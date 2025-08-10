엄마 앞에서 막말하는 초등 아들, 오은영이 파악한 의외의 원인

▲
'금쪽같은 내새끼'의 한 장면채널A
귀가 후 엄마의 휴대전화를 몰래 가져간 금쪽이는 엄마가 찾는데도 모른 척 했다. 오히려 휴대전화를 옷장에 숨기는 등 엄마를 가지고 놀았다. 또, 휴대전화를 간신히 찾은 엄마에게서 휴대전화를 뺏으려 하고 억지를 부렸다. 막말은 기본 장착 사항이었는데, "발음이 그게 뭐야", "국어 공부 좀 해", "어린이보다 못하네.", "대학도 못 나왔잖아" 등 무시하고 상처를 줬다.
오은영 박사는 금쪽이가 타인의 시선을 많이 신경 쓰는 편이라 특유의 말투와 억양이 거슬려서 엄마를 거부하는 것이라 설명했다. 그러면서 금쪽이가 조용히 말해달라고 할 때 엄마의 반응은 어떤지 질문했다. 엄마는 받아들이지 않는다고 대답했다. 오은영은 그런 부분 때문에 엄마를 불통이라 여기고 있을 것이라 짐작하면서 언어의 문제라기보다 소통의 문제로 접근해야 한다고 덧붙였다.
그럼에도 금쪽이의 태도는 문제가 있었다. 작심하고 엄마에게 상처를 주는 이유는 무엇일까. 금쪽이는 엄마는 나를 가르칠 자격이 없다고 여기고 있었는데, 둘의 사이가 이렇게까지 벌어진 이유를 찾아야 했다. 그건 아마도 '집착' 때문으로 보였다. 엄마는 금쪽이가 100점을 맞는 게 당연하다고 여겼고, 90점을 맞으면 칭찬하기보다 실수한 걸 지적하고 타박했다.