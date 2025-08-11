본격 예능 협업 시동 건 나영석·김태호 피디, 유튜브서 새 판 짜나

▲
채널 십오야 '사옥미팅'에그이즈커밍
21세기 대한민국 TV 예능의 양대 '장인'이 한 자리에 모였다.
지난 8일 유튜브 '채널 십오야'를 통해 공개된 <사옥미팅> 1편은 요즘 대세를 이루고 있는 연애 예능의 유튜브 판이라는 점 뿐만 아니라 나영석·김태호라는 국가대표 예능 PD들이 힘을 모았다는 점에서 구독자들의 관심을 모았다.
그도 그럴 것이 두사람은 각각 KBS <1박2일>과 MBC <무한도전>을 통해 2000년대 후반 이후 국내 TV 예능의 흐름을 바꾼 주역으로 손꼽힌다. 이후 나영석 PD는 CJ ENM 이적 후 현재 에그이즈커밍을 통해 다양한 작품을 내놓으면서 동시에 출연자로서도 맹활약하고 있다. 김태호 PD는 <무한도전> 종영 후 <놀면 뭐하니?>를 거쳐 역시 독자적인 제작사 TEO를 설립하고 케이블 및 종편 채널을 통해 다양한 프로그램을 선보이고 있다.
한창 <1박2일>, <무한도전> 등이 주말 예능 판도를 바꿔 놓았을 때 일부 시청자들은 SBS <런닝맨>까지 포함한 3개 작품 컬래버를 기대하는 의견을 개진했었고 실제 구체적인 논의도 있었지만 결과적으로 현실화되진 못했다. 그런데 시간이 지나 각자 새로운 업체에 몸담고 있는 2025년 의외의 지점에서 나영석 PD와 김태호 PD 두 사람이 한 화면에 등장하는 놀라운 장면이 연출됐다.
예능 PD들이 출연자로 나선 연애 예능