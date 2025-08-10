최고의 전쟁 드라마 보다가 부끄러워진 까닭

못해도 300만 년, 역사가 열린 이래 수천 년의 시간 동안 인간이 극복하지 못한 것이 폭력이다. 그중에서도 전쟁, 집단이 다른 집단과 서로의 생명을 유린하는 폭력행위를 벌이는 전쟁은 여적 끝나지 않고 있다. 이스라엘과 팔레스타인, 하마스, 또 러시아와 우크라이나의 전쟁은 현시점까지도 완전히 종식되지 못하였다. 정부군과 반군, 테러단체까지 뒤얽힌 폭력 또한 곳곳에서 지속된다.
세계적 규모의 두 차례 전쟁을 겪으며 출범한 유엔이 세계평화와 국제협력 증진을 목표로 기능하고 있음에도 인류는 전쟁으로부터 완전히 해방되지 못하였다. 혹자는 이를 두고 폭력이 인간의 본성이며 평화가 그에 반하는 것이라는 주장을 펼치기도 한다. 말하자면 전쟁은 필요악, 자위를 위한 군사력을 유지하는 것도 어찌할 수 없는 일이란 입장이다.
오늘의 국제정세를, 또 지난 인류 역사를 살피자면 완전히 틀린 말도 아닌 것 같다. 막대한 자금을 국민의 복리증진이 아닌 국방력 강화에 투입하고 있는 한국의 오늘은 어찌할 수 없는 선택인 듯 여겨진다. 플라비우스 베게티우스 레나투스의 병서 < 군사학 논고(De Re Militari) > 속, 저 유명한 문장 '평화를 바란다면 전쟁을 준비하라'는 말은 1600여년이 흐른 오늘날에도 유효하다.