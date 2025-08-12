배우들이 전하는 형제복지원의 기억... 피해자는 집으로 무사히 돌아갔는가

1960년대부터 존재했던 부산 주례동의 형제복지원은 1980년대 전두환 정권이 아시안 게임과 올림픽을 준비하는 과정에서 벌인 부랑인 단속 정책에 발맞춰 부산의 강제 수용소 노릇을 했다. 부랑인을 수용하고 교화한다는 미명 아래 납치와 학대, 강제노동, 인신매매가 자행된 어두운 곳이었다. 사회복지시설의 폭력에 국가가 동조했으나, 그때까지만 해도 형제복지원 사건은 주목받지 못했다.
그러다 시간이 흘러 여러 언론의 탐사보도가 이어지고, 피해자들의 꾸준했던 목소리가 조명받기 시작하며 형제복지원의 잔혹성이 드러났다. 진실화해위원회에서도 형제복지원의 인권침해 사건을 면밀히 추적했다. 그리고 최근 형제복지원 사건이 다시 거론되기 시작했다. 지난 5일 정성호 법무부 장관이 형제복지원 피해자들의 국가배상 사건 관련 상소를 일괄 취하한다고 밝히면서다.
그동안 법원이 형제복지원 피해자들에 대한 국가배상 책임을 인정해왔지만, 이에 정부는 기계적으로 상소를 거듭해왔다. 상처가 치유되지 않은 피해자들을 앞에 두고 책임을 외면해온 정부의 행태에 2차 가해라는 비판이 잇따랐다. 그리고 이번 8월, 긴 싸움이 끝을 보이게 되었다. 우연의 일치인지 박선희 연출가가 이끄는 극단 플레이위드도 형제복지원을 다룬 연극을 선보였다.
<집으로 돌아가는 길: 형제복지원의 기억>이라는 제목의 연극은 '다큐시어터'라는 형식을 시도했다. 언론인이 사람들을 만나고 현장을 취재해 보도하는 형식을 사용한다면, 다큐시어터는 창작진과 배우들이 현장을 답사하고 사람들을 만나 이야기 나눈 것을 무대에서 선보이는 방식이다. 다큐멘터리의 사실성과 연극의 극적 표현을 결합한 무대 형식이다.
형제복지원을 다루는 이 연극은 2021년 처음 구상되었고, 3년 동안 고민과 연구를 거듭하며 올해 무대에서 관객을 만나게 되었다. 7월 31일부터 8월 8일까지 짧은 기간 동안 서울 종로구 연우소극장에서 공연되었으며, 강정묵·권윤영·김영욱·신윤재·임승범 등 5명의 배우가 무대에 섰다. 여기에 창작진 중 일부도 무대에서 직접 이야기를 전하며 진행을 돕는 등 독특한 방식을 선보였다.