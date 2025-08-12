배우들이 전하는 형제복지원의 기억... 피해자는 집으로 무사히 돌아갔는가

극단 플레이위드

연극 <집으로 돌아가는 길: 형제복지원의 기억> 공연 사진배우들은 자신의 이름으로 무대에 섰다. 배역이 아니라 배우 본인으로 무대에 서 관객과 직접 소통했다. 자신이 형제복지원에 대해 공부하고 느낀 것을 말하고, 현장을 답사하며 피해자 한종선씨를 만나 나눈 이야기를 전했다. 물론 치밀하게 짜인 대본이 있었고, 사실과 경험에 기반한 이 대본에는 진심이 담겨 있었다.<집으로 돌아가는 길>은 동화 <헨젤과 그레텔>을 빌려 함께 이야기하기도 한다. 영문도 모른 채 숲 속에 버려져야 했던 헨젤과 그레텔이 그랬듯이 당시 형제복지원에 수용된 사람들도 자신의 의지로 이곳을 찾은 게 아니었다. 전두환 정권은 부랑인을 단속한다는 내무부 훈령을 통해 형제복지원의 강제 수용에 명분을 제공했고, 정부는 명목상 사회복지시설인 형제복지원에 운영비를 지원했으며, 형제복지원의 실상을 알고도 묵인 및 동조했다. 그렇게 민간 사회복지시설이었던 형제복지원에서 각종 인권유린이 자행되었다.헨젤과 그레텔은 결국 집으로 돌아와 계모를 몰아내고 아버지와 행복하게 사는 '권선징악의 해피엔딩'이지만, 형제복지원 피해자들의 엔딩은 그리 아름답지 않았다. 집으로 돌아가지 못한 사람도 있고, 장애인이 되어 집으로 돌아간 사람도 있으며, 설령 집으로 무사히 돌아왔다고 하더라도 이후 정신적 고통을 안고 살아가고 있다. <집으로 돌아가는 길>의 구성원들이 만난 피해자 한종선씨도 그런 사람 중 한 명이다.연극은 '기억'이라는 주제를 꺼내든다. 어떤 것은 기억되고 다른 어떤 것은 기억되지 않는다. 사회가 이를 선별하고, 선별은 지극히 정치적인 행위라는 점을 연극은 강조한다. 기억은 작아지고 언젠가 소멸될 테지만, 이를 두고두고 기억하기 위해 물리적으로 재현하기도 한다. 한종선씨는 광주의 작업실에서 형제복지원을 미니어처로 만드는 작업을 오랫동안 해왔다.미니어처 중 일부는 <집으로 돌아가는 길>의 무대로 옮겨졌다. 마지막에 배우들은 작지만 커다란 수용 시설 미니어처를 무대 중앙으로 옮겨 놓는다. 형제복지원은 사라졌지만, 그 기억은 여전히 무대 위에 존재했다. 기억은 배우들의 입으로도 이야기되었지만, 한종선씨의 육성 증언이 담긴 영상으로도 관객에게 전달되었다.