괴물 러시아 챔피언, 브라질 타격 장인 꺾고 독주체제 굳힐까?

▲
메랍 드발리쉬빌리의 무한 체력은 전성기 프랭키 에드가를 연상시킬 정도다.UFC 제공
GOAT 노리는 머신의 무적 행진, 어디까지 이어질까?
드발리쉬빌리(20승 4패)는 2025년 세 번째 밴텀급 타이틀 방어전에 나선다. 그는 12연승 행진을 달리며 UFC 파운드 포 파운드(P4P) 랭킹 3위에 올랐다. 그는 션 오말리(2회), 우마르 누르마고메도프, 헨리 세후도와 같은 선수들을 물리치며 세계 최고의 파이터가 됐다.
유도, 삼보를 베이스로 하는 그는 일단 상대의 신체 부위 하나를 잡게 되면 어떻게든 넘길 수 있는 테이크다운 능력을 갖고 있다. 자유형식 싱글렉, 더블렉으로 시작해서 하이크로치로 상대의 다리를 올려 걸어버리거나 바디락을 싸잡고 들어서 테이크다운시켜 버린다.
백을 잡고 안아 띄우기로 넘겨 뜨리거나 상대가 슬램을 안 당하려 버티면 한 팔로 목을 밀어서 테이크다운시키는 등 단순히 완력만 좋은 게 아니라 그래플링 기술과 무게 중심에 대한 이해도가 탁월하다. 상대의 무게 중심선이 기저면 밖에 위치하도록 무게중심을 흔들고 테이크다운을 하는 등 균형을 무너뜨리는 과학적인 원리를 적용한 기술들을 보여준다.
타격에서는 꾸준히 인앤 아웃 파이팅을 하며 거리를 멀리 잡고 원 투, 스피닝 백 피스트, 프론트 킥, 인사이드 레그킥, 오블리크킥 등을 잘 활용한다. 난전시 헤드 무브먼트와 카운터 감각이 괜찮아서 테이크다운 페이크와 동시에 쉬프팅으로 거리를 좁혀 상대의 훅을 피하고 카운터를 적중시킨다.
클린치나 테이크다운을 뗀 이후 후속 타격에도 상당히 능하다. 스텝이 빠르고 거리감각이 뛰어나 레슬러로서 접근하는 능력이 출중하며, 체력을 활용한 볼륨 스트라이킹 또한 까다롭다. 무엇보다 무서운 것은 5라운드 내내 이런 플레이를 반복할 수 있는 엄청난 체력이 있다는 사실이다.
기술적으로 대등하거나 앞서는 상대와 붙어도 에너지 레벨로 밀어붙여 끝끝내 눌러버릴 정도다. '머신'이라는 별명이 괜스레 붙은 게 아니다. 체력하면 자신 있다는 코리안 파이터 박현성은 인터뷰를 통해 "드발리쉬빌리는 따라하면 큰일난다. 그 사람처럼 체력을 쏟아냈다가는 죽을 수도 있다"고 말한 바 있다.
드발리쉬빌리는 이제 샌드헤이건전 승리를 이력서에 추가해, '역사상 가장 위대한 선수(GOAT)' 논의에서 본인의 입지를 공고히 하고자 한다.