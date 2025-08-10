한화 선발 엄상백 '악몽의 날', 김경문 감독의 오판이 아쉽다

프로야구 한화 이글스의 투수 엄상백이 부진을 떨치지 못했다. 김경문 한화 감독은 팀의 선두 탈환을 위해 가장 중요한 LG 트윈스와의 맞대결에서 다시 한번 엄상백을 기용했지만, 참패했다.LG는 8월 9일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL Bank KBO리그 한화와 홈경기에서 8-1로 완승을 거뒀다. 한화 선발 엄상백은 불과 1이닝만에 5피안타(1홈런) 3사사구 6실점으로 무너졌다. 투구수는 무려 59개에 이르렀다.한화는 1회초 손아섭과 문현빈의 안타로 1사 1, 3루 득점권 찬스를 잡았으나, 노시환의 3루수 땅볼에 3루 주자였던 손아섭이 홈에서 태그 아웃됐다. 이어진 타석에서는 채은성까지 3루수 땅볼로 물러나면서 선취 득점이 불발됐다.위기를 넘긴 LG는 곧바로 반격에 나섰다. 1회말 선두타자 신민재가 엄상백과 14구까지 가는 긴 승부 끝에 중전안타를 치고 나갔다 1사후 후속타자 오스틴이 좌중간 담장을 훌쩍 넘기는 투런포를 쏴 올리면서 기선을 제압했다.엄상백은 실점과 함께 본격적으로 흔들리기 시작했다. 문보경에게 볼넷과 도루를 내주고, 2사 2루에서 오지환에게 적시타를 맞고 추가 실점을 헌납했다. 1회에만 엄상백의 투구수는 무려 44개에 이르렀다.2회말에도 엄상백의 구위는 회복되지 않았다. 선두타자 박해민의 안타, 신민재의 볼넷으로 만들어진 무사 1, 2루 위기에서, 문성주가 우중간을 가르는 2루타로 주자들을 모두 홈에 불러들이며 직전 타석 삼진의 아픔을 설욕했다. 2회 아웃카운트를 하나도 잡지 못하고 위이가 이어지자 인내심이 한계에 달한 한화 벤치는 결국 엄상백을 강판시켰다.구원투수 조동욱이 등판했으나 문보경에게 적시타를 허용하고 엄상백이 남기고 간 승계주자까지 홈을 밟으며 자책점은 6실점으로 늘어났다. 마운드가 초반부터 흔들린 한화는 별다른 반격의 실마리 한번 찾지 못하고 무기력한 패배를 받아 들여야했다.'미리보는 한국시리즈'로 꼽힌 이번 주말 3연전에서 먼저 2승을 챙긴 LG는 위닝시리즈를 확보하며 65승41패2무(승률 .613)로 선두를 굳게 지켰다. LG 선발 요니 치리노스는 7이닝 5피안타 1사사구 4탈삼진 1실점의 호투로 KBO리그 데뷔 시즌에 10승(4패)에 성공했다.반면 3연패 늪에 빠진 한화는 60승42패3무(승률 0.588)을 기록하면서 LG와의 격차가 3경기로 벌어졌다. 같은 날 SSG 랜더스와 홈 경기가 비로 연기된 3위 롯데 자이언츠(58승47패3무)에게도 3.5경기차로 추격당하게 됐다.한화에 이날 패배보다 더욱 난감한 건 FA시장에서 거액을 들여 선발자원으로 믿고 영입한 엄상백의 부진이다. 엄상백은 이날 패배로 시즌 7패(1승)째를 기록했고 자책점은 6.75에서 7.42이 됐다.2015년 KT에서 1차 지명으로 프로 데뷔한 엄상백은, 작년 FA시장에서 '투수 최대어'중 하나로 평가받았다. KT에서는 꾸준히 선발진의 한 축을 담당하며 2022년 11승 2패 평균자책점 2.95, 2024시즌 13승 10패 평균자책점 4.88을 기록했다. 