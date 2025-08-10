'핑계고'에 '놀면 뭐하니?' 까지 진출한 한상진의 매력

▲웹예능 '부산댁 한상진', MBC '놀면 뭐하니?' MBC

알고 보면 배우 한상진의 예능 진출 역사는 제법 오래됐다. 지금도 종종 인터넷상에서 '비운의 예능'으로 거론되는 MBC <뜨거운 형제들>을 비롯해서 <나혼자 산다> 파일럿 출연을 통해 일찌감치 발을 내디뎠다. 하지만 함께 나온 다른 출연진들의 독한 캐릭터에 존재감이 가려진 데다 ('뜨거운 형제들') 아내의 은퇴로 출연 요건에 안 맞은 탓에 ('나 혼자 산다') 그의 예능 행보가 멈춰졌다.

​

아내를 따라 부산으로 거처를 옮긴 그는 우연찮게 등장한 <핑계고>를 시작으로 지난 몇 달 사이 각종 예능 초대 손님으로 강한 인상을 심어줬다. 엉뚱한 입담과 행동, 예능을 향한 불타는 야망 등 솔직함이 주무기가 된 한상진의 깜짝 재발견은 다소 뻔한 인물들의 연이은 등장에 식상했던 시청자들에겐 신선함 이상의 반가움으로 다가왔다.

​

다소 과장된 듯하지만 허술함이 공존하는 언행, MSG가 팍팍 담긴 듯한 믿기지 않은 다양한 에피소드는 엉뚱하지만 결코 밉지 않은 '예능인' 한상진의 독특한 요즘 캐릭터를 잡아주는 밑거름이 되었다. 아직 고정 출연작은 <부산댁 한상진> 딱 하나에 불과하지만 새로움을 추구하는 시청자들의 기대치를 착실하게 채워주는 한상진의 활약은 전혀 예상치 못했던 '예능 월척' 탄생을 기대하게 했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고