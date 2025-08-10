캠코더 속 아빠 본 딸이 뒤늦게 깨달은 것

▲
<애프터썬>의 한 장면.A24
웃음과 눈물이 동시에 존재하는 이 순간들은, 그가 안간힘을 쓰며 아버지로서의 얼굴을 지키고 있었음을 보여준다. 프랭키 코리오가 연기한 어린 소피는 그 모든 것을 모른 채 곁에 서 있다. 영화는 이 '모르던 시간'과 '뒤늦게 알게 된 시간'을 이어 붙이며, 기억이 어떻게 새로운 의미를 갖게 되는지를 보여준다.
마지막 클럽 장면에서 성인이 된 소피와 젊은 칼럼이 포옹한다. 그러나 그 포옹 속 칼럼의 얼굴은 서서히 일그러지고, 고통이 번진다. 두 사람은 점점 멀어지고, 조명 속에서 그의 모습은 희미해진다.
이어지는 장면에서 공항 출국장, 칼럼은 마지막으로 손을 흔든 뒤 보안 검색대를 지나 사라진다. 소피는 그 자리에 서서, 닿을 수 없는 거리를 끝내 바라본다. 웰스 감독은 사랑하는 이를 이해하게 되는 순간과, 그를 떠나보내야 하는 순간이 동시에 찾아올 수 있다는 사실을 이 결말에 담아냈다.
<애프터썬>은 화려한 사건 대신 빛과 공기를 기록한다. 강렬한 햇빛, 수영장 위로 드리운 그림자, 캠코더 특유의 거친 입자들이 이야기보다 먼저 다가온다. 그것들은 하나의 완전한 결말로 이어지지 않는다. 대신 관객에게 빈칸을 남기고, 그 빈칸 속에서 각자의 기억과 감정을 꺼내 보게 한다.
스크린이 꺼진 뒤에도 오래 머무는 장면이 있다. 출국장의 유리문 너머로 사라지는 뒷모습, 그리고 그 거리를 좁히지 못한 채 서 있는 사람. 웰스 감독은 그 거리감을 끝내 해소하지 않는다. 기억 속에서만 만날 수 있는 사람을, 우리는 어떻게 떠나보낼 것인가.