는 책상 앞 영숙의 모습으로 다시 돌아오게 되면서다. 그동안의 모든 장면이 그의 상상이었다는 설정이다. 스테이플러는 여전히 그녀의 손에 들려있지만, 조금 전까지 역동적으로 '찍어왔던' 행동은 실제 현실 속에서 한 번도 일어나지 않은 셈이다. 그녀의 눈빛 속을 메우던 결연함은 이제 저물고, 대신 깊고 오래된 무력감이 다시 차오르기 시작한다.장부 위에 부당한 영수증이 놓인다. 영숙은 그 영수증을 매끄럽게 줄지어 정리한다. 조금의 오차도 없을, 아니 그들의 요구로부터 조금도 벗어나지 않았을 '완벽한 정산'은 이렇게 이루어진다. 그것이 지켜낸 것은 회사의 질서이지, 그녀의 양심은 아니다.