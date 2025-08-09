'이승우 극장골→리그 5연승 질주' 전북, 화려했던 '축구 축제'

▲
선제골 직후 기뻐하고 있는 전북 선수단곽성호
모든 것이 완벽했던 가운데 경기가 시작됐고, 마치 축구 축제를 방불케 하는 명장면들이 연이어 나오며 경기장을 찾은 팬들의 눈을 즐겁게 만들었다. 가장 먼저 기회를 잡은 팀은 전북이었다. 리그 최고 수준의 공격력을 자랑하는 송민규·콤파뇨·전진우 조합을 필두로 후방에는 박진섭·강상윤·김진규가 쉴 새 없이 공략했고, 위협적인 장면이 연이어 나왔다.
전반 6분에는 콤파뇨가 슈팅을 날렸으나 막혔고, 이어 전반 7분에도 홍정호의 헤딩 슈팅을 김다솔이 쳐내며 기회가 무산됐다. 이어 전진우·콤파뇨가 연달아 슈팅을 날렸으나 골대 옆으로 벗어났으나, 기세를 살려 선제골을 터뜨렸다. 전반 21분 박진섭이 환상적인 중거리 슈팅을 날렸고, 그대로 김다솔의 선방 범위를 무력화시키며 선제 득점을 완성했다.
전북이 선제골을 터뜨리며, 전주성에 '오오렐레'가 퍼졌으나 안양은 물러서지 않았다. 전주까지 내려온 안양 팬들의 목소리는 오히려 더욱 커졌고, 이 목소리를 들은 선수단은 서서히 경기 분위기를 가져오기 시작했다. 안양은 토마스·이태희·모따가 차례로 기회를 만들었으나 득점으로는 이어지지 않았고, 전반은 전북의 1-0 리드로 종료됐다.
뜨거운 분위기로 종료된 전반이 끝난 가운데 하프타임에는 인기 가수 박재범이 경기장 흐름을 그대로 이어갔다. 히트곡인 <좋아>를 필두로 <몸매>, < All Wanna Do >를 불렀고, 경기장의 환상적인 조명까지 더해지며 마치 콘서트장에 온 듯한 착각을 불러일으켰다. 이후 후반 시작과 함께 경기는 더욱 화끈하게 달아올랐다.