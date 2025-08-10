손흥민 이적, '한국인 프리미어리거 20년' 계보 우려된 까닭

연합뉴스

미국 로스앤젤레스FC(LAFC)로 이적한 손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 세리머니를 하며 기념촬영을 하고 있다. (LAFC 구단 제공)하지만 손흥민이 최근 10년 만에 토트넘 홋스퍼와 잉글랜드를 떠나 미국 메이저리그사커 LA FC로 전격 이적했다. 손흥민은 지난 3일 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬(잉글랜드)과의 2025 쿠팡플레이 시리즈 친선경기를 통하여 '토트넘 고별전'을 가지고 작별을 알렸다. 축구팬들에게는 한 시대의 종언을 알리는 남다른 감회를 불러일으킨 장면이었다.지난 20년간 한국 선수가 EPL에서 100경기 이상을 소화한 사례는 손흥민(333경기)을 비롯하여 기성용(187경기), 박지성(154경기), 황희찬(107경기),이청용(105경기)까지 불과 5명뿐이다. 그만큼 높은 피지컬과 체력, 전술 소화능력을 요구하는 EPL에서 살아남기가 얼마나 어려운지 보여주는 기록이다.이제 국내 축구팬들의 관심은 2005년 박지성-2015년 손흥민까지 10년 주기로 이어져 내려온 '한국인 프리미어리거의 아이콘'자리를 과연 누가 계승할지 주목하고 있다.손흥민이 떠나면서 이제 현역 한국인 프리미어리거는 황희찬(울버햄튼) 한 명만이 남았다. 2022년부터 울버햄튼에 입단한 황희찬은 2023-24시즌 커리어하이인 13골을 터뜨리며 손흥민에 이어 역대 2번째로 EPL에서 단일시즌 두 자릿수 득점을 기록한 한국인 선수가 됐다.하지만 지난 2024-25시즌에는 부상으로 인한 장기결장과 팀전술의 변화로 주전경쟁에서도 밀리며 25경기 2골에 그치는 아쉬운 성적을 기록했다. 다음 시즌에도 황희찬의 팀 내 입지와 잔류 여부는 불투명한 상황이다. 영국 현지 언론은 황희찬의 이적이나 임대 가능성을 유력하게 전망하고 있다.만일 황희찬마저 프리미어리그를 떠나 2부리그나 타 유럽 리그로 이적하게 된다면 한국축구는 무려 20년 만에 '한국인 프리미어리거 전멸' 시대를 맞이하게 될 수도 있다. 유럽 5대 빅리그에서 활약하고 있는 한국인 선수는 이강인(PSG)과 김민재(바이에른 뮌헨)가 있지만 이들은 아직 프리미어리그 무대에서는 뛰어보지 못했다.물론 범위를 넓히면 백승호(버밍엄)를 비롯하여 양민혁(토트넘, 현재 포츠머스 임대), 김지수(토트넘, 현재 카이저슬라우테른 임대), 윤도영(브라이튼, 현 엑셀시오르 임대), 박승수(뉴캐슬) 등 현재 영국 무대에서 뛰는 선수들은 적지 않다.하지만 모두 프리미어리그가 아닌 2부리그 소속이거나 타 리그에서 임대로 뛰고 있거나, 혹은 프리미어리그 데뷔전도 아직 치르지 못한 상태다. 다음 시즌 프리미어리그에서 확실한 주전은커녕 잔류를 장담할 수 있는 선수도 보이지 않는다.이웃 나라인 일본은 미토마 카오루(브라이튼), 엔도 와타루(리버풀), 카마다 다이치(크리스탈 팰리스). 다나카 아오(리즈) 등 4명의 선수들이 다음 시즌 프리미어리그 무대를 누빈다. 반면 한국축구에 누군가 미래에 '포스트 박지성-손흥민'의 아성을 이을만한 프리미어리거가 다시 나타나기 위해서는 아직 몇 년의 시간을 더 기다려야 할 전망이다.20년간 한국인 선수들의 활약을 지켜보는 재미로 주말 밤을 손꼽아 기다린 한국 축구팬들에게 박지성도 손흥민도 없는 2025-26시즌 프리미어리그를 봐야 한다는 건 아쉬운 일이다.