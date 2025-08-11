'엑시트' 이상근 감독 "차기작까지 6년 걸린 이유는..."

▲이상근 감독 CJENM

-떡밥 회수나 이스터에그(영화 속 숨겨진 메시지-기자주)를 즐기는 것 같다. 몇 가지만 알려 달라.

"물론 지금 설명한 부분은 관객이 몰라도 영화를 관람하는 데 전혀 지장은 없다. 일부러 깔아 넣는 건 아니다. 스스로 설정을 하나 추가하더라도 타당한 이유가 동반되어야 한다고 생각해서다. 캐릭터의 옷 색깔 하나 정하더라도 저만의 의미가 필요해서 디테일하게 챙기게 되었다. 특히 이름에 의미를 두는 편인데 여러 가지를 관객이 찾아줘서 고맙기도 하고 놀랍기도 하다. 이번에도 많긴 해서 찾아내는 재미가 있을 거다. 창작자의 소소한 재미 중 하나로 봐달라. (웃음)



앞서 말한 이름 뜻 말고도 1401호에 길구가 사는 건 천사라는 의미고, 1301호에 악마가 사는 건 서양에서 불길하게 생각하는 13이란 숫자의 의미다. 정셋 빵집은 정 씨 셋이 모여 만든 빵집이다. 집안의 달력이 2022년인 것도 굳이 건드릴 필요가 없게 된 거다. 영화 속 배경이 22년 5월부터 7월까지 벌어진 일이고 이후 시간이 흐르는 설정이 개봉 시기랑 잘 맞아서 현재형 영화가 되었다. <엑시트>는 2019년 9월에 벌어진 일을 다뤘는데 2019년 7월에 개봉해서 미래형 영화가 되었다. <악마가 이사왔다>는 그 타이밍이 잘 맞아떨어졌다. 참고로 이 억울함을 꼭 밝히고 싶었다. 케이크나, 우유도 PPL이 아니다. PPL 받은 게 있으면 억울하지라도 않겠다. 시폰 케이크는 세상에 없는 케이크를 디자인하고 공방 주문해서 제가 직접 만들었다. 우유도 의도된 건 아니었다. 마침 우유를 쓰고 싶은데 그 브랜드의 이미지도 좋아서 그냥 쓰기로 했다."



-영화의 영감이나 아이디어를 얻는 방법이 무엇인가.

"옛날 사람이다 보니 수첩을 가지고 다니면서 길거리에 떨어진 담배꽁초만 봐도 상상의 나래를 펼치며 끄적거리던 습관이 몸에 배어있다. 일상에서 발견하는 재미가 즐거웠다. 이런 취미가 큰 줄기의 스토리에 특별한 도움이 되지 않는다고 생각하는데 저는 아니라고 본다. 모두가 겪은 일을 찾아내서 확장되어 가는 게 즐겁다. 최근에는 샤워하면 아이디어가 떠오를 때가 많다. 희한하다. 어떨 때는 일부러 하루에 3번이나 샤워했던 적도 있다. (웃음)"



-두 작품 다 코미디를 입은 바탕에 휴머니즘을 녹여내는 방법도 궁금하다.

"작정하고 웃기겠다고 작정하면 아무도 안 웃는다. 웃음의 기저에는 공감대가 밑바탕에 깔려 있어야 한다. 모두 깔깔거리며 웃는 지점을 찾아내야 하는 거다. 그래서 상식적인 수준이나 웃음 소재가 무엇일까를 고민하고 찾아내서 연구하는 걸 즐긴다. 봉준호 감독님의 '삑사리 미학'에 따라갈 수준은 아니지만, 저만의 시그니처가 되는 코미디를 만들고 싶다. 감정과 페이소스가 유발되는 코미디를 하는 게 꿈이다. 휴머니즘의 경우는 한강에 뛰어 들려는 사람이 밤선지의 열띤 행동을 보고 살고 싶은 욕망이 생기도록 했던 지점이다. 저만의 실험이기도 했는데 상반된 무엇이 서로 부딪혔을 때 생겨나는 것들이 있다. 그래서 빌런도 논리적으로 깔아 놓은 설정은 있지만 굳이 서사를 깊게 넣지 않았다. 강하고 심각해지면 저의 톤과 맞지 않아서 다르게 해석해 보고 싶었다."



-마지막 질문이다. 조정석과 6년 전 <엑시트>로 함께 했는데 2주 간격으로 <좀비딸>이 나왔다. 든든한 지원군과 경쟁하는 소감은 어떤가.

"얼마 전에 <엑시트> GV 하면서 정석씨를 만났다. 서로 극장에 활기가 돌겠다는 의견을 주고받았다. <좀비딸>이 2주 일찍 개봉해서 활기의 마중물, 시발점이 되어줘서 고맙다. 오랜만에 팬데믹 이전에 극장을 찾으면서 좋았던 추억을 소환하길 바라고 있다. 그때의 주역이 여름 시장에 다시 나타난 것만으로도 큰 의미가 있겠다. 한국 영화, 극장의 위기라는 말이 많은데 다들 잘 돼서 극장 존재의 소중함을 다시금 일깨워 줬으면 하는 바람이다."

