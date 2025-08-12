'왕좌의 게임'이 금기를 넘는 이유

모든 사회엔 금기가 있다. 질서를 바탕으로 설립하는 인간과 인간들의 공동체엔 그 질서를 해하는 문제 또한 있게 마련인 때문이다. 사회는 금기로써 질서를 수호한다. 공동체와 질서, 문화와 전통을 해하는 일을 사전에 예비한다. 불쾌하고 부도덕하다고 여겨지는 금기는 그러나 많은 경우 상대적이다. 어디서는 금기지만 다른 곳에선 금기가 아니기도 한 것이다.
이슬람교에선 돼지고기를 먹는 것이, 힌두교에선 소고기를 먹는 것이 금지된다. 어딘가에선 여자가 맨 살을 노출하는 걸 금하고, 또 어디에선 결혼을 않고 남녀가 관계를 맺는 일을 금지한다. 한 번 결혼하면 이혼할 수 없는 곳이 있고, 다른 이에게 물리적 폭력을 써서는 안 되는 곳도 있다. 성별과 인종 간에 서로 다른 복식과 행동을 요구하는 곳이 있으며, 그런 차별을 금하는 곳 또한 있다. 금기는 대체로 상대적이다.
식인은 대부분의 문화권에서 금기의 대상이지만, 조상의 육신을 먹음으로써 그를 제 안에 담는다 여기는 부족에겐 전혀 다른 의미로 작용한다. 근친상간은 오늘날 거의 모든 문화권에서 해서는 안 될 일이지만, 한때 왕가와 귀족들의 근친상간은 온 사회가 우러러 보는 일이기도 했다. 어떤 금기는 깨어지고, 어느 금기는 아직 남아있으며, 어떤 것은 새로이 금기가 된다. 그렇다면 우리는 금기를 어떻게 대하여야 하는 것일까.