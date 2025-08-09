악몽의 8월... 또 무너져버린 한화의 철벽 클로저

한화이글스

8월 들어 극심한 부진에 빠진 한화 마무리 김서현치열한 1위 다툼을 하고 있는 한화 이글스. 특히 8일부터 벌어지는 LG 트윈스와의 주말 3연전은 그야말로 1위 자리에 대해 사활이 걸린 매치업이다.4회까지 팽팽하게 가고 있던 상황에서 5회초 무사 2루 상황에서 손아섭이 LG 선발 임찬규를 상대로 1타점 좌전 적시타를 치며 선취점을 뽑아냈다. 스코어는 1-0. 한화 선발 류현진도 6이닝 6피안타 1사사구 5탈삼진 무실점으로 호투하며 LG 킬러의 위력을 유감 없이 발휘했다.문제는 또 불펜이었다. 7회말 류현진이 내려가고 주현상이 올라왔다. 하지만 2사 1, 2루를 자초한 주현상은 결국 오스틴에게 1타점 우전 적시타를 맞으며 1-1 동점을 헌납하고 말았다. 류현진의 시즌 7승도 날아가버리고 말았다.한화는 역전을 막기 위해 급하게 좌완 김범수를 올렸고, 문보경을 2루수 땅볼로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 8회에는 2사까지 김범수에게 맡기고 정우주로 교체하면서 이닝을 깔끔하게 막았다.9회에는 정우주가 2사 2루를 자초고, 마무리 김서현과 교체되었다. 김서현도 문성주에게 볼넷을 허용하며 불안하게 시작했으나 오스틴을 유격수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 연장으로 이끌어갔다.하지만 허무하게 연장에서 한화는 무너지고 말았다. 1사 이후 김현수에게 2루타를 맞았다. 이어서 오지환에게도 2루타를 허용하며 끝내기가 되는 줄 알았다. 그런데 2루 대주자였던 손용준이 주루 판단 미스를 보이며 2, 3루에서 멈추고 말았다. 한화로서는 생명 연장이 된 셈이었다.이후, 박동원을 자동 고의사구로 거르며 1사 만루가 되었다. 여기서 한화는 병살타를 만들어 이닝을 끝내 11회로 들어가려는 계획을 짰었다. 하지만 그 계획은 이루어지지 않았다. 천성호가 초구에 중전 안타를 치며 그대로 경기가 종료되고 말았다. 스코어는 1-2. 한화의 끝내기 패배다. 이번 패배로 2위 한화는 1위 LG와의 격차가 2게임 차이로 늘어났다.더 큰 문제는 한화 불펜이 후반기 들어 흔들리고 있다는 점이다. 올해 후반기 한화의 불펜 평균자책점은 4.97로 리그 7위다. 전반기에 불펜 평균자책점이 3.51로 2위를 달린 것과 비교하면, 확연하게 차이가 난다. 특히 8월 한정으로 하면, 불펜 평균자책점이 9.00으로 리그 최하위다. 15이닝 동안 15실점(15자책).김서현의 부진이 너무나도 컸다. 전반기 김서현은 42경기 1승 1패 22세이브 1홀드 평균자책점 1.55로 굳건했다. 하지만 후반기 김서현은 8경기 1패 2세이브 1홀드 평균자책점 8.59로 흔들리고 있다. 특히 8월에는 3경기 나와 1패 1홀드 평균자책점 32.40으로 처참하다.세부적으로 봐도 차이가 보인다. 출루 허용률(1.18 → 2.18)부터 피안타율(0.201 → 0.344), 피OPS(0.586 → 0.950) 등 전반기 대비 후반기 성적이 너무나도 좋지 않았다. 특히 8월에는 3경기에서 출루 허용률이 6.00, 피안타율은 0.600, 피OPS는 1.506이다.이번 LG와의 3연전이 어느 때보다 중요한 한화. 일단 첫 경기에서는 뼈아픈 역전패를 당했다. 남은 2경기에서 만회해야 한다. 이번 시즌 '대권'을 목표로 잡은 한화. 그러기 위해선 불펜진의 안정화, 그중에서도 클로저 김서현이 살아나야 한다.한편, 9일 선발로 한화는 엄상백을 예고했다. 이에 맞서는 LG는 요니 치리노스로 선발 맞대응을 한다.