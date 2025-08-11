'악전고투' 서정원 감독, 청두 이끌고 사상 첫 'ACLE' 본선 진출할까

▲
아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프 경기를 앞둔 청두 룽청 서정원 감독청두 룽청 공식 웨이보
아시아 최고 권위를 자랑하는 엘리트 대회 진출을 두고 단판 승부를 앞둔 가운데 서정원 감독이 청두를 이끌고 또 하나의 역사를 쓸지 주목받고 있다.
2007년을 끝으로 현역 은퇴 후 지도자로 변신한 서 감독은 연령별 대표팀과 A대표팀 코치를 거쳐 선수 시절 몸담았던 수원 삼성으로 돌아왔다. 다시 돌아온 빅버드서 서 감독은 수석 코치를 거쳐 2013시즌에는 제4대 사령탑으로 수원 삼성의 수장으로 부임했다.
부임 첫 해 경험 부족으로 인해 5위에 머물렀지만, 이듬해 아쉽게 전북 현대에 밀리며 2위를 기록했고 2015시즌에도 준우승을 기록했다. 우승을 달성하지 못했지만, 줄어든 투자 규모와 초보 감독이라는 꼬리표를 생각하면 최선의 결과였다. 2016시즌에는 첫 파이널 B로 추락하는 수모를 겪었지만, FA컵(현 코리아컵) 결승전서 '숙적' FC서울을 꺾고 우승하며 활짝 웃었다.
이듬해에도 순위를 3위까지 끌어올리는 데 성공했다. 그리고 다가온 2018년. 시즌 시작 전, 구단과 재계약을 맺었으나 서 감독은 끝내 수원을 떠나는 결론을 내렸다. 시즌 중반부터 부진이 이어졌고, 사퇴 '해프닝'이 있었으나 잘 수습하고 마무리하며 첫 사령탑 수행기를 마쳤다. 영광의 순간도 있었지만, 아쉬운 부분도 남았던 수원 사령탑을 끝으로 새로운 도전에 나섰다.
바로 당시 슈퍼리그 승격을 노리고 있던 중국의 청두 룽청으로 향한 것. 서 감독은 2021년, 데뷔 시즌서 4위를 기록하며 아쉽게 승격에 실패했지만, 슈퍼리그 팀 수 확대로 인해 승강 플레이오프로 진출했고 다롄을 누르고 1부 무대를 밟는 데 성공했다. 2022시즌에는 K리그서 리차드, 김민우를 품으며 전력 보강에 성공했고, 최종 5위로 승격 팀 돌풍을 일으켰다.
이어 놀라운 지도력으로 2023시즌에는 4위를 기록했고, 지난해에는 3위에 안착하며 아시아 무대 진출권을 손에 넣는 데 성공했다. 이처럼 중국 무대에서 확실한 실력을 선보이고 있는 서 감독이지만, 내부적으로는 상당한 스트레스와 압박감에 시달리고 있다. 바로 구단을 둘러싼 일들이 서 감독의 머리를 괴롭히고 있는 것.