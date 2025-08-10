'인천 Utd' 실리 축구 1위 질주, '부산 아이파크' 또 안방 헛심

▲
후반, 인천 유나이티드 교체 선수 김보섭의 드리블 돌파를 막기 위해 부산 아이파크 선수 다섯 명이 달려들고 있다.Ohmynews, 심재철
전반 추가 시간 3분에는 수비수 조위제가 날개 공격수로 변신한 듯 유연한 드리블 실력까지 뽐내가며 오른발 슛을 날렸지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼에게 잡혔다. 이어진 후반에는 부산 아이파크의 공격 파도가 더 거세게 일어났다. 46분에 페신이 왼발로 낮게 깔아찬 근접 슛은 들어갈 수 있는 타이밍이었지만 김동헌 골키퍼가 놀라운 순발력을 자랑하며 왼쪽으로 몸 날려 막아냈다.
부산 아이파크는 58분에 조위제가 또 한 번 과감한 드리블 돌파로 페널티킥 휘슬을 이끌어냈다. 하지만 최광호 주심은 VAR 온 필드 리뷰 절차를 거쳐 인천 유나이티드 제르소의 걸기 반칙이 페널티킥을 인정할 만큼 심하지 않은 몸싸움이었다고 인정하며 PK를 취소시켰다.
그리고는 인천 유나이티드가 놀라운 교체 카드를 적중시키며 귀중한 추가골을 뽑아냈다. 그 주인공은 최근 골잡이로 변신한 베테랑 멀티 플레이어 신진호였다. 68분에 박승호 대신 들어간 신진호는 1분도 안 되어 김보섭의 왼쪽 끝줄 앞 컷 백 크로스를 받아 오른발 인사이드 골(68분 47초)을 시원하게 꽂아 넣었다. 자신의 발끝에서 시작한 역습 전개가 무고사-김보섭를 거치는 사이 패스 공간을 찾아 이동하는 신진호의 노련한 움직임이 압권이었다.
남은 시간이 많았기 때문에 홈 팀 부산 아이파크는 만회골을 터뜨리기 위해 포기하지 않고 슛을 계속 시도했다. 하지만 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 슈퍼 세이브 앞에 혀를 내두를 수밖에 없었다. 백가온의 왼발 대각선 슛(81분), 장호익의 오른발 중거리슛(84분), 최기윤의 왼발 중거리슛(90+1분) 모두 김동헌 골키퍼가 놀라운 순발력을 자랑하며 막아냈다.
이렇게 부산 아이파크는 인천 유나이티드 골문을 향해 18개의 슛, 5개의 유효슛을 퍼부었지만 홈팬들에게 골맛을 보여드리지 못했다. 반면에 어웨이 팀 인천 유나이티드는 4개의 슛 기록 중 75%에 해당하는 3개의 유효슛 적중률을 자랑하며 2골을 뽑아내는 절정의 실리 축구를 보였다.