'존 윅' 제대로 살려낸 '발레리나', 흥행성적 의아하네

영화 <발레리나> 스틸컷판씨네마㈜
"그들이 외롭지 않게 슬퍼할 기회를 뺏어갔어."
복수는 성별을 가리지 않는다. 1편의 존 윅은 기르던 반려견을 죽인 러시아 갱단 두목의 아들도 모자라 조직 전체를 박살 냈다. 그의 반려견은 떠나간 아내를 위해 슬퍼할 수 있게 해 준 소중한 존재였다. 이런 설정은 1편에 이어 2편까지 존 윅의 성격을 상징하는 설정이자 유머 소재로 두고두고 활용됐다.
이브도 복수에 나선다. 어린 시절 아버지를 죽인 조직을 처단하기 위해 나서는 게 <발레리나>의 단순 명확한 주 서사다. 그 조직으로 인해 외톨이가 된 이브는 이언에 의해 존 윅과 관계 깊은 암살 집단 루스카 로마에서 길러진다. 킬러로 성장한 이브는 그 조직이 피로 연결돼 있다는 사실을 모른 채 복수의 여정에 나선다.
섬세하고 영리하게 고안된 액션 영화를 감상하는 일은 SF 영화와 함께 때때로 일반 관객들이 스크린을 찾게 되는 요인을 제공해 준다. <발레리나>가 딱 그런 경우다. 우선 군더더기 없는 서사가 관객들에게 정서적 공감대를 무리 없이 형성하게 해준다. 시작부터 복수의 원인을 제시하고, 얼마간 훈련 장면으로 킬러로서의 성장을 효과적으로 묘사하며, 이후 신입 킬러로서 첫 미션 상대(정두홍)을 간단히 제압하고 킬러 세계에 입문한다.
이 과정까지를 속도감 있게 전개하는 <발레리나>는 이후 여성 액션의 한계치가 존재하느냐고 묻는 것처럼 둔중하면서 날렵하고 과격하면서 신선한 액션의 향연을 펼쳐낸다. 갖가지 총과 칼은 기본이요, 접시와 드라이버, 스케이트 신발, 얼음도끼, 화염방사기, 수류탄 등 어떻게든 <존 윅> 시리즈와 차별점을 만들어내겠다는 일념이 엿보이는 무기들이 액션신을 독창성 있게 만들어 준다. 특히 후반 화염방사기와 수류탄 액션은 가히 백미란 표현이 아깝지 않을 정도.
루스카 로마와 컨티넨탈을 중심으로 <존 윅> 시리즈와의 연관점도 곳곳을 지배하며 시리즈 팬을 만족시킨다. 무엇보다 어떻게든 킬러 생활을 그만두고 싶은 '죽여야 사는 남자' 존 윅과 어떻게든 킬러 생활을 이어가야 복수가 가능한 이브와의 대비야말로 <발레리나> 속 여성 액션의 극대화를 이루는 정서적 근간이라 할 만하다.
넘치지도 부족하지 않은 수준으로 등장해 존재감을 확인시키는 키아누 리브스의 분량도 더없이 적절하다. 그건 곳곳에 배치된 존 윅 유니버스 캐릭터들이나 디테일한 설정들도 마찬가지. 마블이나 DC를 제외하고, 할리우드 스핀오프 중 이만큼 독립된 서사와 유니버스를 유기적으로 조화시키는 작품이 얼마나 있을지 되돌아보게 될 정도다. 존 윅을 '부기맨'이라 부르는 일종의 유니버스 내 유머를 살리는 것에 볼 수 있듯이 말이다.
후속편을 기대해도 좋을