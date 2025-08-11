팀 버튼 감독의 여전한 악취미, '웬즈데이' 시즌2 성공 예감

▲
팀 버튼 감독이 11일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '웬즈데이' 시즌2 내한 기자간담회에서 질문에 답하고 있다.연합뉴스
팀 버튼은 만화와 공포영화에 푹 빠진 조숙하고 우울한 유년 시절을 보냈다. 그의 몽환적이면서 기괴하고 악동 같으면서 염세적인 세계관과 상상력이 애니메이터로 입사한 디즈니와 맞지 않아 일찌감치 퇴사했다는 것은 유명한 일화다. 이런 상상력의 원천에 대해 팀 버튼은 이렇게 설명한 바 있다.
"어릴 적 영감들은 '어린아이로 남아있으라'라기 보다 '어린 시절 사물을 봤던 시각을 유지해라'에 더 가까울 것 같다."
영원한 악동 팀 버튼다운 시각이다. 넷플릭스 역대 영어 시리즈 1위를 고수 중이고, 시즌2 공개 전 시즌3 제작을 확정한 <웬즈데이>야말로 이러한 팀 버튼의 어릴 적 영감의 총합과도 같은 작품. 또 웬즈데이 캐릭터는 팀 버튼이 어린 시절 사물을 봤던 시각을 그대로 유지한 페르소나에 가까운 캐릭터라 할 수 있다.
실제 팀 버튼은 시즌1 공개 당시 매체 인터뷰를 통해 "웬즈데이가 세상을 바라보는 관점은 나와 똑같다"며 "웬즈데이는 아웃사이더 중에서도 아웃사이더다. 내 청소년기와 비슷해 더 깊이 다가오는 작업"이라고 밝힌 바 있다.
초기작인 <피위의 대모험>부터 <배트맨>, <비틀쥬스>, <가위손>부터 잘 드러나는 그의 이러한 '아웃사이더'적인 기질이 넷플릭스와 만난 <웬즈데이>는 1938년에 탄생한 신문 만화 <아담스 패밀리>의 스핀오프다. 1990년대 <아담스 패밀리> 실사화 프로젝트 연출을 거절했던 팀 버튼이 뒤늦게 그리고 처음으로 영화가 아닌 시리즈로 <웬즈데이>로 큰 성공을 거둔 것은 꽤나 운명적이다. 게다가 지난 8일 4화까지 공개된 시즌2 또한 준수한 만듦새를 자랑한다.
팀 버튼이 펼쳐내는 절정의 연출력
또 다른 목숨이 허무하게 죽어가네 어린아이가 희생되지(...)
니 머리 속에서, 아직도, 니 머리 속에서 싸우고 있는 거라구.
탱크와 폭탄을 가지고, 폭탄과 총을 가지고,
니 머리 속에서, 니 머리 속에서 사람들이 죽어간다구(...).
당신들 머릿속에는 좀비, 좀비, 좀비
머릿속에 도대체 뭐가 들었어? 좀비, 좀비, 좀비
1994년 영국 록그룹 크랜베리스가 발표한 <좀비>를 피아노 버전으로 편곡한 노래가 울려 퍼지는 <웬즈데이> 시즌2 절정부는 팀 버튼 식 대혼란이 재미를 안겨준다. 웬즈데이가 페스터 삼촌에 이어 잠입한 정신병원이 웬즈데이의 동생 퍽슬리가 되살린 좀비와 함께 난장판이 된다 <웬즈데이>에서만 볼 수 있는 직접 연출에 이름을 올린 팀 버튼의 연출력이 빛을 발한다.
정신병원 지하에 갇혀있던 별종들이 날뛴다. 이게 다 웬즈데이와 삼촌 페스터의 잠입 수사가 빛은 참극이다. 심지어 전편의 빌런 메릴린과 타일러까지 풀려나자 혼란은 절정에 달한다. 앞서 벌어진 연쇄 살인범의 실마리를 찾은 웬즈데이는 큰부상을 입고, 사건은 미궁에 빠진다. 그리고 이어지는 웬즈데이의 시니컬한 대사. 시즌2 후반부는 9월에나 공개된다.
"난 늘 죽음을 마주하는 순간을 꿈꿨다. 그러나 내 마지막 순간에 내 귀에는 오로지 어머니의 말만 맴돌았다. 내가 더 큰 화를 부른 걸지도. 끔찍하게도."
반전과 반테러를 주창하는 고 돌로레스 오리오던의 보컬이 매력적인 <좀비> 피아노 버전을 극중 노래 형식으로 삽입한 것도 모자라 좀비의 공격과 대혼란을 1편과의 유기적 연결 속에 기막히고 유려하게 포개 놓은 팀 버튼의 악취미가 여전하다. 공개 직후 시즌2가 시즌1보다 나은 평가를 받는 이유가 설명되는 상징적인 시퀀스다. 시즌2 1화와 4화는 팀 버튼이 직접 연출했다.
시즌1은 <위키드>와 유사하게 별종 학교 입학기와 웬즈데이의 로맨스와 반전, 이니드와의 친구 맺기, 아담스 패밀리와 웬즈데이의 불편한 가족사 등이 극의 골간을 이뤘다. 팀 버튼의 악취미를 선명하게 드러내기엔 장르적 속성이 강했고 다소 설명적이었다. 하이틴 드라마의 달달함을 웬즈데이 특유의 시니컬한 캐릭터로 돌파하는 재미에도 불구하고 영화가 아닌 긴 호흡의 드라마가 가져가야 할 속성은 영향을 줄 수밖에 없었다. 시즌2의 직진은 그래서 더 반갑다.
3년 만에 돌아온 <웬즈데이> 시즌2의 성공 공식