야쿠자 된 제자 위해 목숨까지 내놓은 그녀 호불호 갈린 이유

▲'혐오스런 마츠코의 일생' 스틸사진 (주)디스테이션

마츠코의 삶에서 가장 기이하면서 깊은 울림을 주는 것은, 혐오스런 그녀에서 신성을 발견한 대목이다. 마츠코가 완결판 사랑을 쏟은 대상인 영화 속의 류는 그녀의 무조건적이고 헌신적인 사랑을 보며 그녀를 신이라고 말한다. 그녀가 다른 사람을 위해 끝없이 희생하고, 배신과 폭력 속에서도 또다시 사랑을 찾아 나서는, 인간적으로는 더 없이 바보스러운 모습을 표현한 말이다.



마츠코의 사랑은, 특히 류에 대한 사랑은 대가를 바라지 않는, 어떤 조건도 달지 않은 형태이다. 이 사랑은 기독교의 신을 포함해 인간이 신에게 기대하는 신성과 맞닿는다. 인간이 보기에 가장 바보스러운 사랑이 신의 사랑이라는 이야기가 설득력이 있을까. 그렇다면 신도 자신 존재의 뼈마디가 시려서, 누군가를 사랑하지 않으면 존재할 수 없어서 인간을 사랑한 것일까.



마츠코의 신성은 당연히 전지전능한 신에게서 발견될 수 없는 유형으로, 그렇기에 더 특별한 의미를 지닌다. 신이 높은 곳에서 내려와 인간을 사랑했다면, 마츠코 또한 가장 낮은 곳으로 기꺼이 추락했기에, 예수가 보인 것과 같은 인간적이면서 더없이 신성한 모습을 그녀에게서 상상하는 게 비약은 아니다.



영화에서 말한 마츠코의 신성은 고통과 결핍을 통해 얻어낸 인간적인 미덕을 표현하는 수사법이다. 가여움과 안타까움 속에서 발견되는, 연약하지만 가장 아름다운 형태의 사랑은 거룩함과는 거리가 멀지만 그래서 더 신성을 떠올리게 된다. 인간적인 비극 속에서, 삶의 덧없음 속에서, 숭고한 가치를 찾아내도록 한 게 신성의 광휘라는.



블랙코미디+



나카시마 테츠야 감독은 "영화는 엔터테인먼트다"라는 일념으로, 주인공 마츠코의 비참한 인생을 화사하고 튀는 뮤지컬 풍으로 연출했다. 상황과 영상의 부조화는 첨예한 호불호를 야기한다. 더불어 마츠코의 불행을 더욱 두드러지게 만드는 극적 효과를 거둔 게 사실이다. CF를 잔뜩 엮은 잡탕이라는 비판과 함께, 어두운 소재를 감각적 연출을 통해 유치하지만 비참한, 말 그대로 블랙코미디로 잘 이끌었다는 호평을 받기도 한다.



영화는 마츠코의 일생을 끊임없는 추락으로 그린다. 더 떨어질 곳이 있나 싶은 곳에서 더 떨어진다. 추락의 원인으로 사랑이 제시될 수밖에 없는데, 그 사랑엔 가족애 또한 포함되어야 한다. 이 영화는 나카시마 테츠야 감독의 작품 세계에서 자주 발견되는 학대받거나 방치된 자식과 부모, 단절된 가족이라는 주제를 남녀 간의 사랑과 맞물려 심도 있게 다룬다.



마츠코의 비극적인 삶을 따라가는 조카 '쇼'(에이타)의 시점은 관객을 대변하는 중요한 서사적 장치이다. 그는 마츠코의 시시한 인생을 대하는 태도를 혐오에서 동감과 이해로 바꾸는 데 핵심적으로 기능한다. 겉으론 혐오스럽고 시시하게만 보였던 한 인물의 삶이 실은 얼마나 숭고한 사랑의 투쟁이었는지를 깨닫게 만드는 화자의 역할이다. 쇼는 마츠코의 과거를 탐험하여 관객이 그녀의 삶에 공감하고, 그 비극의 원인을 함께 찾아 삶을 이해하는 길잡이 역할을 한다.



<혐오스런 마츠코의 일생>은 화려한 영상과 뮤지컬을 가미한 파격적인 연출 속에 비극적인 삶의 이야기를 우스꽝스럽게 녹여내어 좋든 싫든 관객에게 강렬한 인상을 주는 작품이다. 마츠코의 삶을 통해 세상의 혐오를 볼 수 있지만, 동시에 삶의 의미와 존재의 희망에 관한 기묘한 찬가를 들을 수도 있다. 영화에서 받은 감동의 상당 부분은 원작 소설의 힘이겠지만, 영화를 통해 독특한 방식으로 감동을 배가한 연출의 힘을 무시할 수는 없어 보인다. 관점에 따라 해석의 여지가 많은 영화이지만, 끝까지 열린 마음으로 보고 나면 충분히 인생영화 몇 편 안에 들 수 있는 작품이다. 13일 개봉.



안치용 영화평론가



