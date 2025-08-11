'귀멸의 칼날' 시구 행사 취소한 LG 트윈스, 문제는 '이것'

작년 8월 15일 제79회 광복절 경축 행사는 당시 야당이었던 민주당, 조국 혁신당을 비롯한 야6당과 우원식 국회의장, 이종찬 광복회장 등이 불참한 '반쪽 짜리 행사'로 열렸다. 윤석열 전 대통령은 경축사에서 이른바 '반자유 세력'을 겨냥해 "허위 선동과 사이비 논리는 자유 사회를 교란 시키는 무서운 흉기"라고 비난했고 4개월도 지나지 않아 12.3 비상계엄을 선포하며 전 국민을 공포에 빠트렸다.
하지만 국민들은 탄핵과 파면, 조기 대선 끝에 정권 교체를 이뤄냈고 새 정부는 올해 광복 80주년 행사를 축제로 치를 계획이다. 14일에는 '대한이 살았다'라는 제목의 광복절 전야제로 싸이와 거미, 다이나믹듀오, 10CM, 크라잉넛 등이 국회에서 공연을 펼친다. 이어 광복절 당일에는 오전에 세종문화회관에서 광복절 경축식이 열리고 저녁에는 광화문 광장에서 '제21대 대통령 국민 임명식'이 진행될 예정이다.
이처럼 80번째 광복절 행사를 위한 준비가 순조롭게 진행되는 가운데 지난 8일 역대 최소 경기 900만 관중을 돌파한 KBO리그에서는 다소 씁쓸한 소식이 들려왔다. LG 트윈스가 한화 이글스와의 주말 3연전에서 진행하는 '섬머홀릭' 이벤트에서 오는 22일 개봉하는 일본 애니메이션 <극장판 귀멸의 칼날:무한성편>의 주인공 탄지로와 네즈코의 시구 행사를 마련했다가 거센 항의 끝에 취소한 것이다.
광복절 앞두고 시구 행사 잡았다가 취소