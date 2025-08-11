감독이 직접 연기까지... 고등학교 시절 왕따 주동자로 내몰린 사연

▲
"오늘이 아니면 볼 수 없다고 해서."
하마구치 류스케 감독의 영화는 언제나 사건이 아니라 시간을 먼저 세우는 듯한 느낌을 준다. 인물이 어떤 사건을 겪게 되는지보다 그들이 한 공간에서 어떻게 시간을 나누고 채우며 서로의 호흡을 맞춰나가는가의 문제가 더 중요하다. 그의 작품에서 서사의 변화는 돌발적 사건을 통해 제시되지 않는다. 함께 나누는 대화와 순간적인 침묵, 다시 이어지는 동작과 시선 속에서 관계의 밀도가 서서히 변해가기 시작하고, 그 자체가 하나의 사건이 된다. 그 변화는 느리고 미묘하며, 눈에 띄지 않지만, 관객은 어느 순간 그 변화를 경험하게 된다.
영화 <아무렇지 않은 얼굴>(2003)은 그 태도가 가장 순수한 형태로 기록된, 하마구치 류스케 감독의 출발점이다. 2000년대 초반, 일본 대학가에는 여전히 8mm 필름을 사용하는 학생 영화 문화가 살아 있었다고 알려져 있다. 디지털 영상이 서서히 보급되던 시기였지만, 저렴하고 가볍게 구할 수 있는 필름 카메라는 여전히 창작자들에게 매력적인 선택지였다. 도쿄대학교 영화연구회 역시 그런 환경 속에서 활동했던 동아리였고, 감독 또한 그 안에서 시나리오를 쓰고, 카메라를 들고, 배우로 직접 화면 속에 출연하기도 했다. 이 영화연구회에서 그가 만든 졸업 작품이자 데뷔작이 바로 이 영화였다. 지금에 비하면 거칠다는 느낌을 확연히 느끼게 되지만, 현재의 영화들에서 발견할 수 있는 미학적 태도 또한 이미 품고 있었음을 확인할 수 있다.
영화가 가진 이야기의 틀은 간단하다. 여섯 명의 주요 인물이 등장하고, 화면은 크게 세 개의 내러티브와 위성 장면들로 꾸려진다. 여름 특강으로 인해 도쿄로 향하게 되는 마츠이(마츠이 토모 분)와 이시이(이시이 리에 분)의 모습이 하나다. 이어, 도쿄의 어느 카페 안에서 대화를 나누는 엔도(엔도 이쿠코 분), 하마구치(하마구치 류스케 분), 그리고 오카모토(오카모토 히데유키 분)가 또 다른 장면으로 등장한다. 서로 떨어져 있는 두 장면의 연결고리가 되는 것은 엔도다. 마츠이와 고등학교 동창 사이인 그는 일주일 뒤, 이시이를 제외한 모두를 경마장으로 이끈다. 이들의 만남이 세 번째 내러티브가 된다.
청춘의 서사를 다루고 있는 만큼, 친구 사이 이면에 존재하는 서로에 대한 애정과 엇갈림이 조금씩 엿보이지만 그것이 서사의 중심이 되지는 않는다. 사실 이들 모두가 모이게 되는 과정이나 일어나는 일들조차도 관객들의 이해를 위한 단서에 해당할 뿐, 어떤 원인을 설명하거나 하나의 목적을 향하지 않는다. 그저 주어진 장소를 오가며 대화를 나누고, 뭉쳐졌다가 다시 흩어지는 일을 반복한다. 그 시간 속에서 장면은 그저 흘러가고 관계의 표면은 조금씩 달라진다.