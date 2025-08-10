'성공적인 MLS 데뷔전' 손흥민, 번개 같은 침투로 PK 유도

LAFC

손흥민 입단을 발표하는 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC 홈페이지손흥민이 성공적인 메이저리그사커(MLS) 데뷔전을 치렀다.LAFC는 10일 오전 9시 30분(이하 한국시간) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025 MLS 27라운드 원정 경기에서 2-2로 비겼다.LAFC는 4-3-3 전형에서 나단 오르다스-티모시 틸먼-다비드 마르티네스를 스리톱으로 내세웠다.마르코 델가도-이고르 제주스-마티유 초니에르가 허리를 맡았으며, 포백은 라이언 홀링스헤드, 에디 세구라-은코시-세르히 타파리, 골문은 위고 요리스가 지켰다. 손흥민은 교체선수 명단에 이름을 올렸다.시카고가 먼저 선제골을 따냈다. 전반 10분 싱커나헬의 코너킥을 올린 테란이 헤더로 마무리했다.LA FC도 전반 19분 세트 피스를 통해 동점을 만들었다. 마르티네스가 띄운 코너킥이 홀링스헤드의 머리를 맞고 득점으로 연결됐다.두 팀은 비슷한 점유율을 기록하며 팽팽하게 맞섰다. 전반 32분 싱커나헬의 중거리 슈팅이 골문 왼편으로 살짝 빗나가며 아쉬움을 샀다.손흥민이 전반 35분부터 몸을 풀기 시작하는 모습이 포착됐다. 공격의 실마를 풀지 못하던 LAFC는 추가골 없이 전반을 1-1로 마감했다.LAFC는 후반 시작과 동시에 초니에르 대신 데니스 부앙가를 투입했다.후반 11분 오른쪽 박스 안에서 틸먼의 오른발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.LAFC가 비장의 카드를 꺼냈다. 후반 16분 마르티네스가 빠지고 손흥민이 그라운드를 밟았다.들어오자마자 손흥민은 존재감을 보였다. 후반 21분 오르다스가 오른쪽 측면 돌파에 이은 크로스를 낮게 보냈다. 박스 아크 정면에서 공을 받은 손흥민의 왼발슛은 다소 위력이 약했고, 골키퍼 품에 안겼다.손흥민은 후반 23분 역습 상황에서 수비 뒷공간으로 패스를 찔렀지만 다소 길었다.시카고는 후반 25분 한 골 차로 앞서나갔다. 박스 안 오른쪽에서 징커나젤이 밀어준 패스를 밤바가 강력한 슈팅으로 골망을 갈랐다.LAFC는 다시 추격에 나섰다. 후반 28분 문전으로 침투한 손흥민의 힐 슛이 제대로 임팩드가 되지 않았다. 그러나 LAFC는 손흥민 효과를 톡톡히 봤다.후반 31분 손흥민을 활용한 역습이 위력을 떨쳤다. 델가도가 수비 뒷공간으로 스루 패스를 보냈다. 빠른 주력으로 침투한 손흥민이 박스 안까지 진입했고, 테란의 거친 백태클에 걸려 넘어졌다. VAR 판독 끝에 PK가 선언됐다. 후반 36분 키커로 나선 부앙가가 성공시키며 승부를 원점으로 돌려놨다.후반 47분에는 수비 뒤로 돌아 들어간 손흥민의 슈팅이 수비수 태클에 막히며 아쉬움을 남겼다.이후 추가 득점은 나오지 않았고, 결국 LAFC는 손흥민의 활약에 힘입어 귀중한 승점 1을 획득했다.10년 동안 토트넘에서 뛴 손흥민은 지난 3일 서울에서 열린 쿠팡시리즈 뉴캐슬전을 끝으로 마지막 고별전을 치렀다.곧바로 미국으로 떠난 손흥민은 지난 7일 LA FC에 정식으로 입단했다. LA FC의 '지정 선수(Designated Player)'로써 계약 기간은 2027년까지이며, 2028년과 2029년 여름까지 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다.미국 매체 < ESPN >에 따르면 손흥민의 이적료는 MLS 역사상 최고액이다. 약 2600만 달러(약 360억 1780만 원)가 발생했으며, 이는 지난 겨울 애틀랜타 유나이티드 FC가 공격수 에마뉘엘 라떼 라스를 영입할 때의 2200만 달러(약 304억 7660만 원)를 넘어섰다.손흥민은 "LA FC의 다음 챕터를 써 내려가기 위해 여기에 있다. MLS에서의 새로운 도전이 기대된다. 이 클럽과 도시, 팬들을 위해 트로피를 들어 올리고, 팬들을 위해 모든 걸 바치겠다"라고 입단 소감을 밝혔다.이후 국제 이적 증명서(ITC), 비자 발급이 완료되면서 손흥민은 선수단과 함께 시카고 원정에 동행했고, 결국 데뷔전이 성사됐다.팀 훈련을 충분히 소화하지 못한 손흥민은 후반 교체 출전했다. 그럼에도 손흥민의 존재감은 특출났다. 후반 투입돼 총 29분을 소화한 손흥민은 후반 31분 엄청난 가속도를 이용한 침투로 결정적인 페널티킥을 유도했다.공격포인트는 없었지만 슈팅 3개, 터치 20회의 기록을 남기며 강렬한 인상을 남긴 데뷔전이었다.