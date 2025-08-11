본격 예능 협업 시동 건 나영석·김태호 피디, 유튜브서 새 판 짜나

에그이즈커밍

채널 십오야 '사옥미팅'

'채널 십오야'를 통해 공개된 <사옥미팅>의 구성은 기존 연애 예능과 크게 다르지 않다. 일련의 남성·여성 출연자들이 다양한 게임을 거쳐 마음에 드는 인물을 선택하는, 얼핏 보면 그냥 흔하디흔한 연애 프로그램의 또 다른 신작처럼 비칠 수 있다. 그런데 이러한 예능 프로그램을 만드는 제작진(PD)들이 직접 '플레이어'가 되어 작품 속에 뛰어든다면 어떤 그림이 완성될까?

에그이즈커밍의 여성 PD, TEO 소속 남성 PD들이 각각 '맞선'의 주인공으로 등장했다는 점에서 <사옥미팅>은 묘한 호기심을 자극했다. 양사 모두 본격적인 연애예능을 제작해온 업체는 아니었지만 이번 유튜브 콘텐츠를 통해 새로운 영역에 발을 내디딘 것. 이를 통해 색다른 예능 협업의 가능성을 내비친 것이다.

여기에 각 업체의 수장격인 나영석 PD와 김태호 PD가 관찰자이자 MC 역할을 담당하면서 독특한 재미와 웃음을 적절한 시점에 안겨주면서 기존 자극적인 연애 예능과는 차별화된 개성을 뽐내기 시작했다.



직원들 만남에 과몰입한 나영석·김태호 PD



채널 십오야 '사옥미팅'

<사옥미팅>이 진행된 장소는 마포구 상암동에 위치한 TEO 사무실이었다. 인기 유튜브 콘텐츠 <쌀롱드립>에 촬영되는 곳으로 유튜브 예능 시청자들에겐 제법 친숙한 공간에 에그이즈커밍 여성 PD들이 입장했다. 이들은 편집실 안 책상에 비치된 집기, 물건 등을 통해 오늘 만남을 가질 주인공들의 성격, 성향을 추리했다.

뒤이어 등장한 TEO 남성 PD 들과 한자리에 모인 남녀 출연자들은 TV 프로그램 제작을 담당하는 이들 답게 각자의 영역에 대한 이야기를 나누면서 상대방 파악에 돌입했다. 이러한 광경을 모니터로 관찰한 나영석 PD와 김태호 PD는 "저렇게 말하면 안되는데...", "저게 무슨 얘기야!"라고 말하며 과몰입 하기 시작했다. 때론 얼굴을 감싸는 등 여타 연애 예능 관찰자 이상의 역할을 충실히 담당해줬다.



에그와 TEO 본격 협업 기대해도 될까?



채널 십오야 '사옥미팅'

엄밀히 말하면 이번 <사옥미팅>은 에그이즈커밍이 제작하는 프로그램에 TEO 소속 직원들이 출연자로 등장하는, 가장 낮은 강도의 협업에 지나지 않았다. 하지만 TEO의 대표이기도 한 김태호 PD가 직접 MC에 해당되는 관찰자로 나영석 PD와 함께 나섰다는 점은 의미를 둘 법하다.

예전 지상파 방송사 소속 직원 신분일 당시만 하더라도 그저 상상 속 일에 지나지 않았던 두 사람의 본격적인 협업 예능 탄생도 기대할 수 있다는 점에서 <사옥미팅>의 등장은 단순한 유튜브 예능 등장 이상의 중요한 의미를 가진다.



뿐만 아니라 연애 예능 촬영과는 별개로 기존 채널 십오야의 간판 토크 콘텐츠인 '와글와글'에도 김PD가 초대손님으로 출연한다는 소식이 전해졌다. 다소 성급할 수 있지만 이들의 예능을 사랑하는 시청자들은 벌써부터 두 업체의 좋은 시너지 효과를 기대하고 있다.



저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

채널 십오야 '사옥미팅'

채널 십오야 '사옥미팅'

21세기 대한민국 TV 예능의 양대 '장인'이 한 자리에 모였다.

지난 8일 유튜브 '채널 십오야'를 통해 공개된 <사옥미팅> 1편은 요즘 대세를 이루고 있는 연애 예능의 유튜브 판이라는 점 뿐만 아니라 나영석·김태호라는 국가대표 예능 PD들이 힘을 모았다는 점에서 구독자들의 관심을 모았다.

그도 그럴 것이 두사람은 각각 KBS <1박2일>과 MBC <무한도전>을 통해 2000년대 후반 이후 국내 TV 예능의 흐름을 바꾼 주역으로 손꼽힌다. 이후 나영석 PD는 CJ ENM 이적 후 현재 에그이즈커밍을 통해 다양한 작품을 내놓으면서 동시에 출연자로서도 맹활약하고 있다. 김태호 PD는 <무한도전> 종영 후 <놀면 뭐하니?>를 거쳐 역시 독자적인 제작사 TEO를 설립하고 케이블 및 종편 채널을 통해 다양한 프로그램을 선보이고 있다.

한창 <1박2일>, <무한도전> 등이 주말 예능 판도를 바꿔 놓았을 때 일부 시청자들은 SBS <런닝맨>까지 포함한 3개 작품 컬래버를 기대하는 의견을 개진했었고 실제 구체적인 논의도 있었지만 결과적으로 현실화되진 못했다. 그런데 시간이 지나 각자 새로운 업체에 몸담고 있는 2025년 의외의 지점에서 나영석 PD와 김태호 PD 두 사람이 한 화면에 등장하는 놀라운 장면이 연출됐다.