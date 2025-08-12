'왕좌의 게임'이 금기를 넘는 이유

HBO

스틸컷이를테면 이런 것이다. 극 가운데 도성을 장악한 가문은 왕의 수관인 타이윈 라니스터(찰스 댄스 분)가 가주로 있는 타이윈 가문이다. 죽은 국왕 로버트 바라테온(마크 에디 분)의 왕비이자 새로 즉위한 조프리 바라테온(잭 글리슨 분)의 어머니인 세르세이 라니스터(레다 헤디 분)는 타이윈의 딸로, 권력의 중심에서 상당한 영향력을 발한다. 그녀에겐 비밀이 한 가지 있는데, 다름 아닌 쌍둥이 남동생이자 왕국에서 가장 유명한 기사인 제이미와의 관계다. 그녀는 전 국왕 재임 시절 킹스가드였던 제이미와 내밀한 사이였고, 조프리를 비롯해 낳은 아이들 전부도 제이미와의 사이에 생겨난 결과였던 것이다. 스타크 가문 가주이자 전임 수관이던 네드 스타크와 그 전 수관인 존 아린은 이 사실을 알고 파헤치다 죽음을 맞는 것으로 묘사된다.요컨대 근친상간이다. 실제 역사 가운데서도 고대와 중세, 근대를 막론하고 특히 왕족이며 귀족들 사이에서 흔히 발견되는 근친혼의 반영이다. 가장 유명한 것은 서 유럽 최고 명문가 중 하나인 합스부르크 가문 사례다. 13세기부터 20세기 초엽까지 오스트리아를 거점으로 중부 유럽의 패권을 놓치지 않은 이 가문은 신성 로마 제국 황제를 비롯해 독일과 스페인, 포르투갈, 헝가리, 크로아티아 등 수많은 국가의 국왕 작위를 가졌다. 특히 합스부르크 가문의 스페인 왕조는 카를 5세로부터 카를로스 2세에 이르는 동안 6촌 내 혈족 사이 결혼을 지속하며 유전적 영향으로 정신과 육체질환을 동시에 나타낸 것으로 유명하다. 가톨릭을 믿는 가문과 최고 수준 명문가라는 교집합을 충족시키는 가문이 전 유럽에 사실상 얼마 되지 않았기에 벌어진 일이었다. 말하자면 가톨릭과 개신교 사이를 넘지도, 더 낮은 수준의 가문과 결합하는 것이 금기시 됐기에 근친을 선택했다는 이야기다.<왕좌의 게임> 시즌3는 세르세이와 제이미 사이를 진솔한 사랑처럼 묘사한다. 당대 웨스테로스 대륙 전체에서 유명한 빼어난 용모는 물론이고, 쌍둥이라는 특별한 관계성으로 서로를 깊이 이해하며, 결혼도 아이도 가질 수 없는 킹스가드란 신분과 남편인 국왕 로버트가 박대하는 상황까지가 이들의 사랑을 깊게 하는 요인으로 작용한다. 이들은 가문의 명예를 다른 무엇보다 신경 쓰는 아버지 타이윈을 비롯해 즉위한 조프리 왕이 눈치 채지 못하도록 몰래 관계를 이어가지만 조금씩 소문이 퍼져나가는 걸 막을 수는 없는 일이다. 그러나 그러면 그럴수록 이들의 사랑이 깊어지는 것 또한 어찌할 수 없다. 시리즈 가운데는 이 둘 말고도 근친상간이라 불릴 수 있는 관계가 더 등장한다.