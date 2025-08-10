두 소년의 무용에서 시작된 몸짓에 담긴 관계의 속성

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
01.
한 사람이 만들어내는 작품 세계를 깊이 이해하고 싶다면, 완숙한 경험이 쌓인 뒤에 만들어지는 이야기보다 초창기에 담아냈던 실험과 시도를 먼저 바라볼 필요가 있다. 하마구치 류스케 감독의 2013년 작 <섬뜩함이 피부에 닿는다>는 그런 점에서 주목해 볼만한 작품이다. 그의 영화적 태도가 가장 노골적으로 드러나고 있으면서도 이형적인 모습을 한 작품이라고 할 수 있다. 장르의 경계 너머에 서 있으면서도 정확한 서사의 목적은 알 수 없고, 인물의 심리조차 단정 짓기 어렵다. 심지어 결말조차 무언가 해결된다기보다 정지된 시간에 가깝게 느껴지는데, 그럼에도 영화 자체는 길고 짙은 잔상을 남긴다. 낯설고도 불분명한 감정의 흉터와도 같다.
"스스로 움직인다기보다 상대에 의해 움직여지는 거지."
영화는 무용 연습 장면으로 시작된다. 댄스 스튜디오의 바닥 위, 두 남자의 몸이 부딪치고 포개진다. 대사 없이 반복되는 동작 속에서 관객은 말보다 몸이 먼저 감정을 말하는 세계에 홀린 듯이 진입하게 된다. 이 장면에서부터 감독의 관심은 분명하다. 그는 "관계"라는 개념을 단순한 말이나 서사로 환원해서 보여주고자 하지 않는다. 적어도 이 작품에서만큼은 말 이전의 단계, 신체의 교환이라고 할 수 있는 '접촉'의 층위에서 관계가 어떻게 시작되고 변화하는지를 탐색하고자 한다. 언어의 교환에 속하는 '대화'의 층위보다 보다 더 감각적인 방법이다.
주인공 치히로(소메타니 쇼타 분)는 함께 연습하는 소년 나오야(이시다 호시 분)와 어딘가 닮은 듯, 그러나 전혀 다른 결을 가진 인물이다. 나오야가 치히로보다 먼저 무용을 시작한 듯 보이고, 치히로는 그런 그를 따라가려는 듯하지만, 두 사람의 움직임은 종종 어긋난다. 둘은 가까이 있지만, 동시에 너무 멀다. 이 미묘한 거리감은 이들 사이에 등장하는 여학생 아즈사(미즈코시 아유미 분)의 존재로 더 강조된다. 나오야의 여자 친구인 그는, 이별로 인해 힘겨워하는 남자 친구와 달리, 치히로를 향한 일방적인 접촉을 지속적으로 시도해 온다.
02.
영화에 대한 다른 지점을 들여다보기 전에 확인해야 할 사실이 있다. 이 작품이 감독의 장편 프로젝트였던 〈 Floods 〉를 염두에 둔, 투자 유치와 제작 준비를 목적으로 파일럿 정도의 필름이었다는 점이다. 프로젝트가 기획되던 시기는 2011년 동일본 대지진과 쓰나미, 그리고 후쿠시마 원전 사고 등이 일어난 후였는데, 당시 하마구치 류스케 감독은 재난 이후의 일본 사회와 환경을 바라보는 경험을 여러 작품에 반영하고 있었다. < Floods >라고 명명된 프로젝트 역시 그런 배경 속에서 구상되었을 가능성이 높아 보인다. (실제로 감독의 여러 작품 속에서는 현실 속 재난 이후의 여러 흔적을 찾아볼 수 있다.)
하지만 해당 프로젝트는 끝내 제작되지 못했던 것으로 보인다. 그 결과, 중편은 원래 의도와 달리 하나의 독립적인 작품으로 관객에게 남았고, 결말의 공백과 열린 형식은 작품의 고유한 인상으로 자리 잡게 된다. 그런 관점으로 보자면, 영화 속 여러 장면을 통해 장편이 어떤 세계를 지향하고자 했는지 추측해 볼 수 있다. 예컨대, 이야기 안에 등장하는 '폴립테루스(POLYPTERUS ENDLICHERII)'라는 고대어(漁)는 극 중 인물들이 놓인 환경적 불안을 은유적으로 비추는 대상이 된다. 또한 춤과 신체 움직임을 중심에 둔 장면들은 관계의 어긋남과 신체성의 변화를 부각시키며, 장편이 이어받을 정서적 토대를 마련했다. 어쩌면, '홍수'라는 의미를 가진 < Floods > 프로젝트가 계획대로 진행되어 완성되었다면, 단순한 재해의 단면을 넘어, 모든 것을 뒤덮지만 동시에 각각의 존재를 고립시킬 수 있는 환경을 그려내는 작품이 될 수도 있지 않았을까 하는 생각을 하게 된다.
물론 영화 <섬뜩함이 피부에 닿는다>를 완성되지 않은 장편을 향한 마중물과도 같은 영화로만 여기는 것은 섣부르다. 이 작품을 보며 장편 프로젝트를 상상하는 입장에서는 어떤 온전한 하나의 이야기에 결코 도달하지 못한 채 남아 있다는 사실과 마주하게 되는 것은 사실이나, 그것이야말로 감독이 이 프로젝트를 통해 남기고자 했던 중요한 흔적일지도 모른다. 그리고 이 영화는 다시, 미완의 상태가 주는 감각을 통해 영화 속 인물들이 느끼는 '닿을 수 없는 거리'로 다시 회귀한다. 지금 우리가 이 작품을 통해 마주하게 되는 형식이다.