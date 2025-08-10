손흥민 이적, '한국인 프리미어리거 20년' 계보 우려된 까닭

▲
전 축구선수 박지성이 2024년 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화행사 'MMCA: 주니어 풋살'에서 미래세대 토크를 하고 있다.연합뉴스
이후 허정무, 박종원, 박상인, 김주성, 노정윤, 안정환 설기현 같은 후배 선수들이 유럽무대에 도전할 수 있는 계기가 됐다. 하지만 90년대 -2000년대 초반까지만 해도, 시대적 한계로 인하여 유럽 진출은 극히 예외적인 사례에 가까웠고, 국내에서는 유럽축구를 쉽게 접할 환경도 아니었다.
2002년 한일월드컵 4강 신화를 계기로 한국 선수들의 활약상이 주목받게 되면서 본격적으로 유럽 진출 시대가 개막한다. 특히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)은 현재도 그렇지만 20년 전에도 긴 역사와 전통을 가진 세계 최고의 리그로 꼽혔다. 하지만 한국인 선수들과는 좀처럼 인연이 없었다.
2005년 박지성이 네덜란드를 거쳐 잉글랜드 최고의 명문이던 맨유에 전격 입단하며 마침내 '한국인 1호 프리미어리거'가 탄생한다. 처음엔 아시아에서 온 미지의 선수가 프리미어리그와 맨유라는 거대한 클럽에서 과연 얼마나 통할 수 있을지 의심의 시선이 많았다.
하지만 박지성은 맨유에게 무려 7년간 핵심 멤버로 당당하게 활약하며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 134경기 출전 19골, EPL 우승 4회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 1회 등 화려한 족적을 남겼다. 박지성의 맨유 출전경기를 기다리는 것은 최고의 국민 오락으로 자리매김했고, 미디어의 발전으로 한국에서 유럽축구 열풍이 보편화되면서, 박지성은 '해버지(해외 축구의 아버지)'라는 선구자적인 상징성을 얻었다.
박지성을 시작으로 수많은 한국인 선수가 프리미어리그에 입성했다. 이영표, 설기현, 기성용, 이동국, 지동원, 이청용, 김두현, 조원희, 박주영, 김보경, 윤석영 등 수많은 선수들이 프리미어리그 무대를 누볐다.
2015년 손흥민의 등장은, 한국인 프리미어리거의 두 번째 전성시대를 열었다. 독일 분데스리가 함부르크와 레버쿠젠을 거치며 차근차근 성장한 손흥민은, 잉글랜드 토트넘 홋스퍼에 입단하며 역대 13번째 한국인 프리미어리거가 됐다.
손흥민은 EPL에서 한국인 선수는 물론이고 역대 아시아선수를 통틀어서 가장 화려한 기록을 남겼다. 토트넘 유니폼을 입고 10년간 공식전 454경기를 뛰며 173골 101도움을 기록했다. 토트넘 역대 최다 골 5위, 최다 도움 1위에 해당하는 기록이다. EPL만 놓고 보면 333경기에 출전해 127골 71도움을 기록했다. 2020년 국제축구연맹(FIFA) 푸슈카스상(최고의골)을 수상했고, 커리어하이인 2021-2022시즌에는 23골을 넣으며 아시아 선수 최초로 리그 골든부츠(득점왕)까지 차지했다.
마지막 시즌인 2024-2025시즌에는 주장으로서 토트넘의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승을 이끌며 자신의 프로 커리어 첫 우승 트로피를 차지하고 커리어의 화룡점정을 찍었다. 대선배 박지성이 이타적인 '팀플레이어'이자 '우승청부사'로 자신만의 가치를 증명했다면, 손흥민은 '아시아 선수도 유럽 빅클럽에서 팀의 주연이자 얼마든지 리더가 될 수 있다'는 것을 보여주며 한국축구의 자부심을 드높였다.
손흥민의 이적