야쿠자 된 제자 위해 목숨까지 내놓은 그녀 호불호 갈린 이유

'혐오스런 마츠코의 일생' 스틸사진(주)디스테이션
마츠코의 삶을 들여다보면, 사회학자 악셀 호네트가 제시한 '인정투쟁'(Kampf um Anerkennung)을 떠올리게 된다. 그러나 그녀의 불행은 단순히 인정투쟁에서 실패한 데서 비롯하지 않는다. 호네트의 인정투쟁 개념은 존재론보다는 사회적 지평에 걸쳐 있기 때문이다.
마츠코의 투쟁은 사회적 '인정욕구'를 넘어선, 존재 자체를 향한 사랑의 갈망이다. 타인에게 인정받고자 하는 보편적인 인간 욕구가 없지 않지만 자신의 존재를 증명하고자 하는 실존적 욕망이 더 강하다. 중학교 교사로서 사회적 역할, 착한 딸로서 가족 구성원 역할을 통해 인정받으려 노력했지만, 진정으로 원한 것은 그러한 역할과 상관없이 자신이라는 존재 그 자체를 따뜻하게 안아줄 근원적 사랑이었다. 빈 집에 귀가해 다녀왔다고 말하는 그녀의 모습에 스민 애잔한 슬픔의 배경이다.
마츠코는 언제나 사랑이라는 본능적이고 핵심적인 욕구의 결핍 상태에 처했다. 그녀는 이 결핍을 채우기 위해 작가지망생, 유부남, 심지어 자신을 교사 직에서 쫓겨나게 한 제자에까지 사랑을 갈구했다. 그렇게 점점 자기 자신을 잃어갔다. 사랑은 주고받는 관계이며, 본원적으로는 주는 행위를 통해 완성되는 것이지만, 마츠코의 사랑은 받기만을 갈망한다. 얼핏 '주는' 외양을 취하지만, 주는 게 아니라 착취당할 뿐이었다.
그녀는 자신의 존재를 확인하기 위해 자신의 존엄이 아니라 타인의 사랑이 필요했고, 그 결과 자신의 삶을 온전히 타인의 시선과 관계에 의존하게 된다. 마츠코의 삶이 현대인이 겪는 존재론적 외로움과 결핍을 보편적인 언어로 말하고 있다는 뜻이다. 그녀의 사랑이 비로소 특별해지는 것은 야쿠자가 된 제자 류를 위해 목숨을 포함해 모든 것을 내어놓고 그를 위해 인생을 걸지만, 기다림 끝에 철저하게 배신당하는 전과정을 통해서다. 그 지점에서 마츠코의 사랑학은 완성되고, 긴 번데기 시기에 들어가지만 마침내 나비가 돼 자신을 위해 날아오른다. 그 비상이 짧았기에 관객에게 안타깝고 아름답다는 잔영을 남긴다.
페미니스트에게 불편한 영화?
마츠코의 삶은 가부장제 사회가 여성에게 강요하는 여성상의 비극을 고발한다. 그녀는 사랑받는 여자가 되기 위해 자신을 희생하고, 자신의 목소리를 내기보다 타인의 요구에 순응하며, 남성의 시선 속에서만 자신의 존재 가치를 찾으려 든다. 이 과정에서 그녀는 끊임없이 자신의 정체성을 잃어가고 삶 전반을 착취당하는 극단적 모습을 드러낸다.
영화가 이 비참한 삶을 그려내는 방식을 두고 비극을 미화한다거나, 고통에 둔감하다는 식의 비판이 있을 수 있겠지만, 다른 한편으로는 화려하고 그로테스크한 연출이 오히려 마츠코의 삶의 비참을 더 부각한다는 반론이 가능하다. 후자의 반론은 의도와 무관하게 실현된 리얼리즘이란 얘기다.
이 영화에 정신분석학을 들이대는 건 상투적이지만 영화제작에 반영되었을 것이기에 유효하다. 마츠코의 반복적인 사랑 실패는 어린 시절 아버지로부터 사랑받지 못한 결핍에서 비롯된 강박적 삶으로 보이기도 한다. 엘렉트라 콤플렉스 관점은 마츠코의 행동에 관한 이해의 지평이 된다. 마츠코는 병약한 여동생에게만 관심을 쏟는 아버지의 사랑을 얻기 위해 과장된 표정이나 익살스러운 행동을 반복한다. 아버지의 사랑을 쟁취하려는 무의식적인 기도로, 아버지의 관심을 독점한 여동생과의 경쟁에서 유발된 행동으로 해석된다.
충족되지 않은 이 결핍은 성인이 된 이후 그녀의 삶과 사랑에 영향을 미쳐 마츠코는 자신의 삶을 파멸로 이끄는 남성들에게서 끊임없이 아버지의 빈자리를 찾으려 한다. 마츠코는, 나카시마 테츠야 감독의 의도와 무관하게 고전 비극이나 신화의 인물을 현대적으로 재해석한 인물로 보이기도 한다. 그렇다면, 그녀의 삶은 고독한 현대인의 개인적 실패를 넘어, 보편적 인간의 근원적 욕망과 신화의 비극적 구조를 담은 그릇이 된다.
나아가 신성?