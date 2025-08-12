10승 투수 4명? LG판 '판타스틱4' 가능하다

지난 7월 22일 선두였던 한화 이글스는 파죽의 10연승 행진을 달리며 1985년의 삼성 라이온즈 이후 무려 40년 만에 단일 시즌 10연승을 두 번 기록한 팀이 됐다. 당시 한화와 2위 LG 트윈스의 승차는 5.5경기. 당시 무서울 것이 없었던 기세와 투타가 조화된 탄탄한 전력을 고려할 때 마지막 정규리그 우승을 차지했던 1992년 이후 한화가 33년 만에 한국시리즈에 직행하는 것은 매우 유력해 보였다.
하지만 11일 현재 한화의 순위는 2위로 내려가 있다. 한화가 10연승 이후 15경기에서 5승1무9패로 주춤한 사이 2위 LG가 같은 기간 17경기에서 14승을 따내는 무서운 상승세를 타면서 선두로 올라선 것이다. 한화에 5.5경기나 뒤져 있던 LG는 3주도 채 되지 않은 짧은 시간 동안 무려 7.5경기 차이를 극복하고 2경기 앞선 단독 선두로 올라섰다. 이제 LG는 2023년 이후 2년 만에 정규리그 우승 탈환을 노린다.
LG가 시즌 초반부터 커다란 기복 없이 꾸준히 상위권을 유지하다가 후반기 21경기에서 17승4패를 기록하며 선두 자리를 탈환할 수 있었던 결정적인 비결은 역시 선발 투수들의 꾸준한 활약이 결정적이었다. 현재 LG는 시즌 10승 고지를 밟은 투수가 1명 밖에 없지만 9승으로 10승을 눈 앞에 둔 투수가 3명이나 더 있다. 10승 투수 4명을 보유하는 LG판 '판타스틱4' 결성이 매우 유력하다는 뜻이다.
안정된 선발진의 힘으로 우승한 팀들
흔히 야구팬들은 "단기전에서는 준수한 선발 3~4명보다 시리즈를 압도할 수 있는 '슈퍼 에이스' 1~2명이 더 필요하다"고 말한다. 물론 틀린 말은 아니지만 아무리 뛰어난 에이스를 보유하고 있어도 선발진 전체가 안정되지 못하면 애초에 가장 높은 무대에 오르기 쉽지 않다. 반면에 좋은 선발 투수를 많이 보유하고 있는 팀은 정규리그를 안정적으로 운영할 수 있고 단기전에서도 유리한 고지를 점할 수 있다.
1993년 해태 타이거즈는 KBO리그 역대 가장 많은 6명의 10승 투수를 배출했다. 17승으로 다승왕에 오른 '싸움닭' 조계현을 비롯해 '마당쇠' 송유석이 선발과 불펜을 오가며 11승을 기록했고 마무리 선동열과 잠수함 이강철(kt 위즈 감독), 좌완 김정수, 루키 이대진(한화 2군 감독)도 나란히 10승을 따냈다. 해태는 막강한 마운드의 힘을 앞세워 한국시리즈에서 삼성 라이언즈를 꺾고 7번째 우승을 차지했다.
1994년 LG의 '신바람 야구'에는 류지현(국가대표 감독)과 김재현(SSG 랜더스 단장), 서용빈(LG 전력강화 코디네이터)으로 이어지는 신인 3인방의 맹활약만큼 상대를 압도한 선발진이 큰 역할을 했다. 그 해 LG는 '삼손' 이상훈(MBC 스포츠플러스 해설위원)이 18승으로 다승왕에 올랐고 16승의 김태원(전주기전대 감독)과 15승의 정삼흠, 그리고 10승을 따낸 신인 인현배로 이어지는 막강한 선발진을 구축했다.
2013년 삼성의 3년 연속 통합 우승에도 막강한 선발진이 중심이 됐다. 당시 삼성은 배영수(SSG 잔류군 불펜코치)가 14승으로 공동 다승왕에 올랐고 윤성환과 장원삼이 나란히 13승을 따냈으며 차우찬(KBSN 스포츠 해설위원)이 10승을 기록했다. 놀라운 사실은 10승을 따낸 4명이 모두 국내 투수였다는 점인데 2014년 삼성의 에이스로 활약했던 릭 밴덴헐크도 2013년엔 기복을 보이면서 7승에 머물렀다.
뛰어난 선발 투수 4명에게 '판타스틱4'라는 타이틀이 붙기 시작한 것은 2016년 두산 베어스가 그 시작이었다. 두산은 2016년 더스틴 니퍼트가 22승으로 정규리그 MVP에 선정됐고 마이클 보우덴도 탈삼진왕과 함께 18승을 따냈다. 여기에 '토종 좌완 듀오' 장원준과 유희관(KBS N 스포츠 해설위원)이 나란히 15승을 기록하면서 두산의 '판타스틱4'는 정규리그에서만 70승을 합작하는 대기록을 세웠다.
안정된 선발 4명에 새 외인 톨허스트 합류