박찬욱, 미 작가조합서 제명... "파업 규정 위반, 큰 선 넘었다"

버라이어티

미국작가조합(WGA)의 박찬욱 감독 제명을 보도하는 <버라이어티>영화 감독 박찬욱이 파업 규정을 위반했다는 이유로 미국작가조합(WGA)에서 제명됐다.미 연예전문매체 <버라이어티>는 8일(현지시각) WGA는 성명을 내고 2023년 파업 기간에 미국 HBO 방송의 미니시리즈 '동조자'(The Sympathizer)의 극본을 집필한 박 감독과 돈 맥켈러 회원을 제명했다고 밝혔다.두 사람은 베트남계 미국인 작가 비엣 타인 응우옌이 1970년대 베트남 전쟁을 배경으로 쓴 동명 소설을 바탕으로 7부작 시리즈인 '동조자'를 공동 제작했으며, 2024년 4월 방영됐다.WGA는 두 사람이 구체적으로 어떻게 파업 규정을 위반했는지 설명하지 않았으며, 이들이 제명 결정에 이의를 제기하지 않았다고 전했다.다만 현지 언론은 박 감독과 맥켈러가 WGA의 파업에 동참하지 않고 미니시리즈 집필과 작업을 이어간 것을 제명 이유로 전했다.또 다른 연예전문매체 <데드라인>은 "제명 결정은 박 감독과 맥 켈러가 상당히 큰 선을 넘었기 때문(crossing a pretty big line)"이라며 "매우 저명한 회원인 두 사람에게 가할 수 있는 가장 가혹한 수준"이라고 설명했다.