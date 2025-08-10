유럽축구연맹, 러에 연대 지원금… 우크라는 안 줬다

UEFA

유럽축구연맹(UEFA)이들 5개 구단은 공동 성명을 내고 "우크라이나 축구협회, UEFA 관계자들에게 문의하니 스위스 한 은행의 불분명한 요구 조건이 문제가 됐고, 이는 지리적으로 '전쟁 지역'이라는 점과 관련됐다고 한다"라고 밝혔다.또한 "러시아가 군사적으로 침공한 곳은 특정 지역이 아니라 우크라이나 전체"라며 "전쟁 지역이라는 표현은 불분명하고 현실에 부합하지 않다"라고 항의했다.우크라이나 구단들의 항의를 받은 UEFA는 이와 관련한 설명을 담은 성명을 발표하겠다고 했지만, 지금까지도 나오지 않았다.가디언은 "러시아 축구협회는 UEFA에서 회원국 자격이 정지되지 않았다"라며 "이는 크렘린궁에 대한 UEFA의 태도에 우려를 더하는 것"이라고 비판했다.그러면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근이자 재벌인 올레그 데리파스카의 전처 폴리나 유마셰바가 UEFA 거버넌스 및 규정준수 위원회에 있다고 폭로했다.UEFA는 2023년 러시아의 U-17 국제대회 출전을 허용하려다가 영국, 독일 등 다른 회원국들의 반발에 철회하기도 했다. 또한 러시아 구단들에 시즌마다 대회 참가에 필요한 랭킹 포인트를 주고 있는 것도 논란이다.UEFA는 가디언의 관련 질의에 답변을 거부했다.