지난해 KT에서의 성적은 305경기 45승 44패, 3세이브 28홀드, 평균자책점 4.82였다. 한화는 FA가 된 엄상백을 영입하기 위하여 4년 계약에 78억 원을 투자했다.당시 최소한 엄상백의 기량 자체를 의심하는 시선은 없었다. 엄상백은 지난 시즌까지만 해도 국내 정상급 사이드암 투수로 꼽히며. 150km가 넘는 패스트볼 구위로 상대 타자를 압도하는 능력이 탁월하다는 평가를 받았다. 외국인 투수와 문동주-류현진이 버틴 한화 선발진에서 4-5선발 역할 정도는 충분히 할 것으로 기대했다.엄상백은 한화에서 전반기에 15경기에 등판하여 고작 64이닝을 소화하는 동안 1승 6패 평균자책점 6.33이라는 초라한 성적을 남기며 한화 마운드의 최대 약점으로 전락하고 말았다. 또한 후반기만 놓고 보면 자책점은 무려 18.47에 이른다.이날 LG전까지 16번의 선발등판중 5이닝 이상을 소화한 건 절반도 안 되는 7번이고 QS(퀄리티스타트)는 불과 2번이었다. 피안타율이 무려 .333에 WHIP(이닝당 출루허용율)은 1.78에 이르렀다. 현재까지 전 구단 국내-외국인 주전급 선발 투수를 통틀어도 가장 최하위권의 성적이다. 가뜩이나 안치홍-심우준 등 한화의 FA 이적생들이 연이어 기대에 못 미치는 성적을 거두고 있는 상황에서, 엄상백은 그야말로 '올해 최악의 FA 먹튀'라는 오명을 피하기 어려워졌다.더구나 엄상백이 등판하는 경기마다 조기 강판이 거듭되면서 한화의 불펜 운용에도 상당한 부담으로 작용했다. 한화는 고육지책으로 엄상백을 잠시 2군에 보내거나 7월부터는 불펜으로 돌리며 어떻게든 활용해보기 위하여 애를 썼지만, 구원투수로도 3경기 연속 불안한 모습을 보이며 좀처럼 살아나지 못했다. 엄상배이 올시즌 등판한 경기에서 실점을 허용하지 않은 것은 7월 26일 구원등판하여 2이닝을 소화했던 SSG전이 유일하다.김경문 감독의 지나친 '믿음의 야구'도 독이 됐다. 한화는 이날 중요한 LG전을 앞두고 선발진에 고심이 많았다. 외국인 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스가 로테이션상 LG전에 등판할 수 없었기에 류현진(8일)과 문동주(10일 예정) 등 국내 선발투수만으로 맞서야했다. 후반기 5선발을 맡았던 황준서가 최근 부진으로 1군에서 말소되면서, 대체 선발이 필요했다.하지만 조동욱, 정우주, 김범수, 이태양 등 여러 자원들이 있었지만 부진하던 엄상백을 고집한 김경문 감독의 선택은 최악의 결과로 돌아왔다. 엄상백이 예상보다 너무 일찍 무너지면서 한화는 또다시 불필요한 투수력 소모까지 피할 수 없었다. 그나마 추격조인 김종수가 4이닝 1실점으로 깜짝 롱릴리프 역할을 잘 해준 게 위안이었지만, 조동욱은 이번 주만 무려 4번째 등판이었고, 정우주는 7일 KT전과 8일 LG전에 이어 이날까지 3연투를 기록했다.아이러니하게도 이날 등판한 4명의 한화 투수(조동욱, 김종수, 정우주) 중에서 선발인 엄상백이 소화한 이닝이 가장 짧았다는 건 투구내용의 아쉬움을 보여준다. 이미 전반기 막판부터 투수진 과부하에 대한 우려가 제기되었고, 2군에서 좋은 성적을 보이는 선수들이 있음에도, 지치거나 부진한 주전들만 자꾸 고집하는 김경문 감독의 경기운영 역시 비판을 피할 수 없는 대목이다.