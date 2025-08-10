'핑계고'에 '놀면 뭐하니?' 까지 진출한 한상진의 매력

▲
MBC '놀면 뭐하니?'MBC
연예계 경력 30년의 배우 한상진은 그동안 <이산>, <하얀거탑>, <육룡이 나르샤> 등 굵직한 드라마 등을 통해 시청자들에게 깊은 인상을 심어준 인물이다. 적잖은 무명 생활을 거치면서 뒤늦게 일련의 작품을 통해 빛을 봤던 그가 최근 예능을 통해 뒤늦게 '늦깎이 유망주'(?)로 다시금 주목받고 있다.
올해 2월 웹 예능 <핑계고>에 우연찮게 신작 영화 홍보차 출연했던 한상진은 예상 밖 입담과 더불어 쉴 틈 없는 웃음을 선사했다. 이후 MBC <놀면 뭐하니?>, JTBC <아는 형님> 초대 손님 등을 거쳐 최근에는 자신의 이름을 내건 웹 예능 <부산댁 한상진>으로 유튜브까지 진출했다.
늘 작품 속 무게감 있는 캐릭터를 소화했던 그를 기억한다면 최근의 행보는 분명 180도 달라진 파격 변신이다. 베테랑 연기자는 어떻게 '늦깎이 예능 유망주'(?)로 각광을 받게 된 것일까? 최근 <놀면 뭐하니?> '인사모' 특집을 통해 예능에 대한 야망을 키우고 있는 그의 재미난 행보를 되짚어 봤다.
'놀면 뭐하니?' 인사모 유력 후보로 등장