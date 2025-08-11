할머니가 돌아가셨다... 보육원 가기 싫었던 열세 살 소녀의 선택

선 자리가 달라지면 보이는 것 또한 달라진다.
스스로를 완전히 다른 곳에 놓아둔 경험 있는 이만이 이 말의 뜻을 온전히 이해할 테다. 학생일 땐 보이지 않던 것이 교사가 되면 보이고, 또 교사는 보지 못하는 것을 학생들은 본다. 장교와 부사관, 사병 또한 마찬가지. 같은 공간에서 함께 생활한대도, 이들에겐 서로 다른 차원의 세계가 분명히 자리한다. 사장님과 직원, 또 정규직과 비정규직, 알바생의 관계 또한 마찬가지다. 내국인과 이주노동자, 노인과 청년, 또 남자와 여자의 관계 또한 그러하다.
사람들은 흔히 앉은 자리에서 다른 자의 시선을 이해할 수 있다고 믿는다. 그러나 머리로 한 이해는 감각을 포괄하지 못하고, 감각을 배제한 지식은 온전한 앎에 닿지 못한다. 그로 인하여 우리는 우리가 흔히 알고 있다고 믿는 것이 실은 전혀 그러하지 못하단 것을 이해하지 못할 때가 많다. 그러고도 스스로를 돌아보지 않으니, 이것이 인간과 사회가 저도 모른 채 어리석고 편협해 지는 방식이다.
선 자리가 달라지면 보이는 것 또한 달라진다. 이 말은 다음과 같이 달리 쓸 수도 있겠다. 선 자리가 달라지면 보이지 않는 것이 생긴다. 또 선 자리가 달라지면 새로 보이는 것도 생긴다. 가끔은 선 자리에 따라 같은 것이 다른 모양이 되기도 한다. 가까이 다가선 이에겐 그저 두꺼운 기둥인 것이, 다른 이에겐 코끼리 다리가 되듯이.
