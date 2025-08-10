유럽축구연맹, 러에 연대 지원금… 우크라는 안 줬다

▲
유럽축구연맹(UEFA)이 러시아에 연대 지원금을 지급했다고 보도한 영국 <가디언> 기사가디언
유럽축구연맹(UEFA)이 우크라이나 침공 이후에도 러시아에 연대 지원금을 줬다는 보도가 나왔다.
영국 가디언은 8일(현지시각) 러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 2월 이후 UEFA가 러시아에 연대 명목으로 지원금 1080만 유로(약 175억 원)를 지급했다고 보도했다.
UEFA는 대회에 진출하지 못한 구단들에 연대 지원금을 준다. 대회에 출전한 구단들이 추가 수익을 올린다는 점을 고려해 경쟁의 균형을 유지하기 위한 것이다.
러시아 국가대표와 프로축구 구단들은 우크라이나 침공에 대한 제재로 국제대회에 출전이 금지됐다. 이에 따라 러시아는 2022년과 2026년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵, UEFA 유로 2024에 출전하지 못했다.
그러나 UEFA는 러시아 축구협회에 2022∼2023년 330만5000 유로, 2023∼2024년 338만1000 유로, 2024∼2025년 422만4000 유로의 지원금을 보냈다. 러시아 축구협회는 이를 자국 구단들에 전달해야 한다.
반면에 우크라이나 프로축구 구단 초르노모레츠 오데사, 레알 파르마 오데사, IFC 메탈루르흐 자포리자, FSC 피닉스 마리우폴, FC 메탈리스트 1925 하르키우다 등 5곳은 연고지가 러시아가 점령했거나 전투가 격렬한 '군사 작전 지역'(zone of military operations)에 있다는 이유로 지원금을 받지 못했다.
답변 거부한 UEFA