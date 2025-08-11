안성균의 음악일기, 소리로 그려낸 '몰입'의 순간들

AHN CONTENTS LaB

'Piano Trio No.1 in c minor, Op. 7 1. Non Allegro - 프롤로그



2. Pesante - 섬 집 아기



3. Allegro Assai - 아리랑은 사라졌다



4. Rubato ad libitum - 할머니와 여섯 살 아이



5. Tranquillamente - 일출과 일몰은 다르다



6. Allegro - 피아노공기놀이



7. Straziantemente - 바다의 지휘자



8. Silence - 기억의 지배자



"(이번 작품은) 큰 일 하나를 이루고 나서, 그 다음을 뭘까를 생각하며 준비하게 되었습니다. 과거에는 클래식을 어렵게 풀어냈지만, 앞으로는 클래식을 어떻게 풀어나갈까를 고민합니다. (청중들도) 앞으로의 클래식을 어떻게 만들어 나갈지 상상해 봤으면 좋겠습니다."