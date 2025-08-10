'인천 Utd' 실리 축구 1위 질주, '부산 아이파크' 또 안방 헛심

Ohmynews, 심재철

전반, 인천 유나이티드 김동헌 골키퍼의 점프 캐칭 순간슛 기록(부산 18개, 인천 4개), 유효슛 기록(부산 5개, 인천 3개)만 봐도 홈 팀 부산 아이파크가 이기는 것이 당연한 것처럼 보였다. 하지만 결과는 어웨이 팀 인천 유나이티드가 가져왔으니 게임 내용만으로도 실리 축구를 펼쳤다고 말할 수 있다. 더구나 부산 아이파크는 홈 게임에서 또 패하는 이상한 징크스를 이어나갔다. 현재까지 부산 아이파크는 어웨이 게임보다 홈 게임을 두 번이나 더 뛰었지만 승리(4승)보다 패배(5패) 기록이 더 많다. 어웨이 11게임에서 9실점했지만 홈 13게임에서 그보다 10골이나 더 내주며 상위권으로 치고 올라가지 못하는 형편이다.윤정환 감독이 이끄는 인천 유나이티드 FC가 9일 오후 7시 부산 구덕운동장에서 벌어진 2025 K리그2 부산 아이파크와의 어웨이 게임에서 골키퍼 김동헌의 무실점 선방에 힘입어 2-0으로 귀중한 승리를 거두고 2위 수원 삼성 블루윙즈와 승점 8점 차 선두 자리를 굳게 지켰다.인천 유나이티드 간판 골잡이 무고사의 컨디션이 완전하지 않은 여름 끝자락을 박승호가 훌륭하게 잡아 이끌어낸 게임이라고 해도 과언이 아니었다. 시작 후 8분 8초만에 인천 유나이티드의 차세대 골잡이 박승호가 근래에 보기 드문 골 기술을 자랑했다. 특급 열차 제르소의 역습 드리블에 이은 절묘한 왼발 찍어차기 패스를 가슴으로 받아 방향을 바꿔 놓고는 반 박자 빠른 오른발 돌려차기로 경험 많은 부산 아이파크 구상민 골키퍼를 꼼짝 못 하게 만든 것이다.박승호의 트래핑 후 오른발 마무리 감각은 웬만한 축구 전문가들도 기립박수를 보낼 수밖에 없는 기술 수준을 자랑했다.홈팬들 앞에서 이대로 주저앉을 수 없는 부산 아이파크 선수들은 이번 시즌 홈 게임 불편한 기록들을 지우기 위해 더 안간힘을 써야 했다. 떠오르는 골잡이 백가온이 맨 앞에서 인천 유나이티드 수비수들을 괴롭히며 그 가능성을 하나 둘씩 열어나갔다. 17분에는 인천 유나이티드 센터백 김건희의 실수로, 39분에는 상대 골키퍼 김동헌의 실수로 결정적인 동점골 기회를 잡았지만 그 때마다 슛 타이밍을 잡지 못해 아쉬운 순간을 날렸다.