원맨쇼 펼친 손아섭, 한화 우승의 해결사 될까?

한화 손아섭의 이적 전후 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)3연전 첫날인 8일 경기에서는 0의 균형을 깨며 한화의 유일한 타점을 기록했다. 5회초 좌전 적시타로 2루 주자 심우준을 홈으로 불러들이며 팽팽한 투수전 속에서 해결사의 면모를 드러냈다. 비록 팀은 10회 연장 승부 끝에 1-2로 패하고 말았지만 한화 라인업에 본격 가세한 손아섭의 선취 타점은 의미가 있었다.9일 2차전에서도 첫 타석부터 안타를 기록하며 공격을 물꼬를 텄고 매타석 끈질긴 승부로 상대 투수의 투구수를 늘리며 리드오프 역할을 다했다. 그리고 팀이 3연패에 빠졌던 10일 경기에서는 결정적 장면마다 손아섭이 원맨쇼를 펼치며 팀을 연패의 수렁에서 건져냈다.3회초 1사 2·3루 득점 찬스에서 내야 땅볼로 선취점을 올렸고, 5회 1사 2루에선 우익수 오른쪽 2루타를 터뜨리며 추가 타점을 기록했다. 7회에도 10구 승부 끝에 볼넷 출루를 했고 이후 적극적인 주루 플레이로 또 한 점을 보탰다. 9회에는 희생번트로 쐐기점의 발판을 놓으며 팀의 1점차 승리에 기여했다